Der künftige Landesligist TVD Velbert hat bereits zehn neue Spieler verpflichtet. Viele haben schon in der Oberliga und in der Regionalliga gespielt. Aus Heiligenhaus kommt Torjäger Christian Schuh.

Die Saison läuft noch, am Wochenende steigt in der Fußball-Bezirksliga der letzte Spieltag. Meister TVD nimmt aber bereits die Saison 2018/19 in der Landesliga in Angriff, hier sind die Planungen sehr weit voran geschritten. Mit neun Spielern des starken Aufstiegskaders sowie mehr als einem halben Dutzend namhafter Neuverpflichtungen aus höheren Ligen wollen die Bäumer auch in der neuen Liga eine gute Rolle spielen. Insgesamt stehen bereits zehn Zugänge fest.

Bereits vor einem Jahr waren dem TVD spektakuläre Transfers geglückt, so kamen die Regionalliga-erfahrenen Jeffrey Tumanan und Alex Fagasinski von der SSVg Velbert, dazu u.a. Torjäger Chamdin Said und Ex-Profi Mario Klinger als Spielertrainer. Letzterer wurde von einem andere Ex-Prof, Hüzeyfe Dogan, abgelöst, der den TVD auch in der neuen Saison trainiert.

Drei frühere SSVg-Spieler

Er darf sich über namhafte Zugänge freuen, so kommt sein früherer Mitspieler Erhan Zent von der SSVg, für die er u.a. drei Jahre in der Regionalliga gespielt hat, aus der U 19 der SSVg kommt zudem Ronay Kosan und vom Bezirksligisten TV Dabringhausen der frühere SSVg-Spieler Benjamin Wünschmann.

Von einem anderen niederbergischen Nachbarn stößt ein weiterer ganz starker Spieler hinzu: Christian Schuh, Torjäger der SSVg 09/12. Heiligenhaus. Er hat auch Oberliga-Erfahrung, ebenso wie einige weitere interessante Zugänge, so der erfahrene Torhüter Kevin Hillebrand, der vom TV Jahn Hiesfeld nach Birth wechselt. Vom FSV Vohwinkel kommen die beiden 20jährigen Toni Zupo und Timm Esser zum TVD. Der schnelle und technisch versierte Toni Zupo wurde bei Bayer Leverkusen und Fortuna Düsseldorf ausgebildet.

Timm Esser durchlief alle Jugendmannschaften des VFL Bochum und konnte bei Fortuna Düsseldorf auch schon Regionalliga Erfahrung sammeln.

Hüzeyfe Dogan darf noch ein paar weiter Talente begrüßen: Alexandru Haba kommt aus der U 19 vom TSG Sprockhövel, der 21 jährige Hayrullah Alici wurde in der Jugend von Borussia Dortmund ausgebildet. Der enorm schnelle Offensivmann hat bereits Regionalliga Erfahrung bei Fortuna Düsseldorf II und beim Berliner AK gesammelt.

Mit 22 Jahren ist zudem Aleksandar Stanojevic, der vom Landesligisten FC Remscheid wechseln wird, bereits ein gefährlicher Torjäger. Er netzte bisher 19 mal ein.

Mit den zehn Neuen gehen nach jetzigem Stand neun Stammspieler des Aufstiegsteams in die kommenden Saison. Es sind Maik Bleckmann, Alex Fagasinski, Maurice Reiß, Tomislav Simic, Youssef El Boudihi, Lutz Radojewski, Jeffrey Tumanan, Pero Zovko und Guiseppe Raudino.