Am Rande des Heimspiels von Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach machte eine positive Nachricht schnell die Runde.

Der Schalke-Fan, der sich vor einigen Wochen beim Auswärtsspiel in Leverkusen so schwer am Kopf verletzt hatte, ist außer Lebensgefahr. Schalkes Fan-Beauftragter Thomas Kirschner berichtete in der Halbzeitpause am Samstag: "Der Schalke-Fan hat sich bei uns gemeldet. Er ist auf dem Wege der Besserung und wird jetzt eine Reha antreten."

Beim Spiel am 25. Februar in Leverkusen waren zwei Schalker Anhänger auf der Tribüne unglücklich gestürzt, beide verletzten sich. Einer trug schwere Kopfverletzungen davon und musste in die Kölner Uni-Klinik eingeliefert werden, aber nun ist der Anhänger zum Glück außer Lebensgefahr. Die Nachricht wurde am Samstag in der Arena mit tosendem Beifall aufgenommen.