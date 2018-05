Mit leeren Händen endete für die SG Kupferdreh-Byfang die Auswärtspartie gegen den Heisinger SV.

Der Gastgeber gewann 3:2. Die Ausgangslage sprach für Heising, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Im Hinspiel war Kupferdreh mit 1:5 krachend untergegangen.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während beim Heisinger SV Penders, Schmidt und Dzierzon für Kowald, Warnaß und Addo Som aufliefen, starteten bei Kupferdreh Geisler, Pleimes und Brückner statt Brötzmann, Peschka und Gonzalez Losa.

Das Match war erst wenige Momente alt, als vor 175 Zuschauern bereits der erste Treffer fiel. Niklas Nadolny war es, der in der fünften Minute zur Stelle war. Die SG Kupferdreh-Byfang kam durch ein Eigentor von Heising in der 16. Minute zum Ausgleich. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Phillip Niclas Hußmann in der 29. Minute. Zur Pause behielt der HSV die Nase knapp vorn. Zum Seitenwechsel ersetzte Tobias Brötzmann von Kupferdreh seinen Teamkameraden Kevin Pleimes. In der 48. Minute brachte Lirik Krasniqi den Ball im Netz des Heisinger SV unter. Dominik Huxholt versenkte die Kugel zum 3:2 (64.). Als Schiedsrichter Maik Henkies die Partie abpfiff, reklamierte Heising schließlich einen 3:2-Heimsieg für sich.

Nach 27 absolvierten Begegnungen nimmt die Heisinger den ersten Platz in der Tabelle ein. Erfolgsgarant des HSV ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 107 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. 20 Spiele währt bereits die Serie, in der der Heisinger SV ungeschlagen ist.

Die gute Bilanz der SG Kupferdreh-Byfang hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der Gast bisher 19 Siege, fünf Remis und drei Niederlagen. Die Kupferdreher hat auch nach der Pleite die zweite Tabellenposition inne. Als Nächstes steht für Heising eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (14:00 Uhr) geht es gegen die Zweitvertretung des SV Burgaltendorf. Kupferdreh tritt einen Tag später daheim gegen die Essener SG 99/06 an.