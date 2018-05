Für die SF Bochum-Linden gab es in der Partie gegen den SV Wanne 11, an deren Ende eine 3:5-Niederlage stand, nichts zu holen.

Bochum-Linden war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Im Hinspiel hatten sich die Mannschaften mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.

Bei der SF Bochum-Linden standen diesmal Scheele, Vogel, Agboola und Grünig statt Berger, k.A., Thiers und Hoxha auf dem Platz. Auch Wanne veränderte die Startelf und schickte Curic für Maiwald auf das Feld. Für das 1:0 des SV Wanne 11 zeichnete Nicolai Lux verantwortlich (16.). Florian Drews beförderte das Leder zum 2:0 des Gastes über die Linie (24.). Nils Steffen, der von der Bank für Stephan Grünig kam, sollte für neue Impulse bei Bochum-Linden sorgen (26.). Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von Wanne in die Kabine. Zum Seitenwechsel ersetzte Stefan Maiwald vom Tabellenführer seinen Teamkameraden Antonio Curic. In der 48. Minute brachte Devin Hyna das Netz für den SV Wanne 11 zum Zappeln. Die Wanner baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus: 4:0 für Wanne durch ein Eigentor der SF Bochum-Linden in der 56. Minute. Das 1:4 von Bochum-Linden stellte Steffen für den Gastgeber sicher (60.). Für das 5:1 des SV Wanne 11 sorgte Drews, der in Minute 66 zur Stelle war. Mit dem Treffer zum 2:5 in der 70. Minute machte Steffen zwar seinen Doppelpack perfekt – der Rückstand zu Wanne war jedoch weiterhin gewaltig. Das 3:5 der SF Bochum-Linden durfte Emmanuel Agboola bejubeln (80.). Kurz vor dem Ende des Spiels nahm der Absteiger noch einen Doppelwechsel vor, sodass Haris Abdulahovic und Koli Sambou Kante für Agboola und Christian Camacho weiterspielten (86.). Am Ende hieß es für den SV Wanne 11: drei Punkte auf des Gegners Platz durch einen Auswärtserfolg bei Bochum-Linden.

Trotz der Niederlage behält die SF Bochum-Linden den zwölften Tabellenplatz. Die Situation bei Bochum-Linden bleibt angespannt. Gegen Wanne kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit beeindruckenden 109 Treffern stellt der SV Wanne 11 den besten Angriff der Bezirksliga Westfalen 10. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Wanne seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag empfängt die SF Bochum-Linden die TuS Heven, während der SV Wanne 11 am selben Tag beim BV Herne-Süd antritt.