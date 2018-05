Mit einer 0:2-Niederlage im Gepäck ging es für TuS Ennepetal vom Auswärtsmatch beim SV Lippstadt 08 in Richtung Heimat.

Ennepetal war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Das Hinspiel hatte der Gast mit 5:1 gewonnen.

Der SVL nahm in der Startelf zwei Veränderungen vor und begann die Partie mit Joswig und Köhler statt Köhler und Brauer. Auch Ennepetal tauschte auf drei Positionen. Dort standen Lahchaychi, Firat und Nadaner für El Youbari, Rudnik und Griffiths in der Startformation.

Für das 1:0 und 2:0 war Tobias Puhl verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (22./37.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der SV Lippstadt 08 mit einer Führung in die Kabine ging. In Durchgang zwei lief Simon Rudnik anstelle von Berkan Firat für TuS Ennepetal auf. Am Schluss schlug Lippstadt Ennepetal vor eigenem Publikum mit 2:0 und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Der SVL rief diese Saison immer wieder gute Leistungen ab und belohnte sich am Ende mit dem dritten Tabellenplatz. Damit dürfte der Gastgeber in der nächsten Spielzeit oben ein Wort mitreden wollen. Die Formkurve des SV Lippstadt 08 in der letzten Phase der Saison lässt sich mit konstant und stark betiteln. Die letzte Niederlage liegt schon zehn Spiele zurück. Die Lippstädter weist mit 16 Siegen, sechs Unentschieden und fünf Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Mit der Offensive von Lippstadt musste in dieser Saison jeder rechnen, denn nach allen 27 Spielen war der SVL mit 53 Treffern vorm gegnerischen Tor sehr erfolgreich.

TuS Ennepetal steht nach allen Spielen auf Platz zwölf und befindet sich damit im unteren Mittelfeld. Meistens verließ Ennepetal den Platz als Verlierer, insgesamt 14-mal, demgegenüber stehen zum Saisonabschluss nur acht Siege und vier Unentschieden. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag empfängt der SV Lippstadt 08 den FC Gütersloh, während TuS Ennepetal am selben Tag gegen Rot Weiss Ahlen das Heimrecht hat.