Bis zum 31. August läuft die aktuelle Transferphase. Wir werden sie intensiv begleiten. Nicht nur bei den Profis, auch bei den Amateuren.

Burak Hisman wird den Bezirksligisten DJK St. Winfried Kray-Essen verlassen und sich der Zweitvertretung des Landesligisten Blau-Gelb Überruhr anschließen.

Der Bonner SC hat sich mit Bernard Mwarome vom FC Augsburg II verstärkt. Derweil hat Günter Mabanza ein Angebot zur Vertragsverlängerung des BSC abgelehnt und wird die Rheinlöwen verlassen. Kris Fillinger hat seinen Kontrakt um ein Jahr verlängert und bleibt bis zum 30. Junin 2019 in Bonn.

Sascha Markmann verlässt den Landesligisten GW Nottuln und schließt sich dem A-Ligisten VfB Kirchhellen an.

Der Gelsenkirchener A-Ligist Spielvereinigung Erle 19 hat Mike Rogowski, Alexander Buda (beide SSV Buer) und Francesco Schmidt (Erler SV) verpflichtet.

Marek Heuser (VfB Lohberg), Cem Ydin (RW Selimiyespor Lohberg), Dennis Mielike (SGP Oberlohberg III), Erugrul Yirtik (Yesilyurt Möllen), Redon Brija (PSV Wesel-Lackhausen U19) und Domenik Verhufen (TV Jahn Dinslaken-Hiesfeld II) haben sich dem SV 08/29 Friedrichsfeld angeschlossen. Derweil werden Osama El Toufaili und Jasper Weigl (beide Ziel unbekannt) den Bezirksligisten verlassen.

Zweitligist Union Berlin hat Torwart Rafal Gikiewicz von Erstligaclub SC Freiburg verpflichtet. Der 30 Jahre alte Pole erhält bei dem Hauptstadt-Team einen Vertrag bis Sommer 2020, wie Union am Samstag mitteilte. Gikiewicz war in Freiburg Ersatztorwart. Vor seinem Engagement beim SC war er unter anderem Torwart bei Eintracht Braunschweig.

Stanley Andrud (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich), Marek Heuser (SV 08/29 Friedrichsfeld), Orkan Güclü (TuS Gahlen), Marc van Holst (DJK Vierlingen) und Orkay Güclü (Ziel unbekannt) haben den VfB Lohberg verlassen.

Alemannia Aachen hat gleich drei Leistungsträger verloren. Nach Tobias Mohr (Greuther Fürth) und Mergim Fejzullahu (Eintracht Braunschweig) hat auch Kapitän Nils Winter einen neuen Verein gefunden. Er schließt sich dem Südwest-Regionalligisten Spielvereinigung Elversberg an.

Luca Esposito verlässt die U19 des VfR Krefeld-Fischeln und wechselt in die U19-Bundesliga zu Borussia Mönchengladbach.

Björn Jopek verlässt die Würzburger Kickers und schließt sich Liga-Konkurrent Hallescher FC an. Der 24-Jährige löste seinen Vertrag in Würzburg auf und unterschrieb für zwei Jahre beim HFC.

Enrique Lofolmo wechselt innerhalb der U19: Es geht für ihn von Alemannia Aachen zu Fortuna Düsseldorf.

Altan Top verlässt die Spielvereinigung Heligenhaus und schließt sich dem ASV Mettmann an. Zudem holte der ASV auch Ludwig Kofo Asenso aus der U19 des KFC Uerdingen.

Die Sportfreunde Königshardt haben sich mit Charalambos Pommer von TuS Essen-West 1881 verstärkt.

Necati Güclü, der im Winter aus Wesel-Lackhausen zum FSV Duisburg wechselte, verlässt den Oberliga-Aufsteiger wieder in Richtung Arminia Klosterhardt.

Zweitligist Würzburger Kickers hat zwei neue Spieler verpflichtet. Dave Gnaase wechselt vom 1. FC Heidenheim zu den Kickers und Enes Küc zieht es vom Berliner AK nach Würzburg.

Mittelfeldspieler Bryan Henning verlässt Hansa Rostock und schließt sich dem österreichischen Zweitliga-Meister FC Wacker Insbruck an.

Eintracht Braunschweig hat die nächsten Zugänge bekanntgegeben. Ivan Franjic und Mergim Fejzullahu wechseln zu den Niedersachsen. Franjic kommt von Germania Halberstadt, Fejzullahu lief zuletzt für den West-Regionalligisten Alemannia Aachen auf.

Nach nur einem Jahr verlässt der Chinese Yuning Zhang den Fußball-Bundesligisten Werder Bremen. Der 21-Jährige war im Sommer 2017 von West Bromwich Albion an die Bremer verliehen worden. Zhang wird zum Premier-League-Absteiger zurückkehren, wie Werder am Freitag mitteilte. Ursprünglich sollte der Stürmer zwei Jahre an der Weser bleiben. Er absolvierte kein Pflichtspiel für die Bremer und stand lediglich bei zwei Bundesliga-Partien am Ende der Saison im Profi-Kader.

Ioannidis Karsanidis spielt in der neuen Saison für den Nordost-Regionalligisten Chemnitzer FC.

Florian Hübner wechselt von Hannover 96 zum 1. FC Union Berlin und verstärkt die Defensive der Eisernen. Hübner begann beim SV Wehen Wiesbaden mit dem Fußballspielen und schaffte dort 2010 den Sprung zu den Profis. Nur ein Jahr später schloss sich der 1,93 m große Innenverteidiger der U23 von Borussia Dortmund an. Für die Westfalen absolvierte Hübner insgesamt 48 Partien, anschließend wechselte er in die 2. Bundesliga zum SV Sandhausen. Nach drei Jahren am Hardtwald zog es den 27-Jährigen zu Hannover 96, wo Hübner am Ende der Saison 2016/17 den Aufstieg in die Bundesliga feiern konnte. In der abgelaufenen Spielzeit stand der Innenverteidiger in neun Partien in Deutschlands höchster Spielklasse auf dem Rasen

Jahn Regensburg hat Andre Dej verpflichtet. Der 26 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler spielte in den vergangenen drei Jahren bei Drittligist Sportfreunde Lotte und erhält in Regensburg einen Zweijahresvertrag bis 2020.

Stephan Fürstner wechselt vom 1. FC Union Berlin in die 3. Liga. Für den 30-jährigen defensive Mittelfeldspieler geht es bei Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig weiter.

Holstein Kiel hat Stürmer Benjamin Girth vom SV Meppen verpflichtet. Der 26-Jährige unterschrieb bei den Störchen einen Dreijahresvertrag. Girth belegte in der abgelaufenen Saison mit 19 Treffern Platz zwei in der Torjägerliste der 3. Liga.

Dominik Schad wechselt von Zweitligist SpVgg Greuther Fürth zu Absteiger 1. FC Kaiserslautern. In der Pfalz erhält er einen Dreijahresvertrag.

Andreas Hofmann hat angekündigt mit 32 Jahren seine Karriere zu beenden und seinen Vertrag beim Karlsruher SC auflösen zu wollen.

Der FSV Mainz 05 hat Jonathan Burkardt (17) mit einem Profivertrag bis 2020 ausgestattet. Für die U19 der Mainzer erzielte Burkardt in der vergangenen Spielzeit 13 Treffer in 22 Spielen.

Nachdem der VfL Osnabrück am Dienstag bereits die leihweise Verpflichtung von Nils Körber bekanntgegeben hatte, legten die Lila-Weißen auf der Torhüter-Position nun nach und statteten Philipp Kühn von Regionalligist SV Drochtersen/Assel mit einem Vertrag bis 2019 aus. Der 25-Jährige ist dem VfL noch gut im Gedächtnis, avancierte er im April beim Landespokal-Spiel gegen Osnabrück doch zum Helden und sorgte somit für die verpasste DFB-Pokal-Qualifikation der Lila-Weißen. In Osnabrück ist Kühn nun als Nummer zwei eingeplant. "Wir sind froh, mit Philipp Kühn einen weiteren ambitionierten Torhüter verpflichtet zu haben. Neben seiner bereits gesammelten Erfahrung bringt er zudem noch das notwendige Entwicklungspotenzial mit", sagt VfL-Sportdirektor Benjamin Schmedes.

Fußball-Zweitligist Union Berlin hat in Angreifer Sebastian Andersson seinen ersten Neuzugang für die Saison 2018/19 vorgestellt. Wie der Klub am Donnerstag vermeldete, erhält der 26 Jahre alte Schwede in der Hauptstadt einen Zweijahresvertrag mit Laufzeit bis zum 30. Juni 2020. Zuvor spielte der Stürmer beim Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern, zu dem er erst im August 2017 gewechselt war. "Er war in der vergangenen Saison einer der Spieler beim FCK, die auch in der sportlich prekären Lage ihre Leistung abrufen konnten", sagte Union-Geschäftsführer Oliver Ruhnert.

Fortuna-Urgestein Andreas Lambertz, der mit der Fortuna von der vierten Liga bis in die Bundesliga aufgestiegen ist, verstärkt in der neuen Saison als Führungsspieler die Regionalliga-Mannschaft der Rot-Weißen. Andreas „Lumpi“ Lambertz war der erste Spieler, der in Deutschland mit einem Verein von der vierten bis in die erste Liga aufgestiegen ist und in jeder Spielklasse mindestens ein Tor erzielte.

Von Oberligisten Westfalia Herne wechselt der offensive Mittelfeldspieler Fatmir Ferati zum FC Kray und komplettiert damit den Kader für die neue Spielzeit.

Marc Wachs verlässt Dynamo Dresden. Der Linksverteidiger wechselt zum Drittligisten SV Wehen Wiesbaden.

Von den Sportfreunden Königshardt wechselt Torjäger Daniele Kowalski zur Reserve der SV Schonnebeck. Er traf in 197 Partien von der Bezirks- bis zur Oberliga beachtliche 125 Mal.

Benedikt Höwedes vom italienischen Rekordmeister Juventus Turin kehrt vorerst zurück zu seinem langjährigen Verein Schalke 04. "Stand jetzt gehe ich erstmal zurück. Darüber hinaus werden die kommenden Wochen entscheiden, wo es hingeht", sagte der 30 Jahre alte Innenverteidiger am Donnerstag beim Mercedes-Benz Sportpresse Club am Rande des Tennisturniers in Stuttgart. Höwedes hatte Schalke im vergangenen Sommer nach 16 Jahren verlassen und war für ein Jahr nach Turin ausgeliehen worden.

Borussia Mönchengladbach hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Michael Cuisance (18) vorzeitig verlängert. Der französische U19-Nationalspieler unterschrieb heute einen neuen, bis 2023 laufenden Vertrag bei den Fohlen.

Der 1. FC Bocholt hat für die kommende Spielzeit in der Oberliga Niederrhein einen weiteren Spieler verpflichten können. Vom Ligakonkurrenten VfB Speldorf wechselt der Angreifer Alexandros Armen zum FCB, wo er einen bis 30.06.2019 gültigen Einjahres-Vertrag unterzeichnete.

Der KFC Uerdingen hat nach dem Aufstieg in die 3. Liga den vierten Zugang verpflichtet. Nach Innenverteidiger Robert Müller (VfR Aalen), dem defensiven Mittelfeldspieler Manuel Konrad (Dynamo Dresden) und dem Linksaußen Maurice Litka vom FC St. Pauli kommt mit Dennis Daube der nächste Spieler, der bereits höherklassig Erfahrung sammeln konnte. Der 28-jährige Mittelfeldspieler war zuletzt für den Zweitligisten Union Berlin aktiv.

Rechtsverteidiger Daniel Heber wechselt zu Rot-Weiss Essen, Innenverteidiger Aaron Langen zum Oberliga-Spitzenteam aus Schonnebeck und Innenverteidiger Felix Haas zum Niederrhein-Oberligisten SSVg Velbert. Nun hat auch der vierte Spieler, der RWO verlässt, einen neuen Verein gefunden. Flügelspieler Rafael Garcia wechselt zum Drittliga-Absteiger Chemnitzer FC.

Mit Rechtsverteidiger Ugur Tezel hat Preußen Münster eine weitere vakante Position mit einem jungen, talentierten Spieler besetzen können. Der 21-Jährige, der von der Zweitvertretung von Hertha BSC an die Hammer Straße wechselt, erhält einen Zweijahresvertrag beim SCP. In der abgelaufenen Regionalliga-Saison kam Tezel auf 33 Einsätze in der Staffel Nord/Ost.

Der Wechsel von Fußball-Nationalspieler Emre Can zum italienischen Meister Juventus Turin steht offenbar kurz vor dem Abschluss. Wir sind bei Emre Can positiv gestimmt. Der Kontakt zu seinem Berater ist in vollem Gange und verläuft gut. Wir hoffen auf eine Einigung in zehn Tagen", sagte Juve-Sportdirektor Giuseppe Marotta laut "Bild"-Zeitung (Donnerstag) am Rande eines Events in Mailand.

Bjarne Thoelke, der beim HSV gar nicht zum Einsatz kam, wechselt nach Österreich. Er unterschrieb einen Vertrag bei österreichs Bundesligist Admira Wacker.

Der FC Carl Zeiss Jena hat Stürmer Fabien Tchenkoua verpflichtet. Der 25-Jährige kommt vom französischen Zweitligisten Bourg-en-Bresse Péronnas 01.

Die SSVg Velbert kann den nächsten Zugang für die kommende Spielzeit präsentieren. Defensivspieler Sebastian Spinrath verstärkt die SSVg und unterschreibt für zwei Jahre in Velbert - mit der Option auf eine weitere Saison. Mit Spinrath kommt der Wunschspieler von SSVg-Trainer Alexander Voigt nach Velbert. Spinrath lief in der vergangenen Saison für den Bonner SC in der Regionalliga West auf und absolvierte dort 32 Ligaspiele, in denen er drei Treffer erzielte.

Paul Caspar, der von RW Oberhausen nach Herne wechseln sollte, hat die Chance bekommen, in Florida zu studieren — und nimmt sie, wie zuvor abgesprochen, wahr. Dafür haben die Herner einen anderen Spieler aus Oberhausen für die linke Seite verpflichtet: von RWO kommt Andreas Ogrzall. Dagegen wird Fatmir Ferati die Herner wohl verlassen. Dienstag, so Knappmann, hätten sich Spieler und Verein mündlich auf eine Trennung geeinigt.

Patrick Nemec (1. FC Bocholt) ist nach André Trienenjost (SV Hönnepel-Niedermörmter), Maxwell Bimpek (Rot-Weiß Oberhausen U19) und Fabian Schürings (Ratingen 04/19) schon der vierte Speldorfer Neuzugang für die Oberliga-Saison 2018/19.

