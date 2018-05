Rot Weiss Ahlen hat einen Angreifer von Ligakonkurrent Westfalia Herne verpflichtet. Marko Onucka wechselt zur neuen Saison zu den Wersestädtern.

Für die neue Saison hat sich Rot Weiss Ahlen die Dienste von Marko Onucka Marko Onucka» zum Profil gesichert. „Marko wird unserer jungen Mannschaft vor allem durch seine große Erfahrung weiterhelfen. Er hat in den vergangenen Jahren immer wieder unter Beweis gestellt, dass er ein zweikampfstarker Stürmer mit der gewissen Cleverness ist, der weiß, wo das Tor steht“, freut sich Trainer Michael Schrank über die Unterschrift seines neuen Angreifers. Der erfahrene Mittelstürmer hat in den vergangenen zehn Jahren rund 300 Pflichtspiele bis zur Regionalliga bestritten und dabei mehr als 100 Tore erzielt. Für seinen aktuellen Verein Westfalia Herne war Marko Onucka mit insgesamt 48 Treffern erfolgreich. Vor seiner Station in Herne spielte der 29-Jährige unter anderem für den VfL Bochum, die SSVg Velbert und den VfB Hüls.