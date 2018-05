Am 2. Juni trifft das DFB-Team auf Österreich. Drei Schalke-Spieler sind dabei: Leon Goretzka, Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf.

Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf vom Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 stehen im Aufgebot der österreichischen Nationalmannschaft, die am 2. Juni in Klagenfurt auf die DFB-Elf trifft. Die deutsche Nationalmannschaft bestreitet gegen Österreich ihr erstes von zwei Testspielen vor der Weltmeisterschaft in Russland.

Somit gibt es für Schöpf und Burgstaller ein Wiedersehen mit dem Schalker Kollegen Leon Goretzka, der noch bis zum 30. Juni bei den Königsblauen unter Vertrag steht, ehe er zum FC Bayern München wechseln wird. Neben Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf stehen neun weitere Bundesliga-Legionäre im Österreich-Kader.