In der kommenden Spielzeit laufen Lukas Ziegelmeyer (Lüner SV/Defensive), Davide Basile (SV Sodingen/Defensive) Thomas Hildwein (Spvgg. Erkenschwick/Mittelfeld) und Jan-Niklas Kaiser (FC Marl/Angriff) als Neuzugänge für den DSC Wanne-Eickel auf. Aus der A-Jugend kommen Rohbar Derwish (Westfalia Herne U19) sowie aus der eigenen Jugend Daniel und Marcel Wistuba, Cedric Preßhoff und Bünjamin Karatas.

Als Abgänge gibt der DSC Kim Völkel (RW Ahlen), Timo Conde (SpVgg. Erkenschwick), Marius Nolte (SV Wacker Obercastrop) sowie Torhüter Ben Zulechner (Ziel noch unbekannt) an.

Daniel Meyer wird nach Medien-Informationen neuer Trainer des Fußball-Zweitligisten FC Erzgebirge Aue. Der 38-Jährige war Nachwuchs-Chef beim Bundesliga-Absteiger FC Köln und soll an diesem Donnerstag um 15 Uhr in Aue vorgestellt werden.

Preußen Münster und Michele Rizzi gehen ab sofort getrennte Wege. Der 30-Jährige wird sich der Zweitvertretung des VfL Wolfsburg anschließen, die in der Regionalliga Nord an den Start geht. Bereits am Montag hatte Rizzi, dessen Arbeitspapier an der Hammer Straße noch ein Jahr Gültigkeit besaß, seinen Auflösungsvertrag unterschrieben und wurde am Mittwoch offiziell bei den Wölfen vorgestellt. In der Autostadt unterschrieb der Mittelfeldmann einen Dreijahresvertrag und erhält dort die Chance, nach seiner Karriere im Verein eine berufliche Laufbahn einzuschlagen.

Manuel Schulz verlässt den VfB Hilden in Richtung Oberliga-Aufsteiger TSV Meerbusch.

Sinan Karweina (1. FC Käöln U19) und Noah Awassi (Union Fürstenwalde) verstärken die Sportfreunde Lotte. Zuvor hatten die Sportfreunde bereits Jeron Al-Hazaimeh (SC Preußen Münster), Junior Ebot-Etchi (Weiche Flensburg), Kevin Pytlik (Wuppertaler SV), Aygün Yildirim und Noah Plume (TSV Havelse) unter Vertrag genommen. Derweil haben mit Maximilan Rossmann (Heracles Almelo), Kevin Freiberger (Rot-Weiss Essen), Kevin Pires-Rodrigues (SC Preußen Münster), Moritz Heyer (Hallescher FC), Dennis Brock (Bonner SC), Michael Hohnstedt (BSC Schwarz-Weiß Rehden), Bernd Rosinger (Ziel unbekannt) sowie Benedikt Fernandez und Tobias Haitz (beide Karriereende) die Sportfreunde Lotte verlassen. Die Zukunft von Torwart David Buchholz ist noch ungewiss.

René Klingenburg, Kapitän von Schalke II, trainiert in diesen Tagen zur Probe beim Drittligisten Preußen Münster.

Stefan Tiedtke wechselt vom Landesligisten FC Frohlinde zum TuS Heven in die Bezirksliga.

Der Oberliga-Absteiger VfR Krefeld-Fischeln hat Niclas Joppe vom Bezirksligisten Fortuna Dilkrath verpflichtet.

Oguzhan Cuhaci wird wohl auch in der kommenden Saison für den Landesligisten Sterkrade-Nord auf Torejagd gehen. Der 27-jährige Cuhachi, der in der vergangenen Spielzeit in 32 Partien 28 mal ins Schwarze traf, hat keines der bisherigen Oberliga-Offerten angenommen. Nach RS-Informationen sind zwar der 1. FC Bocholt und FSV Duisburg noch im Rennen, doch die Tendenz geht zu einem Verbleib in Sterkrade.

Nach RevierSport-Informationen kehrt Andreas "Lumpi" Lambertz zu Fortuna Düsseldorf zurück. Demnach soll der 33-jährige Mittelfeldspieler, der die letzten drei Jahre bei Dynamo Dresden verbrachte, einen Einjahresvertrag in Düsseldorf erhalten und für die Regionalliga-Mannschaft des Bundesliga-Aufsteigers spielen.

Der 1. FC Kaiserslautern verstärkt seine Defensive mit Innenverteidiger Kevin Kraus. Der 25-Jährige kommt ablösefrei vom Zweitligisten 1. FC Heidenheim.

RWO geht seinen Weg mit jungen talentierten Eigengewächsen konsequent weiter. In der kommenden Spielzeit werden mit Mike Jordan, Rinor Rexha und Ahmed-Malik Uzun drei Spieler der erfolgreichen U19-Bundesligamannschaft in den Regionalligakader aufrücken.

Fußball-Weltmeister Jérôme Boateng vom FC Bayern München darf nach Aussage von Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge mit anderen Klubs verhandeln. "Wenn ein Verein kommt und er kundtut, dass er zu diesem Verein wechseln möchte, werden wir uns damit befassen", sagte Rummenigge am Mittwoch in München laut "Bild", "Sport Bild", "Münchner Merkur" und "tz".

Amir Falahen wechselt von Fortuna Köln zu Fortuna Düsseldorf II. Falahen ist nach Leander Goralski (Viktoria Köln), Jannick Theißen (1. FC Köln II) und Tim Kaminski (VfL Bochum U19) der vierte externe Zugang für die Mannschaft von Düsseldorfs U23-Trainer Nico Michaty.

Nico Perrey hat seinen Vertrag beim Bonner SC verlängert. Derweil wird Sebastian Spinrath den Regionalligisten verlassen. Hier konnte keine Einigung über eine Vertragsverlängerung erzielt werden.

Von RW Selimiyespor Lohberg wechselt Kubilay Aydin zur DJK Vierlinden.

Mit Daniel Hammel hat der SC Verl endlich seinen lange gesuchten Mann für das Sturm-Zentrum verpflichten können. Der 25-jährige, 1,91 Meter lange Rechtsfuß wechselt von den Stuttgarter Kickers, Absteiger aus der Regionalliga Südwest, zum Sportclub und hat einen Dreijahresvertrag unterzeichnet.

Nach Stefan Langemann (SV Rödinghausen), Sergej Schmik (Hessen Kassel), Ron Schallenberg, Janik Steringer (beide SC Paderborn), Niklas Sewing (Arminia Bielefeld II), Marko Stojanovic (BSV Rehden), Luis Klante (Preußen Münster) ist Hammel der achte Verler Zugang für die Saison 2018/19. Patrick Choroba (SG Sonnenhof Großaspach), Fabian Großeschallau (FC Kaunitz), Markus Baum (FC Gütersloh), Zlatko Mihovic und Daniel Schaal (beide SC Wiedenbrück) haben den SC Verl verlassen.

Landesligist SSV Buer hat Ramadan Ibrahim (Dostlukspor Bottrop) und Vahdet Özbek (Firtinaspor (Herne) verpflichtet.

Bezirksligist Spielvereinigung Meiderich 06/95 hat Danny Robel von der Reserve der Sportfreunde Königshardt geholt. Zudem wird Barbaros Yavuz (VfL Repelen) ab dem 1. Juli für Repelen spielen.

Der deutsche Fußball-Nationaltorhüter Bernd Leno steht nach Angaben der Sport Bild vor einem Wechsel von Bayer Leverkusen zum FC Arsenal in die englische Premier League. Bayer sei nach Sport Bild-Angaben bereit, den 26-jährigen Leno für eine Ablösesumme von 20 bis 25 Millionen Euro gehen zu lassen. Der Keeper war Anfang Juni von Bundestrainer Joachim Löw aus dem deutschen WM-Kader gestrichen worden.

Jona Balzer (U19 SSV Buer), Lukas Mart Krahe und Nils Meistrowitz (beide eigene U19) werden in der neuen Saison für die DJK TuS Rotthausen in der Kreisliga A spielen.

Westfalenligist Lüner SV hat sich mit Noel Lahr (SV Brackel 06) und Talha Temur (Rot Weiss Ahlen) verstärkt.

Nico Tewes wird in Zukunft für den B-Ligisten VfL Resse 08 spielen. Zuvor war er für SV Fortuna Herne aktiv.

Erson Durakovic (Rot-Weiß Stiepel) wechselt zum FC Neuruhrort in die Bezirksliga.

Der Bezirksligist SV Wacker Obercastrop hat sich mit Christopher Ebeling (Mengede 08/20) und Mike Bednarek (SV Sodingen) verstärkt.

Der FC Gütersloh hat Serdar Erdogmus vom Delbrücker SC verpflichtet.

Leon Lieske, Bünyamin Sahin, Selmir Hanici, Erik May und Fabrice Haller gehören ab dem 1. Juli der Oberliga-Mannschaft des ETB Schwarz-Weiß Essen an.

Afees Wale Arogundade verlässt Fortuna Bottrop und schließt sich dem Landesligisten ASV Mettmann an.

Marcel Ligmann wechselt von der Spielvereinigung Schonnebeck zum SC Phönix Essen.

Marco Stiewe und Marco Praßni verlassen Concordia Oberhausen in Richtung SpVgg Sterkrade 06/07.

Keisuke Ishibashi, Lukas Rix, Thorsten Rippold, Burak Uca, Ajdin Mehinovic, Yannis Weyers und Daniel Vogel werden den Regionalliga-Aufsteiger verlassen.

DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt hat Offensivspieler Nicolai Müller verpflichtet. Der zweimalige Nationalspieler kommt ablösefrei von Bundesliga-Absteiger Hamburger SV und erhält einen Vertrag bis 2020 mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Werder Bremen hat den schwedischen Rechtsverteidiger Felix Beijmo verpflichtet. Der 20-Jährige kommt vom schwedischen Erstligisten Djurgardens IF und unterschrieb bei den Norddeutschen einen langfristigen Vertrag, wie der Verein am Dienstagabend bekannt gab. Die genaue Laufzeit des Kontraktes wurde nicht genannt.

Die Torhüter Leon Tigges und Tim Paterok verlassen den VfL Osnabrück. Derweil hat der Drittligist Keeper Nils Körber von Hertha BSC bis zum 30. Juni 2019 ausgeliehen.

Robin Garnier (Stuttgarter Kickers) und Vincent Boesen (1. FC Nürnberg II) haben sich Alemannia Aachen angeschlossen.

Vor Garnier und Boesen hatte Alemannia Aachen bereits Blendi Idrizi (FC Blau-Weiß Friesdorf), Daniel Zeaiter (MSV Duisburg), Mohamed Redjeb (TV Herkenrath), Steven Rakk (KSV Hessen Kassel), Sebastian Schmitt (Wormatia Worms), Joshua Holtby (FC Wegberg-Beeck), Marcel Kaiser (Bonner SC), Manuel Glowacz (SG Wattenscheid 09) und Mahmut Temür (Karsiyaka/Türkei) unter Vertrag genommen.

Den zwölf Zugängen stehen gleich 15 Abgänge gegenüber. Im Einzelnen sind das: Karim Kucharzik (Spielverein Breinig), Marcel Damaschek (1.FC Köln II), Severin Buchta (Karlsruher SC, war ausgeliehen), Joy-Slayd Mickels (SV Rödinghausen), Maurcie Pluntke (SV Wacker Nordhausen), Meik Kühnel (Wuppertaler SV), Emre Yesilova, Patrick Nettekoven, Akif Sahin, Tobias Lippold, Mergim Fejzullahi, Nils Winter, Tobias Mohr, Arda Nebi und Manuel Konate-Lueken (alle Ziel unbekannt).

Spaniens Nationaltrainer Julen Lopetegui wird nach der Fußball-WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) neuer Trainer von Real Madrid.

Die SG Wattenscheid 09 hat nach Hervenogi Unzola (Rot-Weiss Essen) den zweiten neuen Spieler geholt. Farat Toku, Trainer und Sportlicher Leiter an der Lohrheide, konnte mit Frederik Lach Einigung erzielen. Der Innenverteidiger wechselt vom VfB Oldenburg zur SG Wattenscheid 09.

Drittligist 1. FC Kaiserslautern verpflichtet Torhüter Wolfgang Hesl. Hesl wechselt ablösefrei vom FC Würzburger Kickers in die Pfalz und unterschrieb beim FCK einen Zweijahresvertrag.

Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig hat seine ersten Zugänge für die kommende Saison verpflichtet. Nachdem der Transfer des dänischen Linksverteidigers Malte Amundsen von Rosenborg BK am Vormittag perfekt gemacht worden war, nahmen die Niedersachsen noch die beiden 19 Jahre alten Zwillinge Nick und Yari Otto aus dem Nachwuchs des VfL Wolfsburg bis 2021 unter Vertrag.

Mit dem Uruguayer Marcelo Saracchi konnte RB Leipzig den zweiten Zugang für die kommende Saison vermelden. Der 20-Jährige kommt vom argentinischen Erstligisten Club Atlético River Plate nach Leipzig und erhält einen Fünfjahresvertrag bis Juni 2023. Als Ablöse waren 15 Millionen Euro im Gespräch.

Der 1. FC Kaiserslautern hat den 23-jährigen Innenverteidiger Özgür Özdemir für drei Jahre unter Vertrag genommen. Der frühere türkische Juniorennationalspieler wechselt von der SG Sonnenhof Großaspach in die Pfalz.

Der Karlsruher SC hat Justin Möbius vom VfL Wolfsburg verpflichtet. Der 21-jährige offensive Mittelfeldspieler wechselt in den Wildpark und unterzeichnete einen bis zum 30.06.2021 datierten Vertrag.

Der 27-jährige russische Innenverteidiger Aleksandr Zhirov unterschrieb beim SV Sandhausen einen Vertrag über zwei Jahre und kommt vom russischen Erstliga-Aufsteiger Enisey Krasnoyarsk. Der SV Sandhausen betritt Neuland: Mit der Verpflichtung von Zhirov holte der SVS erstmals einen Spieler aus Russland. Zudem hat Sandhausen den niederländischen Innenverteidiger Jesper Verlaat verpflichtet. Er wechselt ablösefrei vom SV Werder Bremen II an den Hardtwald.

Drittligist Preußen Münster hat Torwart Oliver Schnitzler verpflichtet. Der 22-Jährige wechselt vom Halleschen FC nach Münster und erhält beim SCP einen Zweijahresvertrag.

Steve Breitkreuz wechselt zurück ins Erzgebirge und erhält in Aue einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Der 26-jährige Innenverteidiger absolvierte in der abgelaufenen Saison 16 Pflichtspiele für Eintracht Braunschweig und erzielte dabei 2 Tore.

Fußball-Bundesligist Hannover 96 hat mit Genki Haraguchi den vierten Zugang für die kommenden Saison verpflichtet. Der japanische Nationalspieler erhält bei den Niedersachsen einen Vertrag bis Sommer 2021, wie der Klub am Dienstag bekannt gab. Der Offensivspieler stand noch bis 2020 bei Hertha BSC unter Vertrag, zuletzt war Haraguchi an Bundesliga-Aufsteiger Fortuna Düsseldorf ausgeliehen.

