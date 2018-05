Der SC Westfalia Herne und Torwart Pascal Königs gehen getrennte Wege. Derweil hat der Oberligist ein vielversprechendes Talent des VfL Bochum im Visier.

Der 33-jährige Torhüter Pascal Königs wird Westfalia Herne nach 18 Monaten verlassen und sich dem Mittelrheinligisten Hilal Maroc Bergheim anschließen.

"Der Grund für den Wechsel ist eigentlich nur die Fahrt aus Erftstadt nach Herne. Wenn ich hier in der Nähe wohnen würde, hätte ich die Westfalia nicht verlassen", betont Königs und fügt hinzu: "Ich will mich an dieser Stelle noch einmal bei Trainer Christian Knappmann sowie allen anderen Westfalia-Verantwortlichen bedanken. Sie haben mir beim Wechsel keine Steine in den Weg gelegt und sogar noch geholfen. Es war eine tolle Zeit am Schloss Strünkede, die ich nie vergessen werde."

Wechsel nach Velbert platzte

Eigentlich hatte der ehemalige Remscheider schon vor Monaten einen neuen Klub gefunden. Königs war sich mit dem TVD Velbert einig. Der zukünftige Landesligist wäre für Königs eine interessante Adresse gewesen. Leider, aus Sicht des Rheinländers Königs, trennte sich Velbert überraschend von Trainer Mario Klinger. Das war auch eine schlechte Nachricht für Königs, wie er erläutert: "Ich hatte mit Mario super Gespräche. Er sagte mir, dass er einen positiv verrückten Mann mit Erfahrung für seine junge Mannschaft sucht und an mir sehr interessiert sei. Wir hatten ein tolles Gespräch und haben auf einer Wellenlänge getickt. Eigentlich waren wir uns schon einig. Paar Tage später wurde Mario entlassen und somit war auch TVD Velbert für mich Geschichte." Jetzt wechselt der Schlussmann eben nach Bergheim.

Enes Schick könnte kommen

Die Westfalia hat mit Enes Schick einen weiteren U19-Bundesligaspieler auf ihrem Zettel. Wie RevierSport erfuhr, stehen die Herner Verantwortlichen in Verhandlungen mit dem Abwehrspieler der U19-Mannschaft des VfL Bochum. Schick, der in der abgelaufenen Saison als Rechtsverteidiger 26 Pflichtspiele für Bochum absolvierte, soll aber auch noch mit einem Wechsel in die Regionalliga liebäugeln.

So sieht der Kader des SC Westfalia Herne für die Serie 2018/19 aus:

Tor

Niklas Lübcke (VfL Bochum U19)

Miguel Pires-Schulten (VfB Homberg U19)

Joel-Udo Küpper

Abwehr

Benjamin Teichmöller

Tobias Hötte

Niclas Grzelka

Simon Freitag

Philipp Rößler

Maurice Haar

Paul Caspar (Rot-Weiß Oberhausen U19)

Mittelfeld

Maurice Temme

Nico-Thorsten Legat

Dino Dzaferoski

Nico Thier

Maurice Kühn

Frederic Engbert

Robin Klaas

Enis Özel

Jakob Helfer (Rot-Weiß Oberhausen U19)

Angriff

Erhan Duyar

Semih Demiroglu

Nazzareno Ciccarelli (FC Brünninghausen)

Ilias Anan

Ivan Benkovic