Die TuS Harpen zog dem FC Neuruhrort das Fell über die Ohren: 0:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gastes.

Das Hinspiel hatte Harpen bei Neuruhrort mit 2:0 für sich entschieden.

Im Vergleich zur letzten Partie liefen bei der TuS Harpen diesmal Vilz, Hampel, Leiding und Jankowski für Kovatsch, Bracht, Raimondo und Seiling auf. Der FC Neuruhrort setzte dagegen auf Konstanz und lief mit derselben Startelf auf.

Bei einem Doppelwechsel in der 39. Minute lösten Pierre Wagner und Lukas Baßenhoff die Teamkollegen Adrian Badermann und Cem Demircan auf dem Feld ab. In der Halbzeit nahm Harpen gleich zwei Wechsel vor. Fortan standen Leon Platzmann und Dennis Gerstemeier für Thomas Jasinski und Patrick Hampel auf dem Platz. Letztlich feierte der Gastgeber gegen Neuruhrort nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten 6:0-Heimsieg.

Die TuS Harpen beendet die Serie von vier Spielen ohne Sieg. Die drei Punkte bringen für Harpen keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition.

Im Angriff des FC Neuruhrort herrscht Flaute. Erst 30-mal brachte Neuruhrort den Ball im gegnerischen Tor unter. Vor sechs Spielen bejubelte der FC Neuruhrort zuletzt einen Sieg. Neuruhrort musste sich nun schon 19-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der FC Neuruhrort insgesamt auch nur fünf Siege und fünf Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Nach 29 absolvierten Begegnungen nimmt Neuruhrort den 15. Platz in der Tabelle ein. Am nächsten Sonntag reist die TuS Harpen zum SC Weitmar 45, zeitgleich empfängt der FC Neuruhrort den BV Herne-Süd.