Lukas Sinkiewicz wird Co-Trainer von Fortuna Düsseldorfs neuem U23-Trainer Nico Michaty. Der 32-Jährige spielte in seiner aktiven Karriere für den 1.FC Köln, Bayer Leverkusen, den FC Augsburg und den VfL Bochum 76 Mal in der Bundesliga und 89 Mal in der 2. Bundesliga. Zudem absolvierte der frühere Defensivspieler 2005 drei Länderspiele für die deutsche A-Nationalmannschaft. 2015 beendete Sinkiewicz bei Jahn Regensburg seine aktive Karriere. Zuletzt war er Co-Trainer der U21 des 1.FC Köln.

Fabian Reese bleibt offenbar eine weitere Saison auf Leihbasis beim Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth. Nach "Kicker"-Informationen stehen Fürth und der FC Schalke 04 kurz vor einer Einigung. Da Reeses Schalke-Vertrag 2019 ausläuft, müsste dieser bei einer erneuten Leihe verlängert werden.

Tobias Scheer verlässt den Drittligisten 1860 München und wechselt zum Sechstligisten SpVgg Landshut zurück.

Der FC Ingolstadt leiht Maximilian Thalhammer für die kommende Saison ohne Kaufoption an den SSV Jahn Regensburg aus. Dort soll der 20-Jährige, der aus dem FCI-Nachwuchsleistungszentrum stammt und in der vergangenen Saison bereits auf drei Zweitligaeinsätze kam, Spielpraxis sammeln, um nachher zum FC Ingolstadt zurückzukehren.

Eintracht Braunschweig hat mit Malte Amundsen den ersten Neuzugang der Saison 2018/2019 verpflichtet. Der Däne wechselt auf Leihbasis bis zum 30. Juni 2019 vom Rosenborg BK an die Hamburger Straße. Im Anschluss haben die Löwen sich eine Kaufoption gesichert.

Angreifer Saliou Sané wechselt von der SG Sonnenhof Großaspach zum Ligakonkurrenten Karlsruher SC, wo er einen bis zum 30.06.2020 datierten Vertrag unterzeichnete.

Für Genki Haraguchi, der wohl nach Hannover wechselt, könnte ein ehemaliger Schalker eine Option bei Fortuna Düsseldorf werden. Wie griechische Medien berichten, soll sich auch Fortuna Düsseldorf für eine Verpflichtung von Teemu Pukki interessieren. Der 28-Jährige spielte in der Bundesliga bereits für den FC Schalke. In 47 Partien gelangen ihm acht Treffer, drei Tore bereitete er vor. Sein Vertrag in Dänemark läuft am 30. Juni aus.

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat ein 18-Millionen-Angebot des italienischen Vizemeisters SSC Neapel für Nationaltorhüter Bernd Leno abgelehnt. "Für 18 Millionen geben wir Leno ganz sicher nicht frei", sagte Bayer-Manager Jonas Boldt der Bild-Zeitung.

Fußball-Drittligist 1860 München hat Adriano Grimaldi verpflichtet. Der 27 Jahre alte Stürmer kommt vom zukünftigen Ligarivalen Preußen Münster zum Aufsteiger, wie die Löwen am Montag mitteilten. Über weitere Vertragsmodalitäten wurden keine Angaben gemacht.

DFB-Pokal-Sieger Eintracht Frankfurt und Mittelstürmer Renat Dadaschow gehen künftig getrennte Wege. Wie der Bundesligist am Montag mitteilte, schließt sich der 19-Jährige dem portugiesischen Erstliga-Absteiger GD Estoril an.

Dadaschow war im Januar 2017 von RB Leipzig nach Frankfurt gewechselt.

Viktor Klejonkin wechselt nach einem Jahr von Sterkrade-Nord zum Ligakonkurrenten Wesel-Lackhausen zurück.

Der Landesligist Arminia Klosterhardt hat zwei Zugänge verpflichtet. Mikail Birbir wechselt vom SC Hassel nach Klosterhardt, Stürmer Necati Güclü kommt vom FSV Duisburg nach Oberhausen.

Jeron Al-Hazaimeh ist der fünfte Neuzugang der Sportfreunde Lotte. Der 26-Jährige wechselt ablösefrei vom SC Preußen Münster zu den SFL und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020.

Fußball-Profi Vincenzo Grifo wechselt von Borussia Mönchengladbach zur TSG Hoffenheim. Dies teilten die beiden Bundesligaclubs am Montag mit. Über die Ablösemodalitäten wurden jedoch keine Angaben gemacht. Grifo war im vergangenen Sommer für sechs Millionen Euro von Freiburg an den Niederrhein gewechselt und kam in der abgelaufenen Saison auf 17 Einsätze, davon neun in der Startelf.

Der Fußballoberligist ETB Schwarz-Weiß Essen hat Torhüter Martin Hauffe für die kommende Saison verpflichtet. Der 27-jährige Torwart wechselt von der Spielvereinigung Hönnepel-Niedermörmter an den Uhlenkrug. Für Hö.-Nie. bestritt er in der abgelaufenen Spielzeit 32 Partien in der Landesliga.

Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat Stürmer Pascal Köpke vom Zweitliga-Club FC Erzgebirge Aue geholt und damit den dritten Neuling verpflichtet. Das bestätigten am Montag beide Vereine, nachdem der bevorstehende Wechsel bereits in der vergangenen Woche bekannt geworden war. Der Transfer des 22 Jahre alten Sohnes von Bundestorwart-Trainer Andreas Köpke soll Hertha dem Vernehmen nach rund zwei Millionen Euro kosten.

Bremens Angreifer Justin Eilers wechselt im Sommer zum griechischen Erstligisten Apollon Smyrnis. Der Stürmer kann ablösefrei wechseln.

Der Argentinier Raul Bobadilla verlässt Borussia Mönchengladbach nach nur einer Saison und kehrt in seine Heimat zurück. Wie der Club am Montag mitteilte, erhält der Stürmer bei den Argentinos Juniors aus Buenos Aires einen Vertrag bis 2021. Bobadilla, der von 2009 bis 2012 mit kurzer Unterbrechung schon einmal für die Borussen spielte, kam in der abgelaufenen Saison auf 13 Einsätze, dabei erzielte er keinen Treffer.

Hannover 96 verlängert Vertrag mit Verteidiger Hübers bis 2021

Fußball-Bundesligist Hannover 96 hat Innenverteidiger Timo Hübers bis zum 30. Juni 2021 an sich gebunden. Der bisherige Vertrag des 21-Jährigen lief nach Angaben des Clubs vom Montag bis zum Ende der kommenden Saison. Hübers, der von der U13 bis zur U19 sämtliche Nachwuchsteams von 96 durchlief, stand am 30. Spieltag bei der Partie in Stuttgart erstmals in der Startformation der Niedersachsen. Er absolvierte insgesamt fünf Spiele.

Zweitliga-Aufsteiger 1. FC Magdeburg verleiht seinen Nachwuchsspieler Leon Heynke für ein Jahr zum Regionalligisten nach Halberstadt.

Borussia Mönchengladbach hat Torben Müsel vom 1. FC Kaiserslautern verpflichtet. Der 18 Jahre alte Offensivakteur erhält bei den Fohlen einen langfristigen Vertrag.

Der VfR Aalen hat den französischen Innenverteidiger Yannis Letard unter Vertrag genommen. Der 19-Jährige kommt aus der Reserve des französischen Erstligisten EA Guingamp auf die Ostalb und unterschrieb bis 2020.

Johannes Ludmann verlässt den TuS Erndtebrück und schließt sich den Stuttgarter Kickers an.

Frauenfußball-Bundesligist SC Freiburg hat die japanische Nationalspielerin Hikaru Naomoto verpflichtet. Die 24-Jährige, die 2018 mit ihrem Heimatland die Asienmeisterschaft gewann, kommt von den Uwara Red Diamonds in den Breisgau. Über die Ablösemodalitäten machte der Sport-Club wie immer keine Angaben.

Der 1. FC Bocholt hat für die neue Saison einen weiteren Spieler verpflichten können. Maximilian Güll wechselt vom Ligakonkurrenten ETB Schwarz-Weiß Essen an den Bocholter Hünting, wo er einen Zweijahresvertrag bis 30.06.2020 unterschrieben hat.

Randy Szymiczek wechselt von der SG Schönebeck zu RuWa Dellwig.

Wie der Kicker berichtet, ist Dynamo Dresden an einer Verpflichtung von Tim Boss interessiert. Der Torhüter des SC Fortuna Köln wurde zuletzt schon mit Dresdens Zweitliga-Konkurrenten MSV Duisburg in Verbindung gebracht.

Fatih Gürer verlässt den Oberligisten FC Gütersloh und wechselt zum Westfalenliga-1-Vertreter SV Spexard.

Regionalligist Wuppertaler SV verstärkt sich zur kommenden Saison mit Meik Kühnel (23). Der Mittelfeldspieler kommt vom Ligarivalen Alemannia Aachen zum WSV und unterschreibt einen Vertrag bis 2020.

Der Westfalen-Oberligist Paderborn II hat Abwehrspieler Leonel Brodersen (Preußen Münster II) und die Torhüter Milos Mandic (BSV Rehden) und Jasin Jashari (BSC Hastedt) verpflichtet.

Der VfB Homberg hat Hrvoje Buljan aus der U19 des Wuppertaler SV verpflichtet. Der in Bosnien-Herzegowina geborene 18-Jährige hat für sein Heimatland zwei U17-Länderspiele absolviert und kann nicht nur als Mittelstürmer, sondern auch als hängende Spitze und im offensiven Mittelfeld eingesetzt werden.

Trainer Tayfun Korkut hat seinen Vertrag bei Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart vorzeitig bis 2020 verlängert. Das gaben die Schwaben am Sonntag auf ihrer Mitgliederversammlung bekannt. Mit Korkut band der Klub auch dessen Assistenten Ilija Aracic und Steven Cherundolo um ein zusätzliches Jahr.

Die Hammer SpVg hat zwei neue Spieler verpflichtet. In der vergangenen Saison noch in Diensten des englischen Drittligisten Bradford City, verlässt Mittelstürmer Joel Grodowski Hamms Partnerstadt wieder und wird zukünftig für die HSV auf Torejagd gehen. Für die vakante Torhüterposition konnte mit Ivan Mandusic ein Mann mit Erfahrung aus der 2. Liga Bosnien-Herzegowinas verpflichtet werden.

Nach elf Jahren beim Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig wird Kapitän Ken Reichel seinen auslaufenden Vertrag bei den Niedersachsen nicht verlängern und für mindestens zwei Jahre zu Zweitligist Union Berlin wechseln. Der Linksverteidiger bestritt 313 Pflichtspiele für die Niedersachsen, darunter waren 27 Einsätze in der Bundesliga.

Der FC Gütersloh hat Mittelstürmer Nick Flock von der U19 des DSC Arminia Bielefeld verpflichtet. Der 18-jährige Sohn des ehemaligen FCG-Zweitligaprofis Dirk Flock spielte für Arminia in der A-Junioren- und der B-Junioren-Bundesliga.

„Mundo Deportivo“ berichtet, dass der FC Barcelona auf der Suche nach einem Nachfolger für Jasper Cillessen drei Torhüter aus der Bundesliga im Blick hat. Sollte die Nummer zwei Barca verlassen, könnten Kölns Timo Horn, Bremens Jiri Pavlenka oder Wolfsburgs Koen Casteels ins Blickfeld rücken.

Der Zweitligist Holstein Kiel hat Rechtsverteidiger Jannik Dehm von der U23 der TSG Hoffenheim verpflichtet. Er unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

Hessenpokalsieger TSV Steinbach hat Gani Sevim von Besiktas Istanbul verpflichtet. Wie der Fußball-Regionalligist am Sonntag mitteilte, spielte der 18-jährige Mittelfeldspieler in der zweiten Mannschaft des 15-maligen türkischen Meisters.

Nach den Abgängen von Felix Klaus und Martin Harnik hat Hannover 96 Bedarf an neuen Offensivspielern. Takuma Asano kam bereits aus Stuttgart. Nun soll H96 auch an Vincenzo Grifo (Mönchengladbach) und Nicolai Müller (HSV) interessiert sein.

Das Mainzer Talent Jean-Philippe Gbamin hat offenbar das Interesse von Arsenal London geweckt. Sollte der Transfer über die Bühne gehen, winkt Mainz eine Rekordablöse. Im Raum steht eine Ablöse von knapp 30 Millionen Euro.

Tim-Thomas Brdaric verlässt die U19 von Arminia Klosterhardt in Richtung der U19 von Alemannia Aachen.

Der SC Wiedenbrück hat Mike Andreas (21) vom Südwest-Regionalligisten SV Röchling Völklingen verpflichtet. Mike Andreas bestritt in der abgelaufenen Saison 33 Spiele als Mittelfeldspieler für Völklingen in der Regionalliga Südwest. Ausgebildet wurde Mike Andreas in der Jugend des FSV Mainz 05. Er erhält einen Einjahresvertrag.

Streli Mamba, mit 27 Scorerpunkten der erfolgreichste Cottbuser Offensivmann, hat das Interesse mehrerer Zweitligisten geweckt. Laut "transfermarkt.de" soll u.a. der SC Paderborn an dem Stürmer Interesse bekunden. Mamba besitzt beim Drittliga-Aufsteiger aus Cottbus noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2019.

Drittligist SG Sonnenhof Großaspach verstärkt sich mit Joel Gerezgiher vom KSV Holstein Kiel. Der 22-jährige Mittelfeldspieler unterzeichnete in Großaspach einen Vertrag bis Sommer 2020.

Marian Gbur (SV Straelen), Thorben Gbur (SV Sevelen), Ali Yavuz (SV Scherpenberg) und Dennis Schmitz (SV Sonsbeck) schließen sich Landesliga-Aufsteiger Fichte Lintfort an. Derweil werden Thorsten Neulinger (Viktoria Buchholz), Fabian Weigl (Wachtendonk-Wankum), Björn Kuhlmann (VfB Homberg II) und Jonas Grüntjes (Fußballpause) werden den Verein verlassen.

Der SV Scherpenberg hat Kwame Aponsah, Enes Balci (beide FSV Duisburg), Emre Sendag (KFC Uerdingen U19), Emin Yasar Uzun (FC Kray), Oktay Bülbül (TSV Meerbusch II), Tim Moritz Böhm (TSV Meerbusch U19) und Ahmed Annachat (SSVg. Heiligenhaus) verpflichtet. Derweil werden Ali Yavuz (Fichte Lintfort), Yassin Bougjdi, Selim Hamdi und Naldo Franke (alle Ziel unbekannt) den Landesligisten verlassen.

Die Spielvereingiung Sterkrade 06/07 verstärkt sich zur kommenden Saison mit Adem Aslan, Sinan Topal (beide DJK Vierlinden) und Furkan Aktas (Rheinland Hamborn).

