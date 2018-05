Mit leeren Händen endete für Westfalia Huckarde die Auswärtspartie gegen Blau Gelb Schwerin.

Der Gastgeber gewann 4:1. Huckarde war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Im Hinspiel hatte ein Tor den entscheidenden Unterschied gemacht. Damals hatte der Gast mit 1:0 gesiegt.

Im Vergleich zum letzten Spiel startete Blau Gelb Schwerin mit zwei Änderungen. Diesmal begannen Gresch und Sahinli für Rupieper und Habri. Auch Westfalia Huckarde baute die Anfangsaufstellung auf drei Positionen um. So spielten Leggett, Niehage und Middeldorf anstatt Gökcek, Sobek und Podeschwa.

Kaum war der Anpfiff ertönt, ging es vor 100 Zuschauern bereits flott zur Sache. Martin Kapitza stellte die Führung von Schwerin her (8.). Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Pierre Guthmann mit dem 1:1 für Huckarde zur Stelle (43.). Bis Schiedsrichter Stefan Florian (Gelsenkirchen) den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Kapitza schnürte einen Doppelpack (48./77.), sodass Blau Gelb Schwerin fortan mit 3:1 führte. Ahmad Mousa stellte in den Schlussminuten schließlich noch einen Treffer für Schwerin sicher (89.). Am Ende verbuchte die Schweriner gegen die Westfalia die maximale Punkteausbeute.

Die Angriffsreihe von Blau Gelb Schwerin lehrt ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 67 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Trotz des Sieges bleibt die Blau-Gelben auf Platz sechs.

Gewinnen hatte bei Westfalia Huckarde zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits sechs Spiele zurück. Die Huckarder musste sich nun schon 15-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Huckarde insgesamt auch nur sechs Siege und acht Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach 29 absolvierten Begegnungen nimmt die Westfalia den 15. Platz in der Tabelle ein. Das nächste Mal ist Schwerin am 27.05.2018 gefordert, wenn man beim FC Hillerheide antritt. Am 27.05.2018 empfängt Westfalia Huckarde in der nächsten Partie Westfalia Langenbochum.