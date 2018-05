In der nächsten Saison spielt Bruno Staudt für Sprockhövel. Sein Verein Wiemelhausen hat den Torwart nun suspendiert. Der Kader 2018/19 steht.

Im vergangenen Sommer gab es bei Concordia Wiemelhausen einen größeren Umbruch, elf Spieler gingen, 14 neue Akteure kamen. Der Kader für die kommende Saison steht bereits jetzt fast komplett, diesmal fallen die Veränderungen etwas kleiner aus. 19 Spieler bleiben an der Glücksburger Straße, acht verlassen den Verein. Zudem haben die ersten Neuzugänge zugesagt. Eine unerwartete Baustelle gibt es allerdings auf der Torhüterposition.

Wiemelhausens Keeper Bruno Staudt spielt eine starke Saison, da sind auch andere Vereine auf den ehemaligen VfL-Jugendspieler aufmerksam geworden. Am Ende hat sich Staudt für einen Wechsel zum Oberligisten TSG Sprockhövel entschieden.

Auch Sindermann geht zur TSG

„Dabei stand er bei uns im Wort. Im Februar hatte er dem Verein sein Ja-Wort gegeben. Das wurde der Mannschaft und innerhalb des Vereins auch so kommuniziert“, zeigt sich der Sportliche Leiter Uwe Gottschling enttäuscht: „Ich mache da auch die TSG Sprockhövel mitverantwortlich. Bei uns in Wiemelhausen zählt noch jedes gesprochene Wort: Mit einem Spieler, der woanders zugesagt hat, zu verhandeln, das gehört sich nicht. Ich mache den Job jetzt seit 17 Jahren, so etwas habe ich noch nie erlebt.“

Kapitän Freitag wechselt im Frieden

Als Reaktion wurde Staudt vom Trainings- und Spielbetrieb suspendiert. Die anderen Abgänge, wie etwa Kapitän Ingo Freitag, Ivo Kleinschwärzer oder Tom Sindermann, den es ebenfalls nach Sprockhövel zieht, gehen im Frieden. „Da lief alles korrekt ab. Sie haben das klar und frühzeitig kommuniziert“, sagt Gottschling, der ohnehin lieber in die Zukunft schauen möchte: „Wir sind froh, dass wir mit so vielen Leistungsträgern verlängern konnten.“

Ob die Innenverteidiger Christopher Schmidt und Felix Stahmer, das Mittelfeld um Kevin Pflanz, Henning Wartala und Ozan Simsek oder Angreifer wie Marco Costanzino, Ilias Adinda und Tom Franke, ein Großteil der Stammspieler bleibt Trainer Jürgen Heipertz erhalten. Dazu kommen die Langzeitverletzten, im Sommer hoffentlich genesenen, Mahmut Gülnaz und Leo Winkel zurück.

Neu verpflichtet wurden bislang vier Spieler: Torhüter Simon Meyering vom Oberligisten FC Bocholt, Gianluca Silberbach vom SV Herbede, Kai Strohmann vom Oberligisten TuS Ennepetal und Moritz Felber aus Hordels U19. „Insgesamt wollen wir den Kader wieder so groß haben, wie er aktuell ist“, sagt Gottschling. Aktuell sind es 27 Spieler, fehlen also noch vier Neuzugänge. Neben der Torhüterposition wird wohl in allen Mannschaftsteilen nachgebessert.

Diese Spieler haben verlängert: Thorben Schmidt, Christopher Schmidt, Felix Stahmer, Fabrizio Leone, Kevin Pflanz, Leo Winkel, Dennis Gumpert, Ilias Adinda, Emirhan Danabas, Burak Yerli, Mahmut Gülnaz, Tom Franke, Marco Costanzino, Luca Sundermann, Kenneth Neumann, Nick Träptau, Ozan Simsek, Erik Ortmann, Henning Wartala

Neuzugänge: Simon Meyering (FC Bocholt), Gianluca Silberbach (SV Herbede). Kai Strohmann (Tus Ennepetal), Moritz Felber (U19 Tus Hordel)

Abgänge: Bruno Staudt, Tom Sindermann (beide: TSG Sprockhövel), Ivo Kleinschwärzer (FC Altenbochum), Andreas Hoppe, Sean Falatik, Ingo Freitag, Diyar Kaplan, Maximilian Günzel (alle: Ziel unbekannt).