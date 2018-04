Erfolgreich brachte der SSV Buer den Auswärtstermin bei Firtinaspor Herne über die Bühne und gewann das Match mit 2:4.

Das Hinspiel war 2:0 zugunsten von Buer ausgegangen.

Firtinaspor startete mit zwei Veränderungen in die Partie: Bastürk und Colak für Kara und Tugyan. Auch der SSV Buer stellte um und begann mit Moritz und Schmidt für Rogowski und Hellmich. Gleich zu Spielbeginn sorgte Kaan Gülmez mit seinem Treffer für eine frühe Führung von Buer (5.). Der Gast machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Jan Trampe (8.). Vor 100 Besuchern gelang Okan Cakiroglu in der elften Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 für Firtinaspor Herne. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Zunächst blieb es beim Status quo. In der 56. Minute gab es dann eine personelle Veränderung, für Volkan Cetin Yildirim spielte Yakub Kara bei Herne weiter. Der SSV musste den Treffer von Gökhan Avci zum 2:2 hinnehmen (66.). Trampe verwandelte in der 71. Minute einen Elfmeter und brachte dem SSV Buer die 3:2-Führung. Kurz vor Ultimo war noch Tim Woberschal zur Stelle und zeichnete für das vierte Tor von Buer verantwortlich (82.). Mit dem Schlusspfiff durch Holger Derbort (Ahaus) stand der Auswärtsdreier für den SSV. Man hatte sich gegen Firtinaspor durchgesetzt.

Trotz der Niederlage behält Firtinaspor Herne den neunten Tabellenplatz. Der Gastgeber musste schon 62 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore.

Der SSV Buer behauptet nach dem Erfolg über Herne den dritten Tabellenplatz. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Buer seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt sechs Spiele ist es her. Als Nächstes steht für Firtinaspor eine Auswärtsaufgabe an. Am Sonntag (15:15 Uhr) geht es gegen den SSV Mühlhausen-Uelzen. Der SSV empfängt – ebenfalls am Sonntag – den SV Sodingen.