Der KFC Uerdingen bangt seit Mittwoch um den Aufstieg in die 3. Liga. Der KFC ließ offenbar eine Frist beim DFB verstreichen. Jetzt hat sich Torwart René Vollath geäußert.

Am vergangenen Sonntag hat der KFC Uerdingen den sportlichen Aufstieg in die 3. Liga perfekt gemacht. Die Krefelder setzten sich in der Relegation gegen den Südwest-Vertreter Waldhof Mannheim durch. Doch seit Mittwochabend bangt der Verein um den Durchmarsch in den Profifußball. Grund ist eine vermeintliche Panne seitens des Regionalliga-West-Meisters.

Der Zulassungsbeschwerdeausschuss des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wird am kommenden Montag, den 4. Juni 2018, in Frankfurt am Main zusammenkommen, um sich mit dem Antrag des KFC Uerdingen auf Zulassung zur 3. Liga zu befassen. Der Verein musste zum Nachweis der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit im Rahmen des Zulassungsverfahrens zur 3. Liga bis spätestens 29. Mai, 15.30 Uhr (Ausschlussfrist), unter anderem eine Liquiditätsreserve als Guthaben beim DFB erbringen. Diese Frist ließ der Verein nach derzeitigem Stand verstreichen, wie der DFB in einer Pressemitteilung bestätigte.

Auf die Nachricht der möglichen Lizenzverweigerung reagierte Vereinsboss Mikhail Ponomarev bereits. "Wir sind geschockt über das Statement des DFB. Wir haben eine unglaubliche Saison gespielt und uns den ersten Platz hart erkämpft", wird der russische Geschäftsmann zitiert. Die Lizenzauflagen habe der KFC "in vollem Umfang erfüllt". Zudem sei zu "100 Prozent transparent und korrekt gearbeitet" worden. "Es wurden finanzielle Garantien in einer Höhe abgegeben, die in dieser Liga in Deutschland einmalig sind. Wir haben das Geld sogar zwei Mal überwiesen, unsere Garantien sind tadellos und finanziell die stärksten in der 3. Liga. Wir haben alles erfüllt und uns an alle Fristen gehalten", so Ponomarev weiter.

Jetzt wandte sich KFC-Torwart René Vollath (28) mit einem emotionalen Facebook-Post an den DFB. "Lieber DFB, die Welt dreht sich weiter, unsere steht gerade still. Seit der Kurzmitteilung bezüglich der möglichen Nicht-Erteilung der Lizenz haben wir kaum gegessen, geschlafen, haben kaum an etwas anderes gedacht. Mit „Wir“ meine ich unsere Mannschaft, unsere Betreuer, unsere Fans, die ganze Stadt Krefeld und ebenso unsere Familien", schreibt Vollath auf seiner Facebookseite und erklärt weiter: "Diese Zeilen habe ich nicht als Fußballer, Vereinsmitglied oder Person des öffentlichen Lebens verfasst, diese Zeilen kommen aus dem Herzen, jenem Teil in uns, der oft als Symbol für die Liebe zu unserem großartigen Sport verwendet wird und von dem wir hoffen, dass es eine ebenso große Rolle für die am Montag anstehende Entscheidung spielen wird."

Ob der DFB die emotionalen Worte des Krefelder Schlussmann in seine Entscheidung mit einbeziehen wird, darf allerdings bezweifelt werden.