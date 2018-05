Schalke und der BVB haben Werder-Motor Thomas Delaney auf dem Zettel. Auch die Premier League lockt. Nun bestätigt Bremen konkrete Gespräche.

Thomas Delaney will möglichst schon vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) Klarheit über seine Zukunft. Dies erklärte der Profi des SV Werder Bremen am Montag im Rahmen einer Presserunde.

Der dänische Nationalspieler, den sowohl der FC Schalke 04, als auch Borussia Dortmund auf dem Zettel haben, betonte erneut, dass England sein Wunschziel sei. "Die Premier League ist mein Traum. Da will ich spielen."

Es gibt konkrete Bieter für Delaney

Sein Abschied von der Weser rückt immer näher. Mehrere englische Klubs sollen bereits ihre Fühler nach dem 26-jährigen Nationalspieler ausgestreckt haben. Mindestens ein konkretes Angebot soll Werder-Manager Frank Baumann schon vorliegen. Dieser bestätigte gegenüber "Bild": „Es ist so, dass sich der ein oder andere interessierte Klub bezüglich eines Wechsels gemeldet hat. Wir sind in Gesprächen." Laut "Weser Kurier" zählt Brighton & Hove Albion zu den Bietern.

Die Bremer würden Delaney gern auch kommende Saison die Geschicke im Mittelfeld lenken lassen, doch haben erkannt, dass der Däne kaum zu halten ist. Für eine zufriedenstellende Ablösesumme würde Werder den Spieler ziehen lassen.

Werder geduldig in Delaney-Frage

Delaney steht im derzeit noch 27 Spieler umfassenden Aufgebot der Dänen für die Weltmeisterschaft. Gute Leistungen in Russland könnten seinen Preis noch einmal in die Höhe treiben. Werder zeigt sich im Gegensatz zu Delaney geduldig in der Transferfrage. „Wir sind ganz entspannt, haben keinen Zeitdruck“, so Baumann.

Delaney zeigt sich kooperativ: "Es muss als Gesamtpaket passen. Ich hoffe, dass es ein guter Vertrag für mich wird. Und ein gutes Geschäft für Werder."

Die Norddeutschen haben sich bereits mit Kevin Möhwald (1. FC Nürnberg), Yuya Osako (1. FC Köln) und Martin Harnik (Hannover 96) verstärkt für die kommende Saison.