Viktor Klejonkin (Spvvg. Sterkrade-Nord), Fatih Uysal (FC Kray), Dorian Weber (SV Schermbeck) und Linus Dersch (FSV Duisburg) wechseln zum PSV Wesel-Lackhausen.

Bochums A-Jugendspieler Tim Kaminski hat einen neuen Klub gefunden. Fortuna Düsseldorf hat den 18-jährigen Mittelfeldspieler für seine zweite Mannschaft unter Vertrag genommen. Die U23 von Fortuna spielt in der Regionalliga. Kaminski kam in der Vorsaison 24 Mal für die U19 des VfL in der Bundesliga zum Einsatz und erzielte acht Tore. Der VfL hat keine U23.

Emre Can wird den englischen Erstligisten FC Liverpool im Sommer definitiv verlassen. Das bestätigte der Klub von Teammanager Jürgen Klopp am Freitag. Can, dessen Vertrag an der Anfield Road am 30. Juni ausläuft, wird seit geraumer Zeit mit einem Wechsel zum italienischen Serienmeister Juventus Turin in Verbindung gebracht. Eine Bestätigung des ablösefreien Deals wird zeitnah erwartet. Zudem wird auch Jon Flanagan die Reds verlassen.

Der Herner Landesligist Spielvereinigung Horsthausen hat mit Ferhat Sahin (FC Frohlinde), Marvin Radestock (RSV Holthausen), Marcel Kesler (SG Herne 70), Marcel Pries , Özgür Cetinbag ((beide BV Herne-Süd) und Andre Bedersdorfer (SV Fortuna Herne) sechs Neuzugänge vorgestellt.

Hakan Özdemir (SC 1912 Hennen), Philipp Krause (VfR Sölde), Obeda Sharbeck, Bismark Kusi, Rene Karneil, Shajan Doostar Assadi und Arbri Uku (alle Ziel unbekannt) verlassen den Bezirksligisten. Derweil hat der VfL Schwerte mit Tim Birnkraut, Eugen Grauberger (beide TSC Eintracht Dortmund), Torben Trapp Geisecker SV), Kevin Bottenberg (VfL Hörde), Phil Pallentin (SF Nette), Lars Maron (VfB Westhofen), Sebastian Kozlowski (FC Iserlohn) und Julian Tonino Nisipeanu (eigene Reserve) acht neue Leute verpflichtet.

Ivan Markow, bislang für die Landesliga-Reserve in Erndtebrück zuständig, übernimmt ab sofort die erste Mannschaft des Oberligisten. Markow erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020.

Topstürmer Harry Kane hat ein Treuebekenntnis abgegeben und bei Tottenham Hotspur einen neuen Vertrag mit einer Laufzeit von sechs Jahren unterschrieben. Der Kapitän der englischen Fußball-Nationalmannschaft verlängerte knapp eine Woche vor dem Start der Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) sein ohnehin bis 2022 gültiges Arbeitspapier beim Premier-League-Klub um zwei weitere Jahre bis 2024. Das gab der Verein am Freitag bekannt.

Der 24 Jahre alte Stürmer erzielte in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend 41 Tore für den Londoner Klub, aufgrund seiner Leistungen war er mehrfach mit Champions-League-Sieger Real Madrid sowie weiteren Topklubs in Verbindung gebracht worden. Mit den Londonern belegte er in der abgelaufenen Saison den dritten Platz hinter Meister Manchester City und dessen Stadtrivalen United.

Der 1. FC Bocholt treibt die Kaderplanung für die kommende Saison in der Oberliga Niederrhein weiter voran. Vom SV Hönnepel Niedermörmter wechselt Tim Seidel an den Bocholter Hünting. Der 24 Jährige war bis zuletzt auch spielender Co-Trainer bei dem Landesligisten. Seidel ist zentraler Mittelfeldspieler und wurde in seiner Jugendzeit unter anderem bei Fortuna Düsseldorf und ETB Schwarz-Weiß Essen ausgebildet, ehe es ihn 2012 zum Oberligisten VfB Speldorf zog. Zwei Jahre später wechselte Seidel zum damaligen Oberligisten SV Hö./Nie., bei dem er vier Spielzeiten absolvierte und insgesamt 103 Partien in der Oberliga und Landesliga betritt und neun Tore erzielte.

Stürmer Seyit Ersoy, der in 30 Spielen 20 Treffer für YEG Hassel geschossen hat, wird den Westfalenligisten verlassen. Der 30-Jährige sucht eine neue Herausforderung.

Der SC Wiedenbrück hat Zlatko Muhovic (27) vom SC Verl verpflichtet. Zlatko Muhovic spielte bereits in der Saison 13/14 für den SC Wiedenbrück, in der abgelaufenen Saison bestritt er 27 Spiele (3 Tore) für den SC Verl in der Regionalliga West als offensiver Mittelfeldspieler. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum 30.06.2019. Als Perspektivspieler wurde Philipp Dieckmann (19) von der U19 des DSC Arminia Bielefeld verpflichtet. Philipp Dieckmann spielt auf der Position des Innenverteidigers. Auch hier hat der Vertrag eine Laufzeit bis zum 30.6.2019.

Der VfR Aalen um den ehemaligen RWE-Trainer Argirios Giannikis hat einen neuen Stürmer verpflichtet: Vom Chemnitzer FC kommt Myroslav Slavov.

Aldin Kljajic bleibt bei der Hammer SpVg. Der 27-Jährige kam im Sommer 2017 vom TuS Erndtebrück und blickt inzwischen auf die Erfahrung aus 28 Regionalliga-Einsätzen sowie 104 Spielen in der Oberliga Westfalen zurück. Zuvor kickte der Linksverteidiger bereits unter anderem für den TuS Erndtebrück, Rot Weiss Ahlen, Wattenscheid 09 und Westfalia Herne.

Bundesliga-Absteiger Hamburger SV hat den Vertrag mit Torhüter Tom Mickel vorzeitig bis 2021 verlängert. Der 29-Jährige, der bislang zwei Bundesligaspiele für die Hanseaten bestritt, nimmt als Reservetorwart die Rolle von Christian Mathenia ein, der von den Norddeutschen zum Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Nürnberg gewechselt ist.

Werder Bremen hat den Vertrag mit Abwehrspieler Milos Veljkovic verlängert. Der Serbe band sich nach Angaben des Clubs langfristig an den Fußball-Bundesligisten.

Die Würzburger Kickers können ihren dritten Neuzugang vermelden. Vom Zweitligisten 1. FC Heidenheim kommt der 20-jährige Abwehrspieler Ibrahim Hajtic zum Drittligisten.

Der SV Straelen plant bereits fleißig den Kader für die Regionalliga West. Drei Spieler werden nicht mehr mit dabei sein: Marvin Hitzek wechselt zu den Sportfreunden Hamborn, Maik Hemmers geht zum SV Sonsbeck und Frederik Verlinden geht zu Union Nettetal.

Der 1. FC Bocholt hat Tim Seidel von der SV Hönnepel-Niedermörmter verpflichtet. Der 24-jährige Mittelfeldspieler agierte an der Düffelsmühle als spielender Co-Trainer.

Der FSV Zwickau hat den nächsten Neuzugang zu verzeichnen: Kevin Hoffmann wird für ein Jahr vom SSV Jahn Regensburg ausgeliehen.

Der FC St. Pauli ist auf der Suche nach einem Assistenten für Cheftrainer Markus Kauczinski fündig geworden. André Trulsen, der schon unter Holger Stanislawski das Amt innehat, kehrt ans Millerntor zurück. Für den Klub war der heute 53-Jährige mit Unterbrechungen bereits 14 Jahre als Spieler aktiv.

Nach dem Abstieg in die Landesliga dreht sich das Personalkarussell bei Viktoria Resse. Neben Trainer Frank Conradi, der nach vier Jahren in Resse eine Pause einlegen wird, verlassen auch die Gebrüder Bouachria (Horst 08), Dominik Hanemann, Lars Rustige (Holzwickeder SC), Kingsly Moses (Wattenscheid 08) und Enis Kacar (Ziel unbekannt) den Verein. Neu hingegen sind Nicolas Ehm und Lukas Borutta (Westfalia Gelsenkichen), Berke Güner (SSV Buer U19), Ben Kajan (SpVgg Erkenschwick II) und Mouse Touré (SSV/FCA Rotthausen).

Miguel Lopez Torres wird bekanntermaßen die Sportfreunde Baumberg verlassen. Der langjährige Mittelstürmer der TuRU Düsseldorf schließt sich in der kommenden Saison dem Remscheider Kreisligisten TS Struck an.

Vor einem Jahr kam João Queirós für 3 Millionen Euro zum 1. FC Köln. Er wechselte aus der U19 von Braga zum FC. Durchgesetzt hat er sich nie. Jetzt wird das Missverständnis beendet. Der Abwehrspieler wechselt zur U23 von Sporting Lissabon.

Lange Zeit mussten die Anhänger des FSV Zwickau um einen Verbleib von Nico Antonitsch bangen. Seit dem heutigen Donnerstagabend herrscht die Gewissheit: Der Innenverteidiger wird sich auch in der kommenden Saison das rot-weiße Dress überziehen und verlängert um ein Jahr beim Drittligisten.

Juventus Turin hat die Kaufoption für Douglas Costa gezogen und den endgültigen Wechsel des Offensivspielers von Bayern München zum italienischen Rekordmeister perfekt gemacht. Die Transfersumme von 40 Millionen Euro ist innerhalb von zwei Jahren zu zahlen.

Die U23 des FC Schalke 04 hat mit Serdar Bingöl (22) einen talentierten Defensivmann von West-Regionalligist SG Wattenscheid 09 verpflichtet.Dort soll er den jungen Kader der Königsblauen mit seiner Erfahrung begleiten. So hofft es Ex-Nationalspieler und Team-Manager Gerald Asamoah: "Serdar ist sehr spielintelligent und kann beide Außenverteidigerpositionen besetzen."

Der SC Preußen Münster hat einen Nachfolger für den abwandernden Luis Klante gefunden. Wie die Westfalen offiziell bestätigen, findet Torhüter Marian Prinz den Weg an die Hammer Straße.

Beim Hamburger Sportverein bekommt Torwarttalent Morten Behrens einen Profi-Vertrag - der Youngster rückt aus der U21 nach und komplettiert das Torwart-Trio.

Nun ist der Wechsel perfekt: Thomas Delaney verstärkt Borussia Dortmund zur kommenden Saison. Der 26 Jahre alte Mittelfeldspieler kommt von Werder Bremen und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Die Ablösesumme soll 20 Millionen Euro plus erfolgsabhängige Prämien betragen.

Nach Daniel-Kofi Kyereh (TSV Havelse) hat der SV Wehen Wiesbaden mit René Guder vom SC Weiche Flensburg einen weiteren Stürmer verpflichtet. Der drittbeste Torjäger der abgelaufenen Saison in der Regionalliga Nord (16 Tore und 8 Vorlagen) unterschrieb einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020.

Tom Weilandt wird in Bochum bleiben und nicht fest zu Holstein Kiel wechseln. Das bestätigte Bochums Sportlicher Leiter Sebastian Schindzielorz. Zudem bestätigte der Bochumer Aufsichtsratsvorsitzende Hans-Peter Villis, dass Felix Bastians nicht nach Bochum zurückkehren wird.

HSV-Sportvorstand Ralf Becker hat Interessenten an Top-Talent Tatsuya Ito eine klare Absage erteilt. "Wir sehen Tatsuya als Eckpfeiler in unseren Planungen an. Er ist nicht verkäuflich, sondern fest eingeplant", sagte der 47 Jahre alte Sportchef des Fußball-Zweitligisten aus Hamburg dem Fachmagazin "Kicker" (Donnerstag). Der 20 Jahre alte Flügelspieler aus Japan hat sich in der Rückrunde unter Trainer Christian Titz zu einem Leistungsträger entwickelt, dem eine große Zukunft zugetraut wird. An Ito soll unter anderem Bundesligist 1899 Hoffenheim Interesse bekunden.

Nach Spekulationen über seine Zukunft hat David Alaba ein klares Bekenntnis zum FC Bayern abgegeben. "Ich bleibe beim FC Bayern! Ich habe Vertrag bis 2021. Ich fühle mich in München sehr wohl. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen", sagte der 25-Jährige in einem Interview der "Bild" (Donnerstag). Zuletzt war ein Interesse von Real Madrid am österreichischen Fußball-Nationalspieler kolportiert worden, Alabas Vater hatte das in der spanischen Sport-Tageszeitung "AS" bestätigt.

Der FC Ingolstadt hat Agyemang Diawusie verpflichtet. Der Offensivspieler war zuletzt von RB Leipzig an den SV Wehen Wiesbaden ausgeliehen. Er hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021 unterschrieben.

Weltfußballer Cristiano Ronaldo ist angeblich fest entschlossen, Champions-League-Sieger Real Madrid trotz Vertrags bis 2021 in der Sommerpause zu verlassen. Wie die portugiesische Sporttageszeitung Record am Donnerstag berichtete, sei der 33 Jahre alte Torjäger nicht mehr umzustimmen. Grund für die unversöhnliche Haltung des Portugiesen sei ein Wortbruch des Real-Präsidenten Florentino Perez bezüglich einer weiteren Gehaltserhöhung.

Der SC Freiburg hat Jerôme Gondorf verpflichtet. Der 29-jährige Mittelfeldspieler wechselt von der Weser an die Dreisam. Für den SV Werder Bremen und den SV Darmstadt 98 bestritt der gebürtige Karlsruher 83 Spiele in der Ersten Bundesliga und kam im DFB-Pokal sieben Mal zum Einsatz.

Der 1. FC Köln hat am Donnerstag den sechsten Zugang für die kommende Zweitliga-Saison verpflichtet. Wie erwartet bringt der neue Trainer Markus Anfang seinen Kapitän von Holstein Kiel mit. Rafael Czichos wechselt für knapp 1,8 Millionen Euro nach Köln. Beim FC unterschrieb der Innenverteidiger einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022.

Union Berlin soll Interesse an den beiden Hannoveraner Spielern Manuel Schmiedebach und Florian Hüber haben, die beim Bundesligisten zuletzt kaum eine Rolle gespielt haben.

Wie die "Bild" berichtet, steht Bremens Thomas Delaney vor der Unterschrift beim BVB. Er soll rund 20 Millionen Euro kosten. Derweil soll Nuri Sahin vor einem Wechsel stehen. Der 29-Jährige, der noch bis 2019 in Dortmund unter Vertrag steht, soll mit Galatasaray Istanbul verhandeln.

Aues Stürmer Pascal Köpke wird nun vermutlich doch nicht zu Hannover 96 wechseln. Der 22-Jährige soll sich mit Hertha BSC auf einen Transfer geeinigt haben.

Der deutsche Fußballprofi Pascal Groß hat seinen Vertrag beim englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion vorzeitig bis Sommer 2022 verlängert. Das gab der Klub am Mittwoch bekannt. Der ursprüngliche Kontrakt war bis 2021 datiert.

