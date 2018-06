Christian März (23) wechselt zur kommenden Spielzeit innerhalb der Regionalliga West vom SV Rödinghausen zu Rot-Weiß Oberhausen.

März, der seine Ausbildung in der Jugend des VfL Osnabrück und der Hertha BSC absolvierte und in der abgelaufenen Spielzeit 19 Partien (drei Tore) für den Ligakonkurrenten SV Rödinghausen bestritt, wird das offensive Mittelfeld der Kleeblätter verstärken. Der 23-Jährige ist ein gelernter Rechtsaußen, dessen Stärken im zentralen Mittelfeld liegen. Zwei Jahre spielte er für die damalige Regionalliga-Reserve des VfL Bochum. Insgesamt kommt er in seiner Laufbahn auf 117 Viertliga-Spiele (13 Tore).

"Christian ist ein technisch versierter, physisch starker Mittelfeldspieler, der sich im Zentrum am wohlsten fühlt. Er hat eine hervorragende Ausbildung genossen und seine Qualitäten in der Regionalliga bereits unter Beweis gestellt", fasst Jörn Nowak, sportlicher Leiter der Kleeblätter, zusammen.