Der Sportclub Verl verliert zwei wichtige Spieler. Patrick Choroba und Zlatko Muhovic werden die Poststraße verlassen.

Dass Patrick Choroba den SC Verl verlassen wird, war schon Anfang April klar. Die Frage war nur: Wohin der Rechtsverteidiger wechselt?

Die Frage wurde am Dienstagmittag beantwortet. Der Deutsch-Pole wird ab dem 1. Juli für den Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach auflaufen. Der 21-Jährige unterschrieb in Großaspach einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. An dem Verteidiger war auch Rot-Weiss Essen interessiert. Letztendlich konnte RWE aber die Rechtsverteidiger-Position mit Daniel Heber von Rot-Weiß Oberhausen besetzen.

Choroba war in seiner bisherigen Laufbahn ausschließlich für den Regionalligisten aus Verl am Ball und kam dort in der abgelaufenen Spielzeit auf 33 Einsätze in denen er fünf Tore erzielte und zwei Treffer vorbereitete. "Der Abschied aus Verl war natürlich nicht einfach, da ich dort bislang meine gesamte Jugendzeit verbracht und schließlich auch den Sprung in die Profimannschaft geschafft habe. Jetzt ist es für mich aber an der Zeit, den nächsten Schritt zu machen und eine neue sportliche Herausforderung in der 3. Liga anzunehmen. Die Verantwortlichen der SG haben mir von Anfang an signalisiert, dass man mich für die neue Saison unbedingt verpflichten möchte. Diese Wertschätzung und der gesamte Verein war am Ende auch ausschlaggebend für meine Entscheidung und ich freue mich auf die bevorstehende Zeit beim Dorfklub", sagt Choroba.

Muhovic ist sich mit dem SC Wiedenbrück einig

Neben Choroba haben bereits Fabian Großeschallau (FC Kaunitz), Markus Baum (FC Gütersloh) und Daniel Schaal (SC Wiedenbrück) Verl verlassen. Zum Nachbarn aus Wiedenbrück wird nach RevierSport-Informationen auch Zlatko Muhovic wechseln. Der Vertrag soll bereits unterschrieben sein.

Mit Stefan Langemann (SV Rödinghausen), Sergej Schmik (Hessen Kassel), Ron Schallenberg, Janik Steringer (beide SC Paderborn) und Niklas Sewing (Arminia Bielefeld II) haben die Verler bereits fünf Neuzugänge vorgestellt.