Innenverteidiger Giuseppe Leo wechselt vom Karlsruher SC zum Schweizer Klub FC Aarau.

Beim FSV Duisburg tut sich was: Klar ist, dass Fatih Duran geht. Der frühere Profi von Rot-Weiß Oberhausen, als Linksverteidiger eine feste Größe, wechselt zum Mitaufsteiger 1. FC Kleve. Als Zugänge stehen Seiya Nakayama vom DSV 1900 und Angreifer Eric Yahkem (zuletzt Schwarz-Weiß Essen) fest.

Oberligist Ratingen 04/19 hat nach Yassin Merzague (Homberg), Daniel Rehag (ASV Mettmann), Lirion Peretz (Sprockhövel) und Denis Ivosevic einen fünften Neuzugang geholt. Aus der U19 des abgestiegenen Liga-Konkurrenten VfR Krefeld-Fischeln kommt Mittelstürmer Moreno Mandel. Der 18-Jährige kam in der abgelaufenen Niederrheinliga-Saison auf 14 Tore und acht Vorlagen. Bei der ersten Mannschaft durfte Moreno dreimal in der Liga mitwirken, einmal im Niederrheinpokal.

Der SC Wiedenbrück hat Tim Siegemeyer (21) vom BFC Dynamo Berlin verpflichtet. Der Torhüter erhält einen Zweijahresvertrag.

Der SV Wehen Wiesbaden hat Daniel-Kofi Kyereh vom Nord-Regionalligisten TSV Havelse verpflichtet. Der 22-jährige Deutsch-Ghanaer, der im Nachwuchsleistungszentrum des Bundesligisten VfL Wolfsburg ausgebildet worden war und in der abgelaufenen Saison in 29 Partien elf Tore (plus sechs Vorlagen) für Havelse erzielte, erhält in Wiesbaden einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020.

Zwei neue Spieler für Schalke II: Serdar Bingöl kommt vom Regionalligisten SG Wattenscheid 09 nach Schalke. Der 22 Jahre alte Rechtsverteidiger hat in der abgelaufenen Saison 21 Spiele für den Traditionsverein aus der Nachbarstadt absolviert. Neben Bingöl wird sich Berkan Firat der Schalker U23 anschließen. Der 19-Jährige offensive Mittelfeldspieler war in der vergangenen Saison Stammspieler beim Oberligisten TuS Ennepetal und erzielte in 28 Ligaspielen fünf Tore.

Der FC Marl hat Patrick Siegle und Niklas Seel vom SV Dorsten-Hard verpflichtet.

FC-Kray-Spieler Aykut Türk schließt sich dem Bezirksligisten SV DITIB Solingen an.

Ahmed Can-Simsek verlässt den Landesligisten SV Hönnepel-Niedermörmter und wird ab dem 1. Juli für Liga-Konkurrent SV Genc Osman Duisburg.

Die Spielvereinigung Sterkrade 06/07 hat Gerrit Kriegisch (SF Königshardt), Florian Simon (Welheimer Löwen), Igor Schmidt und Vitalji Koch (beide Fortuna Bottrop) verpflichtet. Derweil wechselt Damian Vergara innerhalb Sterkrades von 06/07 zur Sterkrade-Nord

Joelle-Danica Wu wechselt von den Frauen des MSV Duisburg zur SGS Essen an die Schönebecker Ardelhütte.

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat den norwegischen Nationalspieler Mats Möller Daehli vom Erstligisten SC Freiburg fest verpflichtet. Der bisher nur ausgeliehene Mittelfeldakteur erhält beim Verein vom Millerntor einen Vertrag bis zum 30. Juni 2021. Über die Ablösesumme vereinbarten beide Clubs Stillschweigen, wie der FC St. Pauli am Mittwoch mitteilte.

Philipp Hercher wechselt aus der U23 des 1. FC Nürnberg zum Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach. Der Mittelfeldspieler hat einen Vertrag für zwei Jahre unterschrieben.

Der Drittligist FSV Zwickau muss in Zukunft ohne Patrick Göbel auskommen. Göbel schließt sich dem Nordost-Regionalligisten SV Wacker Nordhausen an.

Der Hallesche FC hat Marcel Zach aus der U19 des FC Ingolstadt verpflichtet.

Nach Kicker-Informationen steht der SC Freiburg vor der Verpflichtung von Werder Bremens Jerome Gondorf. Der Mittelfeldmann soll rund 1,5 Millionen Euro Ablöse kosten.

Offensivmann Baris Ekincier erhält an der Castroper Straße einen Lizenzspieler-Kontrakt bis zum 30. Juni 2020. Er kam 2017 von Rot-Weiss Essen zum VfL und absolvierte in der abgelaufenen Saison in der A-Junioren-Bundesliga-West 17 Einsätze. Hierbei gelangen ihm fünf Tore und ebenso viele Assists.

Mittwoch, 6. Juni, 13.45 Uhr: 10 Zu- und 15 Abgänge in Aachen

Die Alemannia hat Steven Rakk vom KSV Hessen Kassel verpflichtet. Nach Daniel Zeaiter (MSV Duisburg), Mohamed Redjeb (TV Herkenrath), Marco Müller (TuS Koblenz), Sebastian Schmitt (Wormatia Worms), Joshua Holtby (FC Wegberg-Beeck), Marcel Kaiser (Bonner SC), Manuel Glowacz (SG Wattenscheid 09), Mahmut Temür (Karsiyaka/Türkei) und Blendi Idrizi (FC Blau-Weiß Friesdorf) ist Rakk der zehnter Aacher Neuzugang.

Den zehn Zugängen stehen gleich 15 Abgänge gegenüber. Im Einzelnen sind das: Karim Kucharzik (Spielverein Breinig), Marcel Damaschek (1.FC Köln II), Severin Buchta (Karlsruher SC, war ausgeliehen), Joy-Slayd Mickels (SV Rödinghausen), Maurcie Pluntke (SV Wacker Nordhausen), Emre Yesilova, Patrick Nettekoven, Akif Sahin, Tobias Lippold, Mergim Fejzullahi, Nils Winter, Tobias Mohr, Arda Nebi, Manuel Konate-Lueken und Meik Kühnel (alle Ziel unbekannt).

Der FC Augsburg hat Bayerns Verteidiger Felix Götze verpflichtet. Der Bruder von BVB-Star Mario Götze erhält einen Vierjahresvertrag beim FCA.

Neuzugang für den FohlenStall: Borussia hat das norwegische Mittelfeld-Talent Sander Christiansen von Brann Bergen verpflichtet. Der 17-Jährige wird in der kommenden Saison in der U19 spielen.

Westfalia Hernes Fatmir Ferati ist durchaus ein Thema beim Landesligisten FC Kray. "Wir haben mit Fatmir gesprochen. Er ist jetzt im Urlaub und kommt am Wochenende zurück. Dann unterhalten wir uns noch einmal. Da ist noch längst keine Entscheidung gefallen", erklärt FCK-Sportvorstand Hartmut Fahnenstich.

Robin Offhaus (VfB Speldorf) und Yekta Yildiz (DJK TuS Hordel) wechseln zum VfB Homberg.

Der 1. FC Bocholt und der bisherige Trainer der 2. Mannschaft Tihomir Borojevic gehen in beiderseitigem Einvernehmen ab sofort getrennte Wege. Neuer Trainer des 1. FC Bocholt II wird zum 1. Juli 2018 der 46-jährige Nicolay Glouhtchev, der aktuell noch Chefcoach der U19-Junioren des Vereins ist, mit denen er aktuell noch in der Qualifikationsrunde zur Niederrheinliga um den Aufstieg spielt. Mike Welter (31), bisher Oberligaspieler beim FCB, wird spielender Co-Trainer in der FC-Reserve, die in der neuen Spielzeit in der Kreisliga A den direkten Wiederaufstieg anpeilt.

Borussia Mönchengladbachs Patrick Herrmann steht im Visier des SV Werder Bremen.

Cedric Heller verlässt den TuS Erdntebrück. Er wird ab dem 1. Juli für Wormatioa Worms spielen.

Marko Stojanovic wechselt vom BSV SW Rehden zum Sportlcub Verl.

Der ehemalige Hertha-BSC-Profi Patrick Ebert hat sich Dynamo Dresden angeschlossen. Ebert war zuletzt für den FC Ingolstadt am Ball.

Viktoria Köln hat Nicolas Hebisch (Waldhof Mannheim) und Christian Derflinger (Greuther Fürth II) verpflichtet. Derflinger und Hebisch sind nach Hajdar Shala (Bayer Leverkusen U19), Dimitrios Popovits (TuS Koblenz), Jannis Fraundörfer (VfL Bochum U19) und Stefano Maier (Kickers Offenbach) die Zugänge Nummer fünf und sechs. Drei Mann könnten noch folgen. Franz Wunderlich erklärt: "Wir sind jetzt schon gut besetzt: Wir suchen noch zwei U23-Spieler und einen Sechser. Da werden wir uns aber Zeit lassen."

Laut der "Bild" wechselt Kölns zentraler Mittelfeldspieler Salih Özcan vom 1. FC Köln zu Besiktas Istanbul. Die Ablösesumme soll unter einer Millionen Euro liegen. Köln soll zudem eine Rückkaufoption bekommen.

Emin Yasar Uzun (21), Mittelfeldspieler des Landesligisten FC Kray, schließt sich ab der kommenden Saison dem Bezirksligisten Teutonia St. Tönis an.

Überraschender Abgang für den Drittligisten: Mittelfeldspieler Maximilian Welzmüller zeiht es aus privaten Gründen nach München.

Regionalligist Bonner SC hat die Verpflichtung von Dennis Brock vermeldet. Der 23-jährige Mittelfeldspieler kommt vom Drittligisten Sportfreunde Lotte.

Unterhachings U19-Juwel Karim Adeyemi wechselt nach Österreich. Der 16-jährige Stürmer unterschrieb einen Dreijahresvertrag bei Red Bull Salzburg.

Redouan Latrach (Arminia Ickern), Kevin Wagener (VfB Bottrop), Mario Panucci (SV Wanne 11), Daniel Klein (Mengede 08/20), Pascal Heuser (SV Sodingen) und Dominik Schenkel (SuS Waltrop) wechseln zum Bezirksligisten SG Castrop-Rauxel.

Der Bezirksligist TuS Grevenbroich hat sich mit Sinan Kaplan (SG Kaarst II) und Dominik Jahn (Fusseberg Kickers Helpenstein) verstärkt. Michael Ende (BV Wevlinghoven) wird neuer Trainer in Grevenbroich.

Mohamed El Gattass wechselt von der U19 des Wuppertaler SV zum Oberligisten FC Brünninghausen. Zudem verpflichtete der FCB Tim Dudda (TSG Sprockhövel), Onur Tekin (Borussia Dröschede), Hendrik Brauer (SV Lippstadt), Sebastian Lötters (FC Iserlohn), Tim Schmale und Patrick Sacher (SV Brackel 06). Okan Gözütok (Borussia Dröschede), Leon Enzmann (FC Iserlohn) und Tobias Pellio (Studium in den USA) verlassen Brünninghausen.

Henning Schroer, Emre Kilav, Philipp Goris, Len Heinson, Mehmet Zeci Tunc, Patrick Nemec, Ismail Öztürk und Souhail Belkassem haben den 1. FC Bocholt verlassen.

Christian Böhmer wechselt von der DJK Adler Union Frintrop zum SC Phönix Essen. Serkan Barutcu (TuRa 86 Essen) schließt sich ebenfalls dem SC Phönix an.

Maurice Möller (Spielvereinigung Schonnebeck), Stefano Trißler (TVD Velbert), Max Neuhaus (eigene Reserve), Halil Bulut (ETB SW Essen U19), Liam Schlegel, Jason-Lee Gerhardt (eigene U19) und Hendrik Buchholz (zuletzt ohne Klub) werden ab dem 1. Juli zum Kader des SV Burgaltendorf gehören.

Der Bezirksligist Hamminkelner SV hat Pascal Bongers, Arda Gözüdok, Beray Kürekci, Redon Brija und Yannik Brand (alle PSV Wesel-Lackhausen) verpflichtet.

Max Ostermann verlässt die DJK Wattenscheid und schließt sich Landesligist VfB Günnigfeld an.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen möchte die Anzahl seiner Gegentore in der kommenden Saison deutlich senken und hat dafür einen neuen Abwehrspieler verpflichtet. Vom Ligakonkurrenten TV Jahn Hiesfeld wechselt Robin Riebling an den Uhlenkrug. Der Defensivspezialist absolvierte in der abgelaufenen Saison 27 Spiele für die Veilchen in der Oberliga Niederrhein. Dabei gelangen dem 22-Jährigen vier Treffer.

Einen bleibenden Eindruck hat der Japaner Keisuke Iida beim Sichtungstraining am vergangenen Mittwoch bei Sven Hozjak, Alexander Lüggert und Chiquinho hinterlassen. Und so dauerte es nicht lange, bis am Montag Einigkeit erzielt und der 23-jährige Asiate unter Vertrag genommen werden konnte. Keisuke Iida ist im offensiven Mittelfeld vielseitig einsetzbar, sehr dynamisch und technisch versiert. Nach seiner letzten Station beim Hessenligist Rot-Weiß Frankfurt sucht Iida nun in Hamm eine neue Herausforderung.

Der SC Wiedenbrück hat sich die Dienste von Andre Mandt (Wuppertaler SV) gesichert.

Davide Lo Martire (SV DITIB Solingen) wird ab dem 1. Juli für den Bezirksligisten 1. FC Wülfrath auflaufen.

Der VfL Theesen verpflichtet Anton Safonov vom SC Paderborn II.

Orhan Öntürk hat Bezirksliga-Absteiger VfB Essen Nord verlassen. Er schließt sich dem Gladbecker Landesligisten SV Zweckel an.

Johannes Burk verlässt Regionalliga-Neuling 1. FC Kaan Marienborn in Richtung VfB Marburg (Verbandsliga Hessen).

Deniz Gül wechselt vom Landesligisten SV Hohenlimburg in die Westfalenliga zu YEG Hassel.

Marcel Neumann (Mengede 98/20 II) und Justin Felgner (Fortuna Hagen) verstärken den Bezirksligisten ETuS Schwerte.

Kwame Golomb (TSV Bruckhausen), Pierre Ferschen (Duisburger FC 08 II), Kerem Bostanci (FSV Duisburg), Mustafa Candar (DJK Vierlinden), Oumar Barry (VfB Homberg II) schließen sich dem Bezirksligisten Meiderich 06/95 an.

David Buchholz wird die Sportfreunde Lotte verlassen. Der Torwart sucht eine neue Herausforderung.

Der SSV Berghausen aus der Bezirksliga hat Frederik Hennes (Rhenania Hochdahl) verpflichtet.

Bezirksligist VfB Uerdingen hat mit Marvin Giebmanns (Linner SV), Jonas Kremer (SV Sonsbeck), Joel Köhnen (TSV Meerbusch II) und Preben Hansen-Sackey (Adler Nierst) vier neue Spieler präsentiert.

