Der TVD Velbert kann am kommenden Sonntag (11 Uhr) beim VfB Frohnhausen den Aufstieg in die Landesliga klar machen. Für TVD-Torjäger Chamdin Said ist es kein Spiel wie jedes andere.

Die wichtigen Entscheidungen in der Bezirksliga Niederrhein 2 stehen kurz bevor. Der Spitzenreiter TVD Velbert tritt am 31. Spieltag beim VfB Frohnhausen an. Frohnhausen steht mit zehn Punkten Rückstand auf dem zweiten Platz. Frohnhausen hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand, wenn TVD Velbert jedoch siegt, ist das Aufstiegsrennen entschieden. Die Aufstiegsträume sind in Frohnhausen dann aber noch nicht ausgeträumt, die Mannschaft würde als Zweitplatzierter in die Relegation einziehen.

Für Stürmer Chamdin Said vom TVD Velbert ist das kommende Spiel ein ganz besonderes. Auf der gegnerischen Trainerbank gibt es ein für ihn ein vertrautes Gesicht. Sein Bruder Issam Said trainiert Frohnhausen und sein Bruder verfolgt die Geschehnisse sehr genau. "Ich weiß, wie hart er seit drei Jahren am Aufstieg arbeitet", sagt Chamdin Said, der ergänzt. "Wir wollen den Aufstieg perfekt machen."

Chamdin Saids Zukunft bleibt offen

Das sollte klappen, auch weil der TVD-Torjäger eine tolle Saison spielt. Chamdin Said konnte in der laufenden Spielzeit konstant seine Leistungen abrufen und hat großen Anteil an der komfortablen Situation vier Spieltage vor dem Saisonende. Seine 28 Tore in 26 Spielen sind die Lebensversicherung der starken Offensive der Velberter. Innerhalb der Liga bedeutet dies, dass Velbert die drittbeste Offensive stellt. Chamdin Said freut sich über das gute Abschneiden. "Wir sind unserer Rolle, Aufstiegskandidat zu sein, gerecht geworden", sagt der Stürmer. Persönlich läuft es für den Stürmer ebenfalls gut. Der 30-Jährige hegt noch keine Pläne für ein Kariereende. "Ich verfüge über eine gute Fitness und komme körperlich immer besser in Fahrt", betont er selbstbewusst.

Der Stürmer belegt in seiner Liga den vierten Platz in der Torschützenliste. Seine Qualitäten sind auch anderen Mannschaften nicht verborgen geblieben. Für den Deutsch-Libanesen jedoch kein Grund, die eigenen Prinzipien zu verlieren. "So etwas lasse ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht an mich ran", sagt Chamdin Said. Der Stürmer fühlt sich wohl beim TVD. "Ich habe diese hohe Qualität nicht erwartet", gibt er zu. Deswegen ist für ihn klar, wo es im nächsten Sommer weitergehen kann. "Der TVD Velbert ist mein erster Ansprechpartner", erklärt der Stürmer.

Bisher kam es vor vier Wochen zum Gespräch zwischen beiden Parteien. Bisher ohne eine Einigung. Der Stürmer verfügt über Erfahrung in der Oberliga und kann sich vorstellen, diese bei einer neuen Herausforderung einzubringen. "Wenn ein ambitionierter Verein auf mich zu kommt, bewerte ich die Situation neu", sagt Chamdin Said.