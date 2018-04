Der Wuppertaler SV hat am späten Freitagabend der Öffentlichkeit mitgeteilt, wer denn die WSV-Regionalligamannschaft in der kommenden Saison trainieren wird.

RevierSport hatte bereits am Mittwoch berichtet, dass die Unterschrift von Christian Britscho nur noch Formsache sei. Diese Info wurde bestätigt: Britscho wird den WSV auch in der kommenden Serie trainieren.

Neben Britscho verlängerten auch dessen Assistent Pascal Bieler und Torwarttrainer Dennis Prostka ihre Verträge um jeweils ein Jahr. Bieler bleibt zudem Trainer der U19-Mannschaft des WSV. "Wir sind uns bereits länger mit allen Beteiligten einig und freuen uns, dass jetzt letzte organisatorische Details geklärt werden konnten. Wir sind von Christian, Pascal und Dennis absolut überzeugt, schätzen ihre Arbeit und gehen deswegen auch den weiteren Weg konsequent zusammen. Wir arbeiten akribisch an der neuen Saison und haben wichtige Säulen bereits fest. Das gibt uns weitere Sicherheit in vielen Gesprächen", erklärt Wuppertals Sportvorstand Manuel Bölstler die Vertragsverlängerungen.

Britscho, der bei der Polizei Bochum kürzer treten wird, freut sich über sein neues Arbeitspapier in Wuppertal. Der Polizist hatte erst kurz nach der Winterpause für den beurlaubten Stefan Vollmerhausen übernommen. "Ich freue mich total, dass ich diese Möglichkeit bekomme in diesem tollen Verein weiter arbeiten zu dürfen. Die Fans, die Mannschaft, das Stadion und die Zukunftsaussichten haben mich überzeugt und lassen mich positiv auf die noch ausstehenden Spiele und die kommende Saison blicken. Ich bin voller Vorfreude, mich völlig in diese Aufgabe zu stürzen und dieses Projekt "WSV2020" mit anpacken zu dürfen", sagt der 47-jährige A-Lizenzinhaber.

So sieht der aktuelle WSV-Kader für die Spielzeit 2018/19 aus:

Torwart

Sebastian Wickl - Vertrag bis: 30.06.2019

Abwehr

Gino Windmüller - Vertrag bis: 30.06.2019

Peter Schmetz - Vertrag bis: 30.06.2019

Tjorben Uphoff - Vertrag bis: 30.06.2019

Mittelfeld

Sascha Schünemann - Vertrag bis: 30.06.2019

Ryo Terada - Vertrag bis: 30.06.2019

Daniel Grebe - Vertrag bis: 30.06.2019

Semir Saric - Vertrag bis: 30.06.2020

Marco Cirillo - Vertrag bis: 30.06.2019

Angriff

Christopher Kramer - Vertrag bis 30.06.2019

Kevin Hagemann - Vertrag bis: 30.06.2020

Shun Terada - Vertrag bis: 30.06.2019

Enes Topal - Vertrag bis: 30.06.2019

Auslaufende Verträge

Joshua Mroß

Emre Bayrak

Yassine Khadraoui

Sandy Husic

Kevin Pytlik

Gaetano Manno

Silvio Pagano

Enzo Wirtz