Der polnische Fußballprofi Pawel Olkowski verlässt den Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln. Wie der Verein am Montag mitteilte, wird der ursprünglich bis zum 30. Juni 2019 laufende Vertrag mit dem 28-Jährigen zum Saisonende einvernehmlich gelöst. Der 13-malige Nationalspieler war im Juli 2014 ablösefrei von Gornik Zabrze nach Köln gewechselt. Der Außenverteidiger bestritt für den FC 77 Pflichtspiele. In der Rückrunde der abgelaufenen Saison stand Olkowski nicht mehr im Kader. Denkbar ist, dass er zu Lech Posen geht.

Landesligist ASV Süchteln hat Phlipp Cox (TuRU Düsseldorf) und Jens Lonny (SSV Strümp) geholt.

Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln hat offenbar Interesse am 20-jährigen Offensivspieler Joseph Paintsil. Das berichtet der Kicker. Der Ghanaer kam in der letzten Saison auf 17 Scorerpunkte in 24 Spielen für den von Thomas Doll trainierten Klub Ferencvaros Budapest. Er wäre ein Ersatz für Leonardo Bittencourt, der sich der TSG Hoffenheim anschließen wird.

Überraschende Wende im Fall David Möllmann: Der Torjäger des Bezirksligisten SC 1920 Oberhausen wird nicht wie geplant zum Bezirksligisten Blau-Weiß Mintard wechseln. Nach RS-Informationen ist er vertraglich an die Oberhausener gebunden. Daher hat sicher der Wechsel zerschlagen. Mehr dazu später auf unserer Homepage.

Der Essener Bezirksliga-Aufsteiger VfB Nord hat den ehemaligen Oberliga-Stürmer Pierre Putze verpflichtete. Zuletzt spielte der ehemalige Schonnebecker beim Norder Ligarivalen SC Türkiyemspor.

Die Kleeblätter verpflichten den Mittelfeldspieler Christian März vom SV Rödinghausen. Alle Infos gibt es hier: reviersport.de/373665---rwo-neuzugang-vom-ligarivalen-roedinghausen.html

Nach Informationen vom "Kölner Express" ist der Wechsel von Rafael Czichos zum 1. FC Köln perfekt. Demnach soll der Abwehrspieler am Montag in Köln vorgestellt werden.

Schalkes Sportvorstand Christian Heidel hatte während seines Berichts auf der Jahreshauptversammlung in der Veltins-Arena zwei Überraschungen parat. Heidel verkündete, dass Ralf Fährmann und Matija Nastasic ihre Verträge bis 2022 verlängert haben.

Mittelfeldspieler Mads Albaek hat seinen Vertrag beim Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern verlängert. Der 28 Jahre alte Däne unterschreibt bis Juni 2019. Der Vertrag verlängerst sich im Aufstiegsfall.

Der FC Kray hat den 32-jährigen Abwehrspieler Hussein Allouche verpflichtet. Mit dem Zugang ist der Kader des Landesligisten für die kommende Spielzeit bereits komplett.

Der 1. FC Köln sucht einen Ersatz für Leonardo Bittencourt und könnte den in Joseph Paintsil gefunden haben. Der 20-Jährige spielt derzeit bei Ferencvaros Budapest und hat neben Köln auch noch Topklubs aus Belgien auf sich aufmerksam gemacht. Zudem soll der FC an Linksverteidiger Maximilian Ullmann interessiert sein. Der 21-Jährige steht in Linz bis 2021 unter Vertrag.

Fabian Fisch wird Rot-Weiß Oberhausen verlassen und sich dem FC Vicoria Rosport aus Luxemburg anschließen.

Murat Kara und Bünyamin Dinler verlassen den Duisburger SV. Während es Kara zum Landesliga-Konkurrenten SV Hönnepel-Niedermörmter zieht, wechselt Dinler in die Kreisliga A zu TuRa 88 Duisburg.

Angreifer Markus Rychlik wird TuRU Düsseldorf zum Ende der Saison verlassen. Der 30.Jährige wechselt zum Bezirksligisten DJK Gnadental.

Gleich 12 Spieler verlassen den Westfalen-Oberligisten Arminia Bielefeld II. Max Danner (USK Anif/Österreich), Franz Ulrich Klose (Vfl Theesen), Connor Wlotzka (SC Rot Weiß Maaslingen), Marcel Lücke (FC Gütersloh), Niklas Sewing (SC Verl), David Ulm (Vereinslos), Leon Rinke, Moritz Ilg (beide SC Herford), Almir Kasumovic (TSV Havelse), Fynn Hagen Rausch-Bönki (SV Rödinghausen II), Christopher Rump (VfB Fichte Bielefeld) sowie Joel Kiranyaz werden das Trikot der Ostwestfalen in der kommenden Saison nicht mehr tragen.

Nico Andreadakis verlässt den VfB Bottrop. Der 33-Jährige wird Trainer bei Concordia Oberhausen.

Victor Huschka, einst in der Jugend bei Borussia Dortmund aktiv und später auch für Rot-Weiss Essen am Ball, wird ab in der neuen Saison für den Bezirksligisten Fortuna Hagen auf Torejagd gehen. Er kommt vom A-Ligisten SV Bochum-Vöde.

Oktay Düzgün wechselt vom Oberligisten 1. FC Kaan-Marienborn zum 1. FC Türk Geisweid in die Kreisliga B.

Westfalenliga-Aufsteiger SV Horst-Emscher 08 hat sich mit Mohamed Bouachria von Viktoria Resse verstärkt. Derweil verlässt U19-Spieler Burak Dagli Horst 08 in Richtung Landesligist VfB Günnigfeld.

Der Bezirksligist hat Nico Bothe (SG Castrop-Rauxel), Nick Hubner (Westfalia Herne), Linus Budde (SuS Merklinde), Serhat Can (YEG Hassel), Marius Nolte (DSC Wanne-Eickel), Anton Bobyrew (SC Düsseldorf-West) und Cedric Köppen (Rot-Weiß Oberhausen U19) verpflichtet.

Semih Saban Demirhat wechselt von der TVD Velbert zum Oberligisten SSVG Velbert.

Jeffrey Preuß (SV Orsoy) und Felix Hilla (GSV Moers) spielen ab dem 1. Juli für den SV Schwafheim.

Tobias Sobiralski (Preußen Krefeld), Almir Arapovic (1. FC Viersen), Marco-Andreas Skaletz, Leon Buschen, Luca Sondermann, Jan Tümmers, Fynn Ziemers, Niklas Geraets und Baris Kaan Kesmen (alle VfR Krefeld-Fischeln) haben sich der Reserve des Oberliga-Aufsteigers TSV Meerbusch angeschlossen.

Muris Omerovic (TSV Ronsodrf U19), Florian Klemmer, Jean Baumgarten, Kevin Robert Giley (alles SV Heckinghausen) und Niklas-Alexander Nauß (TSV Union Wuppertal) haben sich Grün-Weiß Wuppertal angeschlossen.

Seiya Nakayama wechselt innerhalb Duisburgs von 1900 zum FSV.

DJK Dellwig 1910 darf sich über den Zuwachs von Kevin Wosnitza (VfB Frohnhausen) freuen. Neu-Trainer Didi Krause trifft damit auf einen alten Bekannten aus gemeinsamen Zeiten bei den Sportfreunden Altenessen 1918. Zudem wird ab dem 1. Juli Veith Mense (DJK Adler Union Frintrop U19) am Scheppmannskamp spielen.

Dominik Langenberg schließt sich dem Duisburger SV 1900 an. Der neue Mann kommt vom Essener Bezirksligisten SC Frintrop.

Karim Kucharzik schließt sich dem SV Breinig an. Marcel Damascheck wechselt zur Zweitvertretung des 1. FC Köln.

Patrick Platzek, Christian Bosnjak und Sven Bödiger verlassen Eintracht Erle und wechseln zum SC Hassel.

Die Sportfreunde Siegen haben Marc-Steffen Freund vom Bezirksligisten FC Eiserfeld verpflichtet.

Christian Antwi-Adjei wechselt vom SV Hohenlimburg zur TSG Sprockhövel.

Regionalliga-West-Aufsteiger SV Lippstadt hat sich mit Janik Brosch vom SV Rödinghausen verstärkt. Sein Bruder Christopher spielte zwischen 2014 und 2017 für Sprockhövel und wechselte im vergangenen Sommer zum SC Paderborn. Beim zukünftigen Zweitligisten ist Antwi-Adjei ein absoluter Leistungsträger.

Siegen

Yannick Wolf verlässt die Sportfreunde Siegen in Richtung Eintracht Stadtallendorf.

Der Bonner SC hat Dennis Brock von den Sportfreunden Lotte verpflichtet. Der 25-Jährige absolvierte in der vergangenen Saison vier Drittligaspiele für Lotte.

Robin Wodniok, einst Junioren-Nationalspieler Polens, verstärkt den ASC-Angriff. "Ein toller Junge, den wir da für uns gewinnen konnten. Auch Robin passt wieder einmal genau ins Anforderungsprofil des ASC 09", freut sich Samir Habibovic, Sportlicher Leiter der Doertmunder. Derweil verlängerte Daniel Schaffer seinen Vertrag um ein weiteres Jahr.

Der VfB Homberg hat den fünften externen Neuzugang für seine Oberliga-Mannschaft verpflichtet: Vom Ligakonkurrenten TuRU Düsseldorf kommt der 26 Jahre alte Markus Wolf zu den Gelb Schwarzen. Der Verteidiger hat in seiner Jugend für Borussia Dortmund (B-Junioren-Bundesliga) und Rot-Weiss Essen (A-Junioren Niederrheinliga) gespielt und im Seniorenbereich auch schon in der Regionalliga West für den Wuppertaler SV und den FC Kray auf dem Platz gestanden.

Samstag, 2. Juni, 9.25 Uhr: Chemnitz holt drei Neue

Der Nordost-Regionalligist Chemnitzer FC hat mit Pascal Itter (SC Paderborn), Michael Blum (Wuppertaler SV) und Tobias Müller (Viktoria Köln) drei neue Mann aus Nordrhein-Westfalen verpflichtet.

Mirko Boland, Domi Kumbela, Patrick Schönfeld, Joseph Baffo, Quirin Moll, Maximilian Sauer, Özkan Yildirim, Louis Samson, Steve Breitkreuz und Eric Verstappen verlassen die Eintracht. Zuvor wurden bereits Jan Hochscheidt (Aue), Jasmin Fejzic (Magdeburg), Hendrick Zuck, Julius Biada (beide Kaiserslautern), Salim Khelifi (unbekannt) und Georg Teigl (FC Augsburg) verabschiedet.

Lukas Aigner wird die Sechziger nach dem Drittliga-Aufstieg verlassen und sich Regionalligist SV Wacker Burghausen anschließen. Aigner unterschrieb einen Zweijahresvertrag in Burghausen.

33 Tore und 43 Vorlagen in 51 Spielen in der U19-Mittelrheinliga. Joel Lombardi weiß, wo das Tor steht. Der 19-jährige Stürmer wechselt von der U19 von Bergisch Gladbach zu Oberligist ETB Schwarz Weiß nach Essen. Lombardi, der in der Jugend bereits für Rot-Weiss Essen und Fortuna Düsseldorf auflief, durfte gegen Saisonende bei ETB-Trainer Manfred Wölpper und seinem Trainerteam vorspielen und überzeugte auf Anhieb.

Zur kommenden Saison meldet Fußball-Oberligist SC Westfalia Herne zwei weitere Neuzugänge. Zum Kreis der Torhüter stößt auch Ricardo Seifried vom Nordrhein-Oberligisten ETB SW Essen, nachdem die Herner bereits als Nummer eins für die kommende Saison Niklas Lübcke (VfL Bochum U19) sowie Miguel Pires-Schulten (VfB Homberg U19) verpflichtet haben. Außerdem kommt der Japaner Kai Hatano (20) zur Westfalia. Der Offensivspieler war zuletzt an der Nike-Academy im St. George’s Park National Football Centre in Burton-upon-Trent, hat in England aber keinen Verein im Profibereich gefunden.

Zweitligist FC Ingolstadt verpflichtet Konstantin Kerschbaumer vom englischen Zweitligisten FC Brentford. Der Mittelfeldspieler spielte in der vergangenen Saison auf Leihbasis bei Arminia Bielefeld.

Der Rechtsverteidiger des Bundesliga-Aufsteigers Fortuna Düsseldorf schließt sich dem KAS Eupen an. Der 30-Jährige unterschreibt beim Tabellenfünfzehnten der belgischen Jupiler League 2017/18 einen Vertrag bis 2021.

Hansa Rostock hat Stürmer Del-Angelo Williams vom Regionalligisten TSV Eintracht Stadtallendorf verpflichtet. Für die Eintracht erzielte er in der vergangenen Saison 14 Treffer.

Außenstürmer Nicklas Shipnoski verlässt den Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern und schließt sich dem Drittligisten SV Wehen Wiesbaden an.

Joshua Bitter, Verteidiger beim FC Schalke II, wechselt zur Reserve von Werder Bremen. Der 21-Jährige unterschrieb bis zum 30. Juni 2020.

Fußball-Drittligist Eintracht Braunschweig hat nach dem Abstieg einen Nachfolger für seinen langjährigen Trainer Torsten Lieberknecht gefunden. Wie die Niedersachsen am Mittwochabend mitteilten, übernimmt der Däne Henrik Pedersen zur kommenden Saison das Traineramt bei den Löwen. Der 40-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2020.

RB Leipzig hat Nordi Mukiele verpflichtet. Der 20-Jährige kommt vom französischen Erstligisten HSC Montpellier. Der Rechtsverteidiger unterschrieb einen Fünfjahresvertrag.

Die SG Wattenscheid hat die auslaufenden Verträge mit Mittelfeldspieler Mael Corboz und Innenverteidiger Norman Jakubowski bis zum 30.06.2019 verlängert.

Der MSV Duisburg hat mit Andreas Wiegel verlängert. Er unterschrieb für zwei Jahre.

Uerdingen rüstet sich für die 3. Liga. Mit dem 30 Jahre alten Mittelfeldspieler Manuel Konrad wechselt ein erfahrener Profi zum KFC, der bislang beim Zweitligisten Dynamo Dresden unter Vertrag stand. Konrad unterschrieb für drei Jahre.

Linksverteidiger Janek Sternberg verstärkt den 1. FC Kaiserslautern. Der 25-Jährige wechselt ablösefrei vom ungarischen Rekordmeister Ferencváros an den Betzenberg und unterschreibt einen Dreijahresvertrag beim FCK. Zudem verpflichtete der FCK Offensivspieler Julius Biada. Er wechselt ablösefrei von Eintracht Braunschweig zum 1. FC Kaiserslautern. Der 25-Jährige unterschreibt einen Vertrag über drei Jahre.

