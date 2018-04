Ein 0:0-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung von Arminia Bielefeld gegen Preußen Münster.

Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Das Hinspiel hatte Bielefeld bei Münster mit 4:2 für sich entschieden.

Während beim DSC diesmal Klass für Temin begann, standen beim SCP Flasse und Stüve statt Breuers und Niehues in der Startelf. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Wenig später kamen Lucas Klantzos und Sören Borchert per Doppelwechsel für Bjarne Pudel und Maxim Bairamov auf Seiten von Arminia Bielefeld ins Match (48.). Dass die Partie keinen Sieger finden würde, war besiegelte Sache, als Schiedsrichter Timo Gansloweit die Begegnung beim Stand von 0:0 schließlich abpfiff.

Nach 22 absolvierten Begegnungen nimmt Bielefeld den achten Platz in der Tabelle ein. Für den Gastgeber geht es in zwei Wochen weiter, wenn man am 13.05.2018 beim MSV Duisburg gastiert. Preußen Münster hat nächste Woche Duisburg zu Gast.