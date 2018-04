Der SC Westfalia Herne hat noch einmal auf dem Transferamrkt zugeschlagen und einen vielversprechenden U19-Spieler aus der Bundesliga geholt.

akob Helfer, der Kapitän der U19-Bundesliga-Mannschaft des SC Rot-Weiß Oberhausen, wechselt zur Herner Westfalia. Die Freude über den Transfer des Defensivspezialisten ist bei SCW-Trainer Christian Knappmann riesengroß.

"Ich bin unendlich glücklich, dass Jakob bei uns unterschrieben hat, denn exakt dieser Spielertyp hat uns noch gefehlt. Er bringt herausragende Eigenschaften in Sachen Laufstärke, Passspiel sowie Kopfballstärke mit, und ist mit Sicherheit eine Bereicherung für unser Spiel", freut sich "Knappi"

Der 18-jährige gebürtige Gelsenkirchener Helfer, der 2016 zu RWO wechselte und davor drei Jahre in der Jugend des MSV Duisburg und zwei Spielzeiten auf Schalke verbrachte, erklärt, warum er sich trotz zahlreicher anderer Anfragen aus der Oberliga Niederrhein und Westfalen für die Westfalia entschieden hat. "Ich bin wegen dieser großen Tradition nach Herne gekommen. Ich kenne natürlich auch schon einige von den Jungs von früher und freue mich wahnsinnig mit so einer Mannschaft in den Seniorenbereich zu starten. Ich glaube, dass wir mit dieser Mannschaft durchaus in der oberen Tabellenregion mitspielen können. Auf das neue Stadion und die Herner Fans bin ich einfach nur riesig neugierig", erklärt Helfer.

So sieht der Kader des SC Westfalia Herne für die Serie 2018/19 aus:

Tor

Niklas Lübcke (VfL Bochum U19)

Miguel Pires-Schulten (VfB Homberg U19)

Joel-Udo Küpper

Abwehr

Benjamin Teichmöller

Tobias Hötte

Niclas Grzelka

Simon Freitag

Philipp Rößler

Maurice Haar

Paul Caspar (Rot-Weiß Oberhausen U19)

Mittelfeld

Maurice Temme

Nico-Thorsten Legat

Dino Dzaferoski

Nico Thier

Maurice Kühn

Frederic Engbert

Robin Klaas

Enis Özel

Jakob Helfer

Angriff

Erhan Duyar

Semih Demiroglu

Nazzareno Ciccarelli (FC Brünninghausen)

Ilias Anan

Ivan Benkovic