Der FC Augsburg hat André Hahn vom Hamburger SV verpflichtet. Der Stürmer erhält in Augsburg einen Vier-Jahres-Vertrag bis zum 30. Juni 2022.

Der MSV Duisburg hat die Verträge mit Thomas Gerstner, Cheftrainer des Teams in der Allianz Frauen-Bundesliga, und Stürmerin Lisa Makas verlängert.

Nach Mittelfeldspieler Lewis Holtby hält auch Kapitän Gotoku Sakai dem HSV die Treue. Der japanische Nationalspieler verlängerte seinen am 30. Juni auslaufenden Vertrag um zwei weitere Jahre bis Sommer 2020.

Der ehemalige Dortmunder David Wagner bleibt Trainer von Huddersfield Town. Er verlängerte seinen Vertrag bis 2021. Zuletzt gab es auch das Interesse von an deren Klubs, nachdem er seine Mannschaft sensationell zum Klassenerhalt geführt hat.

Der KFC Uerdingen hat Maurice Litka verpflichtet. Der Linksaußen vom FC St. Pauli wird für ein Jahr ausgeliehen. KFC-Geschäftsführer Nikolas Weinhart: "Wir freuen uns, mit Maurice Litka ein tollen U23-Spieler für unseren Kader gewonnen zu haben. Ich bin mir sicher, dass er unsere Mannschaft mit seiner Qualität noch einmal verstärken wird."

Zweitligist Jahn Regensburg hat Dominic Volkmer aus der U23 des SV Werder Bremen verpflichtet. Der 22-jährige Innenverteidiger unterschrieb bis 2020.

Mittelfeldspieler Kyoungrok Choi wird zur neuen Saison vom Fußball-Zweitligisten FC St. Pauli zum Drittligisten Karlsruher SC wechseln. Dies teilten die Hamburger am Mittwoch mit. Der 23 Jahre alte Südkoreaner bestritt 42 Zweitligaspiele für die Hanseaten und erzielte dabei vier Tore.

Die Düsseldorfer TuRU hat Tim Galleski für die neue Saison verpflichtet. Der neue Mann kommt von Fortuna Düsseldorfs U23-Mannschaft.

Fußball-Zweitligist VfL Bochum holt nach "Bild"-Informationen den 24-jährigen offensiven Mittelfeldspieler Sebastian Maier vom Bundesligisten Hannover 96. Maier soll demnach beim VfL Spielmacher Kevin Stöger ersetzen, der ablösefrei zum Aufsteiger Fortuna Düsseldorf wechselt. Maier kann, wie "Bild" schreibt, Hannover offenbar ablösefrei verlassen, obwohl er noch ein Jahr unter Vertrag steht.

Schalke rüstet sich für die Champions League. Nach dem Hoffenheimer Mark Uth wurde nun mit Steven Skrzybski ein weiterer Stürmer verpflichtet. Er erhält einen Dreijahresvertrag bis zum 30. Juni 2021. Er betont nach seinem Wechsel: „Ich bin schon seit meiner Kindheit riesiger Schalke-Fan. Ich hoffe, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, dass wir auch nächste Saison erfolgreich sein werden. Ich kann kaum erwarten, dass es losgeht.“

Fußball-Drittligist SpVgg Unterhaching hat Marc Endres vom Absteiger Chemnitzer FC verpflichtet. Der 27 Jahre alte Abwehrspieler erhält einen Vierjahresvertrag.

Bilal Abdallah, Emre Karaca und Keisuke Ota werden den Westfalen-Oberligisten RW Ahlen verlassen. Die Verträge mit den drei Offensivspielern werden nicht verlängert.

Der Bezirksliga-Spitzenreiter Genc Osman hat Meik Kuta verpflichtet, der bereits für Rot-Weiss Essen und den KFC Uerdingen gespielt hat.

Eduardo Dos Santos Haesler, Torwart der U19 des MSV Duisburg, wechselt im Sommer in den Norden. Er schließt sich der U23 von Werder Bremen an.

Der Karlsruher SC hat Martin Röser unter Vertrag genommen. Der 27-jährige offensive Außenbahnspieler kommt vom Halleschen FC und unterzeichnete im Wildpark einen Zweijahresvertrag.

Der 1. FC Köln verpflichtet Matthias Bader. Der 20-jährige Rechtsverteidiger kommt ablösefrei vom Drittligisten Karlsruher SC und unterschreibt beim FC einen Vertrag bis 2021. Bader durchlief seit der U16 alle Jugend-Auswahlmannschaften des DFB. 2017 bestritt er bei der U20-WM drei Partien für Deutschland.

Nach RevierSport-Informationen hat sich der SC Wiedenbrück die Dienste von Zlatko Muhovic gesichert. Der ehemalige Schalke-II-Stürmer wechselt vom SC Verl an die Rietberger Straße.

Personalien des TSV 1860 München: Simon Seferings hat Bild-Angaben bis 2020 verlängert. Publikumsliebling und Stürmer Sascha Mölders steht kurz vor einer Vertragsverlängerung. Derweil wird Nico Andermatt die "Löwen" verlassen.

Erzgebirge Aue verpflichtet zur kommenden Saison Jan Hochscheidt von Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig. Der 30-Jährige spielte bereits einmal für Aue und unterschrieb für drei Jahre.

Der SV Burgaltendorf hat auf den Ausfall von Torhüter Jan Unger reagiert und einen neuen Schlussmann verpflichtet. Hendrik Buchholz wechselt aus der U19 des FC Kray zum SVB. Außerdem rückt Max Neuhaus aus der Reserve in die Landesliga-Mannschaft auf. Unger war drei Monate gesperrt, was dem Aufsteiger einige Punkte kostete. Zudem werden Maurice Möller (Spvg. Schonnebeck) und Stefano Trißler (TVD Velbert) in der kommenden Saison das Trikot des SV Burgaltendorf tragen. Verlassen werden den Landesligisten hingege Tobias Köfler, Malte Eckert (beide SF Niederwenigern) sowie Nils Klima (Spvg. Schonnebeck).

Montag, 28. Mai, 20:05 Uhr: Alexander Meier verlässt Eintracht Frankfurt

Der Vertrag von Alexander Meier läuft planungsgemäß am 30. Juni 2018 aus und es wird keine Verlängerung geben. Darauf verständigte sich die Sportliche Leitung mit dem Spieler einvernehmlich. Nach dem Pokalsieg und der Dienstreise von Fredi Bobic nach New York, wurde das vereinbarte Gespräch geführt.

Fußball-Drittligist VfL Osnabrück hat Maurice Trapp von Drittligaabsteiger Chemnitzer FC verpflichtet. Der 26 Jahre alte Innenverteidiger erhält bei den Niedersachsen einen Zweijahresvertrag.

Fußball-Bundesligist FC Augsburg baut langfristig auf Nachwuchshoffnung Marco Richter. Der 20 Jahre alte Offensivspieler erhielt bei den Schwaben einen Vertrag bis Ende Juni 2023. Richter feierte in der zurückliegenden Saison sein Erstligadebüt und erzielte seinen ersten Bundesliga-Treffer. Derzeit befindet sich Richter mit der U20-Auswahl des Deutschen-Fußball-Bundes (DFB) als Sparringspartner der Nationalmannschaft von Bundestrainer Joachim Löw im WM-Trainingslager in Eppan/Südtirol.

Richter freut sich auf die Zukunft. "Der FC Augsburg ist mein Verein, ich bin hier aufgewachsen und zum Profi geworden. Das Umfeld passt perfekt zu mir", sagte er. Stefan Reuter attestierte Richter "sehr großes Potential. Wir sind davon überzeugt, dass er seinen Weg gehen wird", sagte der FCA-Manager.

Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 hat den ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Wie die Hessen am Montag mitteilten, unterschrieb Linksverteidiger Sebastian Hertner einen Vertrag bis Ende Juni 2020. Der 27-Jährige kommt ablösefrei vom Ligakonkurrenten Erzgebirge Aue, sein Vertrag bei den Sachsen läuft im Sommer aus.

"Als Linksfuß, der über viel Erfahrung in der 2. Liga verfügt und seine Qualitäten bereits über einen längeren Zeitraum nachgewiesen hat, passt Sebastian genau in unser Anforderungsprofil", sagte Darmstadts Trainer Dirk Schuster über den ehemaligen Juniorennationalspieler.

Pascal Königs hat den SC Westfalia Herne nach 18 Monaten verlassen. Der Torwart schließt sich dem Mittelrheinligisten Hilal Maroc Bergheim an.

Marco Caligiuri wird auch in der kommenden Saison für die SpVgg Greuther Fürth auflaufen. Die Franken haben den Vertrag mit dem 34 Jahre alten Abwehrspieler um ein Jahr bis 2019 verlängert, wie sie am Montag mitteilten. Der Kapitän geht damit in seine achte Saison bei den Fürthern.

Mike Owusu, Stürmer von Hansa Rostock, wechselt zum Drittliga-Konkurrenten SG Sonnenhof Großaspach.

Schalke 04 verhandelt nach Informationen der Zeitung "Blick" mit Stürmer Raphael Dvamena vom Schweizer Pokalsieger FC Zürich. Der 22 Jahre alte Nationalspieler Ghanas hätte im vergangenen Sommer zum englischen Erstligisten Brighton and Hove Albion wechseln sollen, die Briten nahmen aber offiziell wegen Problemen bei der medizinischen Untersuchung Abstand von dem 13-Millionen-Euro-Transfer.

Dortmunds Abwehrspieler Sokratis steht offenbar vor einem Wechsel zum FC Arsenal. Sollte dieser über die Bühne gehen, könnte Ersatz aus Mainz kommen. Abdou Diallo ist das Objekt der Begierde, das aber auch andere Vereine auf sich aufmerksam gemacht hat.

Der AS Rom buhlt offenbar um den Tschechen Pavel Kaderabek von Bundesligist 1899 Hoffenheim. Dies berichtet der Corriere dello Sport. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von zehn Millionen Euro.

Der italienische Fußball-Erstligist Lazio Rom will Ex-Nationalspieler Holger Badstuber vom Bundesligisten VfB Stuttgart verpflichten. Dies berichtet die Gazzetta dello Sport. Angeblich habe der Hauptstadtklub, Ex-Klub von Miroslav Klose, Einigung mit dem 29-Jährigen über einen Vertrag erzielt, es seien nur noch Details zu klären, berichtete das Blatt. Badstuber könnte ablösefrei vom VfB nach Rom wechseln. Auch Besiktas Istanbul und Fenerbahce Istanbul sollen Interesse am Ex-Münchner bekundet haben.

Pascal Köpke soll vor einem Wechsel von Erzgebirge Aue zu Hannover 96 stehen. Dort soll er Martin Harnik beerben, der zu Werder Bremen wechselte. Als Ablöse werden 1,5 Millionen Euro genannt.

Frankfurts Marius Wolf war von vielen Klubs umworben – nun hat der BVB das Rennen gemacht. In Kürze dürfte Borussia Dortmund den nächsten Neuzugang nach Torhüter Marwin Hitz verkünden: Nach Informationen dieser Redaktion hat sich Marius Wolf von Eintracht Frankfurt für einen Wechsel zum BVB entschieden.

Fußball-Bundesligist Hannover 96 hat den österreichischen Nationalspieler Kevin Wimmer von Stoke City für ein Jahr ausgeliehen. Das teilten die Niedersachsen nach erfolgreichem Medizincheck des 25 Jahre alten Abwehrspielers am Sonntag mit.

Wimmer war erst im vergangenen Sommer innerhalb der englischen Premier League für 19 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu Stoke City gewechselt.

Ralf Becker wird nach Informationen der Bild-Zeitung neuer Sportvorstand beim Bundesliga-Absteiger Hamburger SV. Der 47-Jährige arbeitete zuletzt als Sportchef bei Holstein Kiel.

Jerome Kiesewetter und Fortuna Düsseldorf gehen getrennte Wege. Der 25-Jährige bestritt 34 Pflichtspiele für die Rot-Weißen. Sein Vertrag läuft aus und wird nicht verlängert. Der zweifache US-Nationalspieler verlässt die Fortuna mit unbekanntem Ziel.

Nach der Verpflichtung von Martin Harnik steht der Amerikaner Aron Johannsson bei Werder Bremen vor dem Absprung. "Wir sind bei Aron gesprächsbereit, wenn für ihn ein passendes Angebot kommen wird", sagte Bremens Sport-Geschäftsführer Frank Baumann am Wochenende dem Online-Portal deichstube.de.

Der Oberligist VfB Homberg hat nach Felix Clever den zweiten Spieler der SG Wattenscheid 09 unter Vertrag genommen. Emre Demircan wechselt zu den Gelb-Schwarzen.

Thomas Brdaric soll einem Bericht der "Fußball Bild" (Samstag) zufolge neuer Trainer beim Drittliga-Absteiger FC Rot-Weiß Erfurt werden. Der 43 Jahre alte ehemalige Fußball-Profi solle in der kommenden Woche vorgestellt werden, berichtete das Blatt. Brdaric trainiert derzeit noch den Berliner Oberligisten Tennis Borussia. Die Zusammenarbeit endet aber nach der Saison. Ein Angebot aus Erfurt hatte Bradric jüngst nicht dementiert. "Wenn der Verein sich positioniert, dann werden wir darüber reden", zitierte ihn die "Berliner Morgenpost".

Landesligist TSV Meerbusch hat sich die Dienste von zwei Oberliga-Spielern gesichert. Vom VfB Hilden kommen Abwehrspieler Manuel Schulz und Angreifer Said Harouz, der unter anderem bereits für den Wuppertaler SV und Rot-Weiss Essen am Ball war.

Der SV Rödinghausen geht gemeinsam mit Kelvin Lunga in die neue Spielzeit. Der 24-jährige Außenstürmer hat seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert. Der schnelle Angreifer kam im letzten Sommer aus Bonn zum SVR und konnte bisher in 28 Spielen sechs Tore erzielen und acht weitere vorbereiten.

Der SV Rödinghausen hat zur neuen Saison Dennis Engel unter Vertrag genommen, der vom SSV Jeddeloh aus der Regionalliga Nord kommt. Zuvor stand der 22-jährige Rechtsverteidiger auch bei den Sportfreunden Lotte in der 3. Liga unter Vertrag.

Ratingen 04/19 hat Daniel Rehag vom ASV Mettmann verpflichtet. Der 32-Jährige soll sowohl die erste Mannschaft in der Oberliga, als auch die Reserve zwei Klassen darunter verstärken. Zwischen 2007 und 2015 war Rehag bereits siebeneinhalb Jahre bei den Flughafen-Vorstädtern.

Die SV Hönnepel-Niedermörmter hat drei Neuzugänge für die kommende Saison verpflichten können: Vom Landesliga-Meister Kleve wechselt Patrick Braun an die Düffelsmühle. Außerdem stoßen Robin von Radecke (VfL Tönisberg) und Jonas Vengels (SV Sonsbeck) zur Mannschaft von Kulttrainer Georg Mewes.

