Drei Punkte gingen am Montag aufs Konto des SSV Buer.

Der Gast setzte sich mit einem 2:0 gegen SW Wattenscheid durch. Wattenscheid war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Das Hinspiel hatte Buer mit 2:1 gewonnen.

SW Wattenscheid startete mit zwei Veränderungen in die Partie: Schroven und Ceran für Osei Assibey und Wnuk. Auch der SSV stellte um und begann mit Gülmez und Krieger für Rogowski und Buda. Nach nur 23 Minuten verließ David Schroven von Wattenscheid das Feld, Fabio Kontny kam in die Partie. Bis zur Pause gelang es keinem Team, den Ball im gegnerischen Tor zu platzieren, und so gingen die beiden Kontrahenten torlos in die Kabinen. Zum Seitenwechsel ersetzte Dominik Raposinho De Miranda von SW Wattenscheid seinen Teamkameraden Maurice Stiller. Julian Hellmich brach für den SSV Buer den Bann und markierte in der 70. Minute die Führung für Buer. Mike Rogowski, der von der Bank für Daniel Moritz kam, sollte für neue Impulse beim SSV sorgen (79.). Rogowski versenkte die Kugel zum 2:0 für den SSV Buer (88.) Am Ende punktete die Buerer dreifach bei Wattenscheid.

Der letzte Dreier liegt für SW Wattenscheid bereits vier Spiele zurück. Trotz der Niederlage fällt der Gastgeber in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz 14.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutscht Buer im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Das nächste Mal ist Wattenscheid am 27.05.2018 gefordert, wenn man beim SSV Mühlhausen-Uelzen antritt. Der SSV trifft im nächsten Spiel auf eigener Anlage auf SV Horst-Emscher 08.