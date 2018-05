Naldo überragt alle. Schalkes Abwehrchef ist zweikampfstärkster Spieler der Saison. Trainer Tedesco setzt auch in der kommenden Saison auf ihn.

Auf dem Gruppenfoto, das Schalkes Spieler auf ihrer Abschlusstour nach Barcelona unter strahlend blauem Himmel schießen ließen, wirkte Abwehrrecke Naldo schon bereit für den nächsten Urlaub. Während seine Teamkollegen entspannt auf einer großen Treppe Platz genommen hatten, stand Naldo ein paar ­Stufen weiter hinten. Mit geschultertem Rucksack.

Die dreitägige Barcelona-Reise ist mittlerweile beendet. Die Spieler des Vizemeisters sind in alle Himmelsrichtungen ausgeschwärmt, um die Seele für ein paar Wochen baumeln zu lassen. Naldo wartet noch ein paar Tage mit den Familienferien. „Mein Sohn Naldinho hat noch bis Anfang Juni Schule. Danach fliegen wir los“, sagt der Abwehrchef. Zusammen mit Ehefrau Carla, Tochter Liz und Naldinho geht es zuerst nach Dubai. „Und danach erholen wir uns noch ein paar Tage auf den Malediven“, sagt Naldo.

Nach einer anstrengenden Saison, in der er keine einzige Meisterschafts-Minute gefehlt hat, tut dem Routinier etwas Erholung gut. „Wir Spieler müssen das jetzt genießen, um uns dann wieder voll auf die nächste Spielzeit zu konzentrieren. Ich gehe mit einem guten Gefühl in den Urlaub, aber ich habe auch schon ein gutes Gefühl für die neue Saison“, blickt Naldo voraus.

"Suat Serdar ist ein sehr guter Name"

Zwar verlassen mit Leon Goretzka (Bayern München) und Max Meyer (Ziel noch offen) wichtige Leistungsträger den Verein, aber dafür hat Schalke mit Senegals WM-Spieler Salif Sané (Hannover 96), Suat Serdar (Mainz 05) sowie Mark Uth (TSG Hoffenheim) bereits nachgelegt. „Suat Serdar ist ein sehr guter Name“, findet Naldo, „ich hoffe, dass er bei uns die gleiche Leistung zeigt, die er bei Mainz 05 abgerufen hat.“

Dass Naldo mit Sané einen direkten Mitbewerber in der Verteidigung erhält, stört ihn nicht. Ganz im Gegenteil. Das Verhältnis ist schon jetzt freundschaftlich-kollegial. „Ich habe mit Sané schon geschrieben und ihm zum Wechsel gratuliert. Salif meinte, es sei für ihn ein Traum, künftig mit mir in einer Mannschaft zu spielen. Er ist ein guter Typ und eine gute Verstärkung für uns“, findet Naldo. Dass der Konkurrenzkampf im Defensiv-Bereich mit Sané, Matija Nastasic, Thilo Kehrer und Benjamin Stambouli heftiger wird, sieht Naldo keineswegs als Nachteil. „Für unseren Trainer Domenico Tedesco ist es gut, mehrere Optionen zu haben. So kann er Spieler auf den einzelnen Positionen verschieben“, so Naldo.

Schalke-Trainer Tedesco lobt Naldo

Tedesco setzt auch in der Saison 2018/19 auf seinen kopfballstarken 1,98-Meter-Riesen. „Naldo ist wie Klebstoff für uns. Er hält die Defensive und die Mannschaft zusammen, hat immer ein Lächeln auf den Lippen“, lobt der Trainer seinen leitenden Angestellten.

Naldo scheint nahezu unüberwindbar. Von seinen 390 Defensiv-Zweikämpfen in der letzten Spielzeit gewann er 74,1 Prozent. Liga-Bestwert! Hinzu kommen sieben Saisontore. „Für mich ist er ein Riesen-Führungsspieler und der kopfballstärkste Spieler der Welt. Er kommt immer mit einem Grinsen in die Kabine. Man kann sich vieles von ihm abschauen“, sagt Teamkollege Daniel Caligiuri. Naldo, der sich auch einen Verbleib über das Jahr 2019 hinaus vorstellen kann, freut das. Und er freut sich auf das, was kommt: „Wir wollen wieder eine geile Saison spielen.“