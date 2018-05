Oberliga-Spitzenreiter SpVg Schonnebeck hat Luka Bosnjak (20) vom Ligakonkurrenten Ratingen 04/19 verpflichtet.

Mit seinen 20 Jahren weist der in Essen wohnhafte Mittelfeldspieler bereits 58 Oberligaeinsätze für die Ratinger und den Stadtnachbarn FC Kray auf. Dabei erzielte der bei Rot-Weiss Essen ausgebildete Bosnjak 15 Tore.

"Wir haben Luka bereits seit geraumer Zeit in unserem Blickfeld", verrät Christian Leben, Sportlicher Leiter der Schonnebecker Schwalben, und ergänzt: "Jetzt konnten wir ihn endlich von uns überzeugen. Neben der sportlichen Perspektive waren die Umstände, dass er in unserem Stadtteil wohnt und im August seine Ausbildung in Essen beginnt, sicher ein wichtiges Kriterium für einen Wechsel zu uns."

Nach Nils Klima, der vom SV Burgaltendorf an den Schetters Busch wechselt, ist Bosnjak der zweite externe Zugang.