Fabian Andree, Mittelfeldspieler und Kapitän des Niederrhein-Oberligisten, hängt seine Fußballschuhe an den Nagel. Nach den letzten beiden Spielen gegen Velbert und Cronenberg wechselt er ins Trainerteam.

Der 20-jährige Rechtsverteidiger, der im vergangenen Sommer vom FC Bayern München II nach Paderborn wechselte, bricht seine Zelte in Ostwestfalen wieder ab. An Stingl sollen nach RS-Informationen u.a. Admira Wacker (Österreich) und Hansa Rostock Interesse bekunden.

Felix Verlinden schließt sich dem Landesligisten Union Nettetal an.

Kevin Kirchner (SF Hamborn 07) und Deniz Zarifoglu (FSV Duisburg) wechseln innerhalb der Landesliga zum DSV 1900.

Die Sportfreunde Niederwenigern haben sich die Dienste des TSG-Sprockhövel-Akteurs Simon Bukowski gesichert.

Abwehrspieler Patrick Braun wird Oberliga-Aufsteiger 1. FC Kleve verlassen und in Zukunft für den SV Hönnepel-Niedermörmter spielen.

Der Oberligist 1. FC Monheim hat sich mit Nikola Aleksic vom Bezirksligisten VfB Solingen verstärkt.

Das lässt zumindest ein Posting auf dem Instagram-Account des 29-Jährigen vermuten. Dort schreibt Großkreutz auf den Kommentar eines Dynamo-Fans: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die positiv 'bekloppten' Fans." Beim SV Darmstadt 98 hat der flexibel einsetzbare Defensivallrounder keine Zukunft mehr und von Trainer Dirk Schuster trotz Vertrags bis Sommer 2019 die Freigabe erhalten





Der Wechsel von Stürmer Martin Harnik vom Fußball-Bundesligisten Hannover 96 zum Ligarivalen Werder Bremen steht offensichtlich unmittelbar bevor. Der 30-Jährige absolvierte am Freitag in der Hansestadt den obligatorischen Medizincheck.

Neun Zugänge: Dennis Malura, Jan-Steffen Meier, Kamil Bednarski (alle Rot-Weiss Essen), Angelo Langer, Jonas Erwig-Drüppel (beide SG Wattenscheid 09), Daniel Hägler (Wacker Nordhausen), Len Heinson (1. FC Bocholt), Yusa-Semih Alabas und Tom Meurer (beide eigene U19) haben sich dem Wuppertaler SV angeschlossen.

Elf Abgänge: Shun Terada (SV Straelen), Ryo Terada, Dennis Dowidat (beide TSV Meerbusch), Andre Mandt (SC Wiedenbrück), Niklas Heidemann (Preußen Münster), Kevin Pytlik (Sportfreunde Lotte), Enzo Wirtz, Emre Bayrak, Yassine Khadraoui, Michael Blum und Sandy Husic (alle Ziel unbekannt) verlassen den WSV.

Lukas Nottbeck (1. FC Köln II), Dominik Lanius (Preußen Münster), Leander Goralski, Kemal Rüzgar (beide Fortuna Düsseldorf, waren ausgeliehen), Tom Isecke, Marco Fiore, Sascha Herröder, Tobias Müller und Marc Brasnic (alle Ziel unbekannt) verlassen die Viktoria. Derweil konnten die Kölner mit Hajdar Shala (Bayer Leverkusen U19) und Dimitrios Popovits (TuS Koblenz) zwei Zugänge präsentieren.

David Rhems verlässt den VfL Rhede und schließt sich Viktoria Heiden an

Die U19-Spieler Migel-Max Schmeling und Jonas Brendieck gehören ab dem 1. Juli zum Zweitliga-Kader der Zebras.



Nils Thomzik verlässt Erle 19 und spielt ab dem 1. Juli für den SC Hassel.

Joseph Boyamba (SG Wattenscheid 09), Marc-Andre Kositzki (SV Wehen Wiesbaden U19), Kempes Waldemar Tekiela (Westfalia Rhynern), Marco Rente, Mory Konate (beide TuS Erndtebrück), Jano Baxmann, Tim Sechelmann, Dominik Wanner, Luca Kilian, Alexander Schulte, Jonas Hupe und Hüseyin Bulut (alle eigene U19) werden ab dem 1. Juli für den BVB II spielen.

Derweil haben Jonas Arweiler (FC Utrecht), Patrick Mainka (1. FC Heidenheim), Michael Eberwein (Fortuna Köln), Vangelis Pavlidis, Janni Serra (beide VfL Bochum, waren ausgeliehen), Paterson Chato, David Sauerland und Armin Pjetrovic (alle Ziel unbekannt) den Verein verlassen.

12.05 Uhr: SV Rödinghausen holt 5 Neue, 10 Mann gehen

Zugänge: Linus Meyer (Eintracht Norderstedt), Joy-Slayd Mickels (Alemannia Aachen), Julian Wolff (SC Wiedenbrück), Yannick Rohrmann (VfL Osnabrück U19), Jonas Burke (eigene Reserve)

Abgänge: Daniel Latkowski (SC Wiedenbrück), Christian März (Rot-Weiß Oberhausen), Janik Brosch (SV Lippstadt), Marius Bülter (1. FC Magdeburg), Allan Firmino Dantas (Arminia Bielefeld, war ausgeliehen), Stefan Langemann (SC Verl), Christian Will, Marvin Bobka, Konstantin Möllering (alle Ziel unbekannt), Jens Buddecke (Karriereende)

Zugänge: Markus Pazurek (Fortuna Köln), Christian Theoharous (Melbourne Victory/Australien), Moise Ngwisani (FC Erzgebirge Aue)

Abgänge: Nils Rütten (Bonner SC), Oliver Stang (SV Elversberg), Bastian Strietzel, Alperen Sahin, Patrick Bade, Marvin Tenbült (alle Ziel unbekannt)

Rot-Weiss Essen hat die Verpflichtung von Oberhausens Daniel Heber offiziell bestätigt. Der Abwehrspieler erhält an der Hafenstraße einen Vertrag bis zum 30. Junin 2020.



Der SC Wiedenbrück verpflichtet David Loheider von der Hammer Spielvereinigung.

Drittligist CZ Jena hat Innenverteidiger Michael Schüler vom Regionalligisten TuS Koblenz verpflichtet. Er unterschrieb für zwei Jahre.

Die SG Sonnenhof Großaspach hat Stürmer Jonas Meiser vom Viertligisten Stuttgarter Kickers verpflichtet. Der 20-Jährige kam in der abgelaufenen Spielzeit 13 Mal zum Einsatz und erzielte dabei drei Tore in der Regionalliga Südwest.

Der SC Paderborn hat als siebten neuen Spieler Stürmer Luca Pfeiffer vom Regionalliga-Absteiger Stuttgarter Kickers unter Vertrag genommen.

Lennart Stoll wechselt vom Drittligisten Preußen Münster zum SSV Ulm. Der 22-Jährige spielt im rechten Mittelfeld und wird an der Universität Ulm ein Studium beginnen.

Der MSV Duisburg hat zwei Neuzugänge für sein Team in der Allianz Frauen-Bundesliga verpflichtet. Für die neue Spielzeit verstärken die neuseeländische Nationalstürmerin Emma Rolston und die ehemalige Freiburgerin Sabine Stoller die MSV-Frauen in der AFBL.

Aus der U19 von Rot-Weiß Oberhausen kommt mit Marvin Roch ein 18-jähriger Innenverteidiger, der auch schon für Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach in den Nachwuchs-Bundesligen aufgelaufen ist. Von Bayer Uerdingen wechselt der ebenfalls 18-jährige Mario Knops zum VfB Homberg. Der offensive Mittelfeldspieler war zuletzt für Bayer und den KFC Uerdingen in den A- und B-Junioren-Niederrheinligen am Ball.

Der Drittligist FSV Zwickau hat Mittelfeldspieler Christian Bickel vom SC Paderborn verpflichtet. Zudem kommt mit Manolo Rodas ein weiterer Mittelfeldspieler vom SC Freiburg II. [Mehr Infos]

Der Hallesche FC hat mit Fynn Arkenberg einen weiteren Spieler verpflichtet. Der Defensivspieler kommt von Hannover 96 und unterschrieb einen Zweijahresvertrag.

Beim 1. FC Köln hat Dominic Maroh keinen neuen Vertrag erhalten. Nach Informationen vom "Kicker" hat Hannover 96 Interesse an einer Verpflichtung des Abwehr-Routiniers.

Mit Mirnes Pepic hat Hansa Rostock den nächsten Zugang für die kommende Saison verpflichtet. Der 22-jährige Mittelfeldspieler kommt vom Zweitligisten FC Erzgebirge Aue und hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben.

U19-Spieler Elias Abouchabaka hat bei RB Leipzig einen Profivertrag erhalten. Der 18-Jährige unterschrieb einen Kontrakt bis 2020, teilte der Verein am Mittwochabend mit.

Said Harouz kommt vom Oberligisten VfB Hilden. Der 21-jährige Stürmer erzielte bislang 9 Tore in 25 Spielen.

Timo Werner vom Bundesligisten RB Leipzig will sich bei der Fußball-Weltmeisterschaft ganz auf die Mission Titelverteidigung konzentrieren. "Ich beschäftige mich nicht mit irgendwelchen Wechselgedanken. Bei der WM geht es für mich nicht darum, für Barcelona, Madrid, Liverpool oder wen auch immer vorzuspielen, sondern ich will da Weltmeister werden", sagte der 22 Jahre alte Stürmer in einem Interview mit dem Sportmagazin "SOCRATES" (Donnerstag) und betonte zugleich: "Und danach möchte ich wieder mit RB Leipzig angreifen."



Der 20-jährige Felix Uduokhai steht beim VfL Wolfsburg unter Vertrag. Als Nachfolger von Sokratis wäre er aber eine Option beim BVB.

Nach Jan-Steffen Meier und Kamil Bednarski hat der Wuppertaler SV mit Dennis Malura nun den dritten Spieler von Rot-Weiss Essen verpflichtet.

Preußen Münster hat am Mittwochnachmittag den Transfer von Kevin Pires-Rodrigues finalisiert. Der neue Mann kommt von den Sportfreunden Lotte.

Mittwoch, 17 Uhr: Hauptmann von Dresden nach Köln

Erstliga-Absteiger 1. FC Köln hat Mittelfeldspieler Niklas Hauptmann vom Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden verpflichtet. Nach Angaben der Rheinländer unterschrieb der 21-Jährige in seiner Geburtsstadt einen Vertrag bis 2023. Zur Ablöse für Hauptmann, der in Dresden noch für zwei Jahre gebunden war, machten die Kölner keine Angaben.



Die Spielvereinigung Schonnebeck hat einen weiteren Transfer getätigt. Der neue Mann kommt von Rot-Weiss Essen. Nils da Costa Pereira wechselt an den Schetters Busch. Der 19-jährige Abwehrspieler kommt aus der U19 der Rot-Weissen. Er absolvierte in der Aufstiegssaison 16 Spiele (fünf Tore) für RWE.

Der SC Wiedenbrück konnte schnell einen Ersatzmann für den abgewanderten Torjäger Aygün Yildirim finden. Wie RevierSport exklusiv erfuhr, wird ein Oberliga-Torjäger in der kommenden Spielzeit für Wiedenbrück auf Torejagd gehen. Es handelt sich nämlich um David Loheider von der Hammer Spielvereinigung. Der 27-jährige Angreifer wird in Wiedenbrück einen Einjahresvertrag unterschreiben.

Mittwoch, 16 Uhr: Kölner Innenverteidiger Heintz wechselt zum SC Freiburg Abwehrspieler Dominique Heintz verlässt Bundesliga-Absteiger 1. FC Köln und wechselt überraschend zum SC Freiburg. Die Breisgauer bestätigten am Mittwoch die Verpflichtung des 24 Jahre alten Innenverteidigers zur kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga. An dem Linksfuß, der in seinem bis 2021 laufenden Vertrag in Köln eine Ausstiegsklausel hatte, sollen zuletzt mehrere Bundesligisten interessiert gewesen sein.

Laut übereinstimmenden Medienberichten bezahlt der SC drei Millionen Euro für den Abwehrspieler.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen hat einen neuen Torhüter für die kommende Saison verpflichtet. on der TSG Sprockhövel aus der Oberliga Westfalen wechselt Sven Möllerke zu den Schwarz-Weißen. Damit reagierten die Verantwortlichen der Essener auf den Weggang von Stammkeeper Johannes Focher, der in der kommenden Spielzeit für den RSV Meinerzhagen auflaufen wird.

Erstliga-Absteiger Hamburger SV hat Christoph Moritz für seine erste Saison in der 2. Fußball-Bundesliga verpflichtet. Der Mittelfeldspieler kommt ablösefrei vom Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern. Der 28-Jährige erhielt einen Zweijahresvertrag bei den Hamburgern, teilte der Club am Mittwoch mit. Moritz ist der dritte neue Spieler bei den Hanseaten. Zuvor hatte der HSV David Bates (Glsgow Rangers) und Manuel Wintzheimer (Bayern München) geholt.

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 verstärkt sich mit Phillipp Mwene vom Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern. Der 24 Jahre alte Außenverteidiger wechselt ablösefrei von den Roten Teufeln zu den Rheinhessen.Der gebürtige Wiener mit kenianischen Wurzeln erhält in Mainz einen Dreijahresvertrag bis 2021.

Der 1. FC Nürnberg hat nach der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga seinen zweiten Neuzugang verpflichtet - erneut einen jungen Spieler mit Perspektive. Vom 1. FC Köln holte der Club ablösefrei den 19 Jahre alten U19-Nationalspieler Kevin Goden. Über die Vertragsdauer machten die Franken wie üblich keine Angaben.

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat mit Innenverteidiger Marvin Knoll seinen ersten Zugang für die neue Saison verpflichtet. Der 27-jährige wechselt aus Regensburg nach Hamburg und erhält einen Vertrag bis 2022. Das gab St. Pauli am Mittwoch bekannt.

Zweitliga-Absteiger 1. FC Kaiserslautern hat sich mit Mittelfeldspieler Jan Löhmannsröben verstärkt. Der 27-Jährige kommt ablösefrei vom Drittliga-Konkurrenten Carl Zeiss Jena auf den Betzenberg.

Fußball-Bundesligist RB Leipzig soll kurz vor der Verpflichtung des Rechtsverteidigers Nordi Mukiele (20) von HSC Montpellier stehen. Nach Informationen der französischen Sport-Tageszeitung L'Equipe haben die Sachsen ihr Transferangebot von 14 auf 16 Millionen Euro erhöht.

Der MSV Duisburg hat Young-Jae Seo für die nächste Saison in der 2. Fußball-Bundesliga verpflichtet. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, wechselt der Abwehrspieler ablösefrei von der 2. Mannschaft des Bundesligisten Hamburger SV zum MSV. In Duisburg unterschrieb der 23 Jahre alte Südkoreaner einen Vertrag bis 2020.