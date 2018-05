Alemannia Aachen den gesuchten Torwart gefunden. Der neue Schlussmann kommt vom Zweitligisten MSV Duisburg.

"Wir sind mit mehreren Kandidaten in Gesprächen. Ich bin da guter Dinge, das wir vernünftige Lösungen für die Alemannia finden werden", sagt Fuat Kilic noch am Dienstag gegenüber RevierSport.

Nur einen Tag später präsentierte der Trainer und sportliche Leiter der Aachener einen neuen Spieler - diesmal für die Torwart-Position. Die Alemannia hat Daniel Zeaiter vom MSV Duisburg verpflichtet. Der 23-jährige Schlussmann wechselt vom Zweitligisten an den Aachener Tivoli und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. "Wir freuen uns sehr, dass wir Daniel von der Aufgabe bei der Alemannia überzeugen konnten. Daniel hat sich trotz anderer Möglichkeiten für uns entschieden. Wir glauben, dass er bei uns weitere Schritte in seiner Entwicklung gehen kann", erklärt Kilic.

Zeaiter spielte in seiner Jugend u.a. für den SV Darmstadt 98 und den 1. FSV Mainz 05. Für die U23 der Mainzer gab der talentierte Keeper 2015 sein Profi-Debüt in der 3. Liga. Nach zwei Jahren und fünf Drittliga-Einsätzen ging Zeaiter 2016 zum MSV Duisburg, wo er in dieser Saison hinter Mark Flekken und Daniel Davari die Nummer drei war und ein Spiel in der 2. Bundesliga absolvierte.

So sieht aktuell der Aachener Kader für 2018/19 aus:

Tor

Mark Depta

Daniel Zeaiter (MSV Duisburg)

Abwehr

Peter Hackenberg

Mohamed Redjeb (TV Herkenrath)

Matti Fiedler

Marco Müller (TuS Koblenz)

Alexander Heinze

Mittelfeld

Sebastian Schmitt (Wormatia Worms)

David Pütz

Ilias Azaouaghi

Joshua Holtby (FC Wegberg-Beeck)

Marcel Kaiser (Bonner SC)

Manuel Glowacz (SG Wattenscheid 09)

Mahmut Temür (Karsiyaka/Türkei)

Kai Bösing

Angriff

Junior Torunarigha

Marc Kleefisch

Blendi Idrizi (FC Blau-Weiß Friesdorf)