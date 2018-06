Laut der französischen Zeitung "L´Equipe" steht Bundesligist Borussia Dortmund kurz vor der Verpflichtung zweier Junioren-Talente.

Der französische Junioren-Nationalspieler Bafounta, der für die U19 des FC Nantes spielt, kann den Klub im Sommer ablösefrei verlassen und soll laut einem Bericht der französischen Zeitung "L´Equipe" zu Borussia Dortmund wechseln. Der Mittelfeldspieler soll unter anderem auch von namhaften Klubs wie dem FC Everton, Inter Mailand und dem FC Sevilla umworben worden sein, den Vorzug erhält aber nun wohl der Deutsche Meister von 2012.

Talent aus Südafrika kommt ebenfalls

Neben Bafounta soll laut dem Kicker auch Flügelflitzer Tashreeq Matthews an die Strobelallee wechseln, der zuletzt in Südafrika bei Ajax Cape Town unter Vertrag stand. Bei den Westfalen soll der dribbelstarke Südafrikaner einen Vertrag bis 2021 mit Option für zwei weitere Jahre unterschreiben. Allerdings soll der Wechsel erst nach Ablauf seines 18. Geburtstags vollzogen werden, der am 12. September 2018 ansteht.

Beide Akteure werden zunächst jedoch in den Jugendmannschaften des Vereins zum Zuge kommen und langsam an die Profis herangeführt.