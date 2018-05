Nach der 1:2-Niederlage des FC Augsburgs gegen den FC Schalke 04 äußerte FCA-Manager Stefan Reuter eine Vermutung, in welchem Trikot der scheidende Keeper Marwin Hitz in der kommenden Saison auflaufen könnte.

Die Augsburger Profis feierten trotz des 1:2 gegen die Königsblauen mit ihren Anhängern. Auf einem großen Plakat, das die Spieler hochhielten, wurden die Anhänger zu Freibier eingeladen.

Etwas Wehmut schwang bei Torwart Marwin Hitz mit, der mit viel Beifall und warmen Worten verabschiedet wurde. Nach fünf Jahren sucht der Schweizer eine neue Herausforderung. Reuter: „Ich wünsche Marwin alles Gute. Er hat hier über all die Jahre gute Leistungen abgerufen. Ich vermute, dass er zu Borussia Dortmund geht.“ Also zu dem Klub, bei dem auch Stefan Reuter früher spielte. Reuter schob allerdings nach: „Marwin hat uns noch nichts gesagt.“

Sauer über den Absprung ihres Leistungsträgers ist der FCA nicht. „Wenn Marwin hier nicht verlängern will, akzeptieren wir das. Er hat nie mit uns gepokert, war immer offen und ehrlich. Wir haben Marwin gesagt, dass wir großes Interesse an einer Verlängerung haben“, so Reuter. Zu einem Austausch von Zahlen für einen neuen Vertrag kam es aber nicht. Weil Hitz eine neue Herausforderung sucht. Mit großer Wahrscheinlichkeit in Dortmund.