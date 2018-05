Zwei Spieltage vor Schluss stehen die U17-Bundesligateams des FC Schalke 04 und von Bayer 04 Leverkusen punktgleich auf dem zweiten Tabellenplatz.

Mit dem 2:0-Sieg am Donnerstagvormittag sind die Knappen mit Leverkusen gleichgezogen. Beide sind nun auf dem zweiten Platz punktgleich. Der Kampf um den zweiten Endrundenplatz für die Deutsche Meisterschaft der B-Jugendlichen wird aller Voraussicht nach ein Fernduell um Tore. Auf den Sieger dieses Fernduells wartet dann im Halbfinale Borussia Dortmund, die bereits als Meister der Weststaffel feststehen.

Gerade für die Schalker könnte es ein Anreiz sein, im Kampf um den Meistertitel auf den Erzrivalen zu treffen. Schließlich hat die Mannschaft von Trainer Frank Fahrenhorst noch offene Rechnungen mit dem BVB zu begleichen. Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften mit 4:4, im Rückspiel mit 1:1. Fahrenhorst: „Natürlich ist das ein Anreiz. Bei den beiden Spielen mussten wir uns an die eigene Nase fassen. Allerdings ist jedes Spiel ein Anreiz für uns. Wir gehen jedes Spiel so an, dass wir gewinnen wollen, weil wir auch dahin ausbilden wollen.“

Die Tabellensituation spricht derzeit noch für die Königsblauen. Der Vorsprung auf Leverkusen beträgt fünf Tore. Allerdings haben die Rheinländer das vermeintlich einfachere Restprogramm. Zuerst geht es gegen die stark abstiegsbedrohte Alemannia Aachen, die mit 67 Gegentoren die meisten in der Liga vorweist, danach dann zuhause gegen Preußen Münster. Schalke muss zuerst nach Münster und empfängt danach Arminia Bielefeld. Fahrenhorst bleibt gelassen: „Wir wollen die letzten beiden Spiele erfolgreich gestalten und gucken dann ob es für den zweiten oder den dritten Platz reicht.“

Der Ex-Profi befasst sich ohnehin noch nicht mit dem möglichen Halbfinale gegen den BVB: „Es nützt nichts, sich jetzt über Dortmund zu unterhalten und nachher spielen wir gegen Münster Unentschieden.“ Zumal die Schalker gewarnt sein dürften. In der Hinserie holten sie gegen beide Gegner insgesamt nur einen Punkt.