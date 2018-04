Als klarer Favorit musste die DJK Wattenscheid einen Dämpfer hinnehmen und kam gegen die TuS Heven nicht über ein 1:1-Remis hinaus.

Ein Punkt für die Statistik, doch moralisch stand Heven nach dem Remis gegen den Favoriten – DJK Wattenscheid – sogar als Sieger da. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Wattenscheid hatte mit 5:2 gesiegt.

Die TuS Heven nahm in der Startelf drei Veränderungen vor und begann die Partie mit Kieck, Kellner und Rölleke statt Kamaj, Yaman und Lamaj. Auch die DJK Wattenscheid tauschte auf einer Position. Löhr stand für Bazylin in der Startformation.

60 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für Heven schlägt – bejubelten in der zehnten Minute den Treffer von Laurenz Wassinger zum 1:0. Wattenscheid glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für die TuS Heven in die Kabinen. In Durchgang zwei lief Sven Türker anstelle von Nikolas Maximilian Stemmermann für Heven auf. Kamil Kokoschka schoss für die DJK Wattenscheid in der 51. Minute das erste Tor. Die 1:1-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als Schiedsrichter Claas Steenweg (Dortmund) die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Die vergangenen Spiele waren für die TuS Heven nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits fünf Begegnungen zurück. Der Gastgeber bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz elf. Mit erschreckenden 76 Gegentoren stellt die Hevener die schlechteste Abwehr der Liga.

Wattenscheid baute die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Nach 25 absolvierten Begegnungen nimmt der Gast den ersten Platz in der Tabelle ein. Die Offensivabteilung des Aufsteigers funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 80-mal zu. Während Heven am kommenden Sonntag die SG Welper empfängt, bekommt es die DJK Wattenscheid am selben Tag mit der SF Bochum-Linden zu tun.