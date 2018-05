In der Weststaffel der U17-Bundesliga hat der FC Schalke sich den zweiten Platz zurückerobert. Das Topspiel in Leverkusen endete 2:0 (2:0) für die Königsblauen.

Was für ein wichtiger Sieg für den U17-Nachwuchs des FC Schalke. Bei Bayer Leverkusen feierte die Mannschaft von Trainer Frank Fahrenhorst einen 2:0 (2:0)-Erfolg. Die Ausgangslage war klar: Leverkusen und Schalke hatten vor der Partie noch drei Spiele zu bestreiten, Leverkusen hatte drei Zähler Vorsprung, Schalke das um ein Tor bessere Torverhältnis.

Bedeutet: Schalke musste gewinnen, um aus eigener Kraft den zweiten Platz zu erreichen. Dieser Platz berechtigt zur Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft. Die Halbfinals der Endrunde finden am Mittwoch (6. Juni) und am Sonntag (10. Juni) statt.

Und Schalke ist auf dem besten Wege, sich für die Begegnungen zu qualifizieren. Denn die Knappen siegten in Leverkusen mit 2:0. Bereits zur Pause sah es vielversprechend aus für die Schalker. Torjäger Rene Biskup brachte seine Mannschaft nach 26 Minuten in Führung. In der 37. Minute gab es einen Elfmeter für Schalke. Den verwandelte Ayouib Asrihi zum 2:0-Pausenstand.

Nach dem Wechsel musste Schalke einmal zittern, denn Leverkusens Yannik Schlößer hatte die Chance, für Leverkusen zu verkürzen. Die Gastgeber erhöhten das Risiko, aber die Schalker standen defensiv sicher und entführten die Punkte aus dem Rheinland.

Zwei Spiele hat Schalke nun noch vor der Brust. Am Ende kann auch das Torverhältnis entscheidend sein, sollten beide Teams ihre Spiele gewinnen. Schalke muss noch in Münster (Rang neun) und zuhause gegen Bielefeld (Rang acht) spielen. Leverkusen muss nach Aachen (Rang 13) und zuhause gegen Münster ran. Vor den beiden Partien hat Schalke nach dem Erfolg nun fünf Tore Vorsprung vor Leverkusen. Aufpassen müssen Schalke und Leverkusen allerdings auch noch auf Mönchengladbach. Die Borussia liegt nur drei Zähler hinter den beiden Mannschaften auf Rang vier.

Als Meister steht schon etwas länger der BVB fest, der am Mittwoch in Bielefeld 1:1 spielte.