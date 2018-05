RW Ahlen hat in dieser Oberliga-Saison oft mit Ausfällen zu kämpfen. Trainer Michael Schrank will daher neue Spieler verpflichten, um diese künftig kompensieren zu können.

Die Oberliga-Saison von Rot Weiss Ahlen verläuft mehr schlecht als recht. 26 Spiele, 28 Punkte, in der Tabelle nur auf Rang zwölf - die Zahlen sind doch eher ernüchternd und entsprechen sicherlich nicht den Vorstellungen, mit denen man nach dem Abstieg aus der Regionalliga im letzten Sommer in die aktuelle Spielzeit gestartet war.

Am Wochenende verlor das Team von Trainer Michael Schrank gegen den Tabellenführer ASC Dortmund mit 1:3 (0:1). Dabei wurde erneut deutlich, dass Ahlen die vielen Ausfälle aktuell nicht kompensieren kann. Schrank musste auf insgesamt sieben Stammspieler verzichten, wie so oft in dieser Saison. Zu vier verletzten Akteuren gesellten sich am Sonntag drei gesperrte Spieler.

"Wir sind seit Wochen geschwächt", ärgert sich Schrank, der dennoch insbesondere zu Beginn der zweiten Halbzeit eine starke Phase seiner Mannschaft sah. Nach dem Ausgleich durch Giuliano Nieddu sah es sogar lange so aus, als wenn Ahlen noch mehr schaffen könnte. Doch am Ende setzte sich die spielerische Klasse der Dortmunder um Top-Torjäger Maximilian Podehl durch.

Abwehr soll verbessert werden

Um in der kommenden Saison Ausfälle dieser Art besser verkraften zu können, läuft die Kaderplanung für die neue Saison bereits auf Hochtouren. "Wir wollen in der kommenden Saison einiges besser machen", gibt Schrank die Marschrichtung vor. Dazu wünscht er sich besonders noch Verstärkungen im Tor und in der Verteidigung. "Wir wollen die Abwehr stabilisieren und brauchen dafür noch den ein oder anderen erfahrenen Spieler", erläutert der 52-Jährige.

Dabei sieht Schrank Ahlen durch die Oberligazugehörigkeit in einer schlechteren Verhandlungsposition. "Viele interessante Spieler wollen natürlich in der Regionalliga spielen. Deshalb warten sie momentan noch oder spekulieren, wer nächstes Jahr aufsteigt und wer nicht", sagt er dazu. Daher würden sich Verhandlungen als schwierig gestalten. Dennoch sei man in Gesprächen, könne aber noch keinen Vollzug melden.

Neben einer sicheren Defensive will der Coach nächstes Jahr auch mit einer verstärkten Team-Achse auflaufen können. Dafür kämen laut Schrank noch Verstärkungen auf der 8er und der 10er Position in Betracht.

Für Ahlen wären dies allerdings nicht die ersten Neuzugänge für die kommende Saison. Bereits im April wurden die Verpflichtungen von Justin Mingo (kommt von TuS 05 Sinsen), Sebastian Stroemer (SC Roland) sowie Kim Völkel (DSC Wanne-Eickel) getätigt.