Zum Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr, Veltins-Arena) muss Schalkes Trainer Domenico Tedesco auf seinen Stürmer Breel Embolo verzichten.

„Wir haben mit Breel leider einen Spieler mit muskulärer Verletzung. Er wird gegen Gladbach auf jeden Fall ausfallen. Wir glauben, dass wir ihn für die restlichen Spiele zur Verfügung haben“, so der 32-Jährige. Ganz sicher ist sich Tedesco aber nicht. Embolo hat sich erneut eine Oberschenkel-Verletzung eingehandelt. „Es ist eine größere Zerrung, nahezu ein Muskelfaserriss, so wie es die Mediziner erläutert haben. Es betrifft das andere Bein, also nicht das, was zuletzt verletzt war. Da müssen wir von Tag zu Tag schauen“, sagt Tedesco.

Der Trainer schiebt nach: „Breel ist sehr willig, sehr hungrig auf die letzten Spiele. Wir hoffen, ihn bald wieder dabei zu haben.“ Breel Embolo hat allerdings die Fußball-Weltmeisterschaft mit der Schweiz im Hinterkopf. Ab Juni will er beim Groß-Turnier in Russland mit den Eidgenossen für Furore sorgen. Sollte er sich im Saisonendspurt nach zwei Oberschenkel-Verletzungen noch eine dritte Blessur zuziehen, könnte der WM-Zug ohne Embolo abdampfen.