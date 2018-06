Die SG Wattenscheid 09 treibt ihre Personalplanungen weiter voran. Mittlerweile kann sich Trainer und Sportlicher Leiter Farat Toku über 13 Spieler für die neue Saison freuen.

Der Mittelfeldspieler Mael Corboz und Innenverteidiger Norman Jakubowski sind die Spieler zwölf und 13 die für die Saison 2018/19 einen Vertrag an der Lohrheide unterzeichnet haben. Beide haben ihr Arbeitspapier jeweils um ein Jahr bis zum 30. Juni 2019 verlängert.

Der 23-jährige US-Amerikaner Corboz wechselte im Januar 2018 vom Zweitligisten MSV Duisburg zur SG 09 und absolvierte in der Rückrunde insgesamt 14 Regionalligaeinsätze im 09-Trikot. Der 25-jährige Innenverteidiger Jakubowski geht in seine dritte Spielzeit an der Lohrheide und absolvierte bisher 52 Regionalligapartien für die 09er. Aufgrund beruflicher Verpflichtungen wird der 1,84 Meter große Abwehrspieler zunächst nur eingeschränkt zur Verfügung stehen.

Damit haben zwölf Spieler ihre Verträge aus dem letztjährigen Kader verlängert. Hervenogi Unzola ist bis dato der einzige Neuzugang. Er kommt von Rot-Weiss Essen.

Acht Mann haben die SG Wattenscheid 09 verlassen

Derweil haben mit Angelo Langer, Jonas Erwig-Drüppel (beide Wuppertaler SV), Manuel Glowacz (Alemannia Aachen), Felix Clever, (Emre Demircan (beide VfB Homberg), Predrag Stevanovic (Vogelheimer SV), Daniel Neustädter (1. FC Bocholt) und Joseph Boyamba (Borussia Dortmund II) acht Spieler die Schwarz-Weißen verlassen.

So sieht der aktuelle Kader 18/19 der SG Wattenscheid 09 aus:

Tor:

Steffen Scharbaum

Hendrik Zimmermann

Abwehr:

Norman Jakubowski

Jeffrey Obst

Adrian Schneider

Hervenogi Unzola (Rot-Weiss Essen)

Mittelfeld:

Nico Buckmaier

Berkant Canbulut

Mael Corboz

Chang Kim

Matthias Tietz

Steve Tunga

Angriff:

Sebastian van Santen