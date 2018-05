“Wir sind eine richtig eingeschworene Truppe”, sagte Schalkes Torjäger Guido Burgstaller nach dem 2:1-Sieg in Augsburg, mit dem das Ticket zur Champions League gelöst wurde.

Herr Burgstaller, Glückwunsch zur deutschen Vize-Meisterschaft. Lassen Sie jetzt richtig die Korken knallen?

Guido Burgstaller: Wir können alle stolz sein nach dieser Saison, mit uns hat keiner gerechnet. Das ist einfach ein überragendes Gefühl. Man hat heute in Augsburg gesehen, dass uns zum Schluss die Kräfte ausgegangen sind bei unserer intensiven Spielweise. Aber wir haben es wieder sehr gut gemacht und sind schon sehr glücklich, dass wir das alles erreicht haben.

Sie haben selbst gesagt: Schalke hatte vor der Saison niemand auf der Rechnung. Wie kommt dann ein solcher Erfolg zustande?

Wir wollten aus der letzten Saison einfach viel lernen, wir Spieler wollten vieles besser machen. Es gab ja wieder einen kleinen Umbruch, wir haben ein neues Trainerteam bekommen und ein paar neue Spieler. Was die Trainer dann aus dieser Mannschaft geformt haben, ist sensationell. Ganz wichtig ist aber auch: Wir arbeiten als Team gerne zusammen, das hat man vom ersten Tag an gemerkt. Wir sind eine richtige eingeschworene Truppe, das macht Spaß. Von daher haben wir uns das jetzt verdient und sind sehr stolz auf das, was wir erreicht haben.

Wie wichtig war Trainer Domenico Tedesco für diesen Erfolg?

Sehr wichtig, da brauchen wir nicht groß drum herumreden. Er hat einen großen Anteil an dem Erfolg. Aber nicht nur Domenico Tedesco, auch Peter Perchtold und Simon Henzler, sowie die Physios und die Zeugwarte. Man muss an alle ein großes Dankeschön sagen. Es hat einfach alles gepasst und immer riesig Spaß gemacht.

Und wie wird dieser Erfolg jetzt gefeiert?

Ich glaube, das organisieren bei uns die Jungen - ich kann es noch nicht genau sagen, wohin wir gehen, weil ich noch nicht in der Kabine war. Dass man es jetzt ein bisschen Krachen lässt, ist verständlich und normal - das haben wir uns verdient. Es war wirklich eine anstrengende Saison und jetzt fällt die Last von den Schultern. Der Druck geht weg, weil es bis jetzt noch nicht fix war - und jetzt sind wir Vize-Meister.

Und das letzte Spiel gegen Frankfurt, das Schalke im DFB-Pokal gestoppt hat, wird zum Schaulaufen?

Wir werden sicher nicht Larifari spielen, da holen wir noch einmal alles raus. Wir wollen auch dieses Spiel unbedingt gewinnen, denn gegen Frankfurt haben wir noch eine Rechnung offen.