Vor dem Spiel am Samstag sagt Gladbachs Vestergaard über Schalke: „Besser als wir sind die nicht.“ Dabei hat Schalke 13 Punkte Vorsprung.

Es ist nur noch ein Schritt bis zum großen Saisonziel: Am Samstag (15.30 Uhr) kann Schalke mit einem Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach vorzeitig die Qualifikation zur Champions League klar machen. Dass die Königsblauen drei Runden vor Schluss eine solche Perspektive haben, hätte nach dem Absturz auf Platz zehn im Vorjahr niemand gedacht.

Vor der Saison galt der kommende Gegner Borussia Mönchengladbach zum Beispiel als eine Mannschaft, die mit Schalke in etwa auf Augenhöhe liegt – derzeit liegen 13 Punkte zwischen beiden Vereinen. Bei der Borussia vom Niederrhein führt man das: Ein Stück weit auch auf Glück und Zufall zurück.

Keine Komplimente von Vestergaard

Es sind nicht gerade Komplimente pur, die in diesen Tagen aus Mönchengladbach über Schalke zu vernehmen sind. Trainer Dieter Hecking spricht von „einigen offenen Rechnungen“, die mit Schalke noch zu begleichen seien. Manager Max Eberl attestiert Schalke zwar „eine großartige Saison“, nörgelt aber auch am Fußball der Königsblauen herum: Am nächsten Samstag würde „eine Mannschaft mit viel Struktur“ (Schalke) auf eine Mannschaft treffen, „die Fußball spielen will“ (Gladbach). Und BMG-Verteidiger Jannik Vestergaard hält die augenblickliche Platzierung beider Mannschaften offenbar sogar für Zufall: „Schalke hatte in dieser Saison auch eine ganze Menge Glück. Besser als wir sind die nicht.“

„Bei 13 Punkten Rückstand sind sie nicht wie Schalke“

Aussagen, die man auf Schalke mit Erstaunen zur Kenntnis nimmt. Abwehrchef Naldo, von der WAZ mit den Vestergaard-Zitaten konfrontiert, reagierte verwundert: „Wenn er das so sagt: Chapeau für ihn. Wenn die Gladbacher 13 Punkte hinter uns liegen, dann sind sie nicht so wie Schalke.“

Gladbach rangiert derzeit auf Platz acht und damit hinter den Erwartungen der eigenen Anhänger, was Naldo zu einer Spitze verleitet: „Als wir in der letzten Saison Zehnter geworden sind, haben wir gesagt, dass wir eine schlechte Saison gespielt haben.“ Damals gab es in der Tat keine Ausreden, dass die Gegner eigentlich gar nicht besser wären als Schalke.

Naldo will den Schalker Aufschwung auf jeden Fall nicht auf den Faktor Glück reduzieren, wie Vestergaard das tut. „Glück ist das nicht“, entgegnet der 35-Jährige und erklärt: „Wir haben richtig hart gearbeitet, um dahin zu kommen, wo wir jetzt sind. Vielleicht hat Gladbach Pech gehabt in dieser Saison, dass sie 13 Punkte hinter uns stehen.“ Beim 1:1 im Hinspiel war Vestergaard ein Eigentor unterlaufen... Naldo: „Zum Glück gehört auch, dass wir unsere Leistung zeigen.“

Konstanz und der Faktor Tedesco

Das hat Schalke in dieser Saison immer wieder mit Konstanz geschafft: In der Hinrunde blieb das Team von Trainer Domenico Tedesco in elf Bundesligaspielen in Folge ungeschlagen (vom 7. bis zum 17. Spieltag), in der Rückrunde gelangen einmal sechs Siege in Serie (23. bis 28. Spieltag). Die Rückschläge wie die schwache Leistung bei der 2:3-Niederlage in Hamburg oder zuletzt der so fahrlässig verschenkte Sieg beim 2:2 in Köln ärgern auch einen so ehrgeizigen Spieler wie Naldo, aber insgesamt sei das Ergebnis in dieser Saison alles andere als ein Zufallsprodukt: „Wir sind viel besser geworden als Mannschaft, auch von der Mentalität her, und der Trainer tut uns auch sehr, sehr gut.“

Domenico Tedesco hinterlässt nicht nur auf dem Platz seine Handschrift, sondern er hat Schalkes Mannschaft rundherum anders strukturiert. Ein Beispiel: Schalke hat deutlich weniger Verletzungen als in den Vorjahren. Das liegt natürlich auch an der fehlenden Zusatz-Belastung durch den Europapokal, aber die haben die Gladbacher auch nicht – und trotzdem hatten sie in dieser Saison viele Verletzungen zu beklagen. Schalke hat sein Potenzial einfach besser ausgeschöpft.

Naldo spricht mit Respekt über die Gladbacher

Ein Sieg fehlt jetzt noch, um dies mit der Rückkehr in die Champions League zu krönen, und der soll am Samstag gegen Mönchengladbach gelingen. Naldo spricht mit Respekt über den Gegner, der zuletzt „verdient“ mit 3:0 gegen Wolfsburg gewonnen habe und jetzt „wieder Selbstvertrauen“ in sich trage: „Wir wissen, dass Gladbach eine gute Mannschaft hat, aber wir sind sehr stark zu Hause und wollen zeigen, dass wir zu Recht da sind, wo wir stehen.“

Eine klare Ansage, wenn man bedenkt, wie es vor einem Jahr aussah – nach dem enttäuschenden zehnten Platz damals. „Niemand“, sagt Naldo, „hat geglaubt, dass wir eine so geile Saison spielen können.“

Jetzt fehlt nur noch ein Schritt...