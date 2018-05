Vor wenigen Tagen gaben die Sportfreunde Lotte bekannt, dass der auslaufende Vertrag von Andreas Golombek nicht verlängert wird. Im Tecklenburger Land sucht man mal wieder einen neuen Trainer.

Ismail Atalan, Oscar Corrochano, Marc Fascher, Andreas Golombek: So hießen die vier Trainer der Sportfreunde Lotte in der Saison 2017/18. Ab dem 1. Juli sucht der Drittligist seinen fünften Coach - innerhalb der letzten zwölf Monate.

Dem 49-jährigen Golombek teilte der Klub in den vergangenen Tagen mit, dass dessen auslaufender Vertrag am Saisonnede nicht verlängert wird. Der Fußballlehrer übernahm am 31. Okotober 2017 für Fascher und führte Lotte zum sicheren Klassenerhalt. In 24 Pflichtspielen holte der Ex-Profi acht Siege, fünf Remis und verlor elf Partien. Eine wohl zu schlechte Bilanz für die Lotter Verantwortlichen um Fußball-Obmann Manfred Wilke, der sich letztendlich gegen einen Verbleib von Golombek aussprach. Zuvor hatte er diesen nach dem Aus im Westfalenpokal öffentlich attackiert.

Wie RevierSport erfuhr, wollen die Sportfreunde bis zum Wochenende den neuen Trainer für die Spielzeit 2018/19 präsentieren. "Wir werden uns zu der Trainer-Personalie überhaupt nicht äußern und an keinen Spekulationen beteiligen. Wir haben da keinen Zeitdruck", erklärte Wilke auf RevierSport-Nachfrage am 1. Mai. Immer wieder wurde über eine Rückkehr des Lotter Aufstiegstrainers Atalan spekuliert. Doch dieser hatte schon mehrmals betont, dass er an einer Rückkehr zu den Sportfreunden nicht interessiert sei. "Daran hat sich nichts geändert", betont Atalan, der Lotte im vergangenen Sommer in Richtung VfL Bochum verließ und nach nur wenigen Wochen beim Zweitligisten entlassen wurde, auf Nachfrage dieser Redaktion.

Über 70 Bewerbungen

Nach Informationen dieser Redaktion sollen über 70 Trainer-Bewerbungen in den Briefkasten der Sportfreunde Lotte geflattert sein. Bekannte Namen wie die ehemaligen Bundesligaspieler Christian Ziege und Oliver Reck, der am Saisonende die Kickers Offenbach verlassen wird, sollen sich in Lotte beworben haben. Doch die Spur führt zu einem anderen Fußballlehrer. Nämlich: Peter Vollmann.

Der 60-Jährige soll Favorit auf die Golombek-Nachfolge sein. Vollmann soll bereits zwei Gespräche mit Wilke geführt haben und sich über einen Trainer-Vertrag in Lotte einig sein. Seit dem 1. Juli 2015 ist der Mann aus dem Oberbergischen Marienheide für Lottes Liga-Konkurrent VfR Aalen verantwortlich. Zur neuen Saison wird er von Argirios Giannikis - Ex-Trainer von Rot-Weiss Essen - abgelöst. Der Weg nach Lotte scheint für Vollmann frei zu sein.