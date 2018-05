Rot Weiss Ahlen hat für die neue Oberliga-Saison Sebastian Mützel vom Ligakonkurrenten Westfalia Herne unter Vertrag genommen.

„Sebastian ist ein erfahrener Spieler, der bei uns eine Führungsrolle übernehmen soll. Er besitzt eine stark ausgeprägte Siegermentalität und ist unheimlich torgefährlich. Damit ist er für uns ein Spieler, der uns ohne Zweifel weiterbringen wird“, sagt Trainer Michael Schrank über den 28-Jährigen, der in dieser Spielzeit bereits elf Saisontore erzielt hat und damit auf dem zwölften Rang der Oberliga-Torschützenliste steht. Mützel, der für die SpVgg Unterhaching bereits in der 3. Liga gespielt hat, bringt die Erfahrung aus mehr als 100 Regionalliga- und über 70 Oberligaspielen mit an die Werse.

„Ich freue mich wirklich sehr auf die neue Herausforderung, die mich in Ahlen erwartet. Rot Weiss ist nicht nur durch die erfolgreiche Vergangenheit ein großer Name, sondern es ist natürlich auch ein Klub, der den Blick nach oben richtet und ehrgeizige Ziele verfolgt. Die sportliche Leitung hat mich mit ihrem Vorhaben überzeugt und ich bin wirklich zuversichtlich, dass wir eine sehr erfolgreiche Saison in Ahlen erleben werden,“ erklärte Mützel nach seiner Vertragsunterschrift.