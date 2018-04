Im Spiel des BV Rentfort gegen Westfalia Huckarde gab es Tore am laufenden Band.

Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Huckarde erwies sich gegen Rentfort als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Das Hinspiel bei der Westfalia hatte der BV Rentfort schlussendlich mit 3:2 gewonnen.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während beim BV Rentfort Heer, Wellhöner, Kirstein und Schmidt für Nizeyimana, Draxler, Wulfert und Kyas aufliefen, starteten bei Huckarde Rose, Babosek, Philipp, Efthimiadis und Rottmann statt Justus, Leggett, Münzberger, Nagler und Podeschwa.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Rentfort bereits in Front. Tim Heer markierte in der vierten Minute die Führung. Die Westfalia zeigte sich wenig beeindruckt. In der siebten Minute schlug Dominic Rose mit dem Ausgleich zurück. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Tim Babosek in der 20. Minute. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. In der 51. Minute war Heer mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! 35 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den BV Rentfort schlägt – bejubelten in der 58. Minute den Treffer von Felix Nizeyimana zum 3:2. Levent Gökcek versenkte den Ball in der 84. Minute im Netz des Gastgebers. Die 3:3-Punkteteilung war letztlich besiegelt, als Schiedsrichter Karim Bouharrou (Borken) die Partie nach 90 Minuten abpfiff.

Rentfort bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz drei. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim BV Rentfort noch ausbaufähig. Nur sieben von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich. Die Offensive von Rentfort in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Bereits 60-mal schlugen die Angreifer in dieser Spielzeit zu. Auch Westfalia Huckarde gelang dies heute nicht besonders gut.

Nach 25 absolvierten Begegnungen nimmt Huckarde den zwölften Platz in der Tabelle ein. In den letzten fünf Begegnungen holte der Gast insgesamt nur fünf Zähler. Kommenden Mittwoch muss der BV Rentfort reisen. Es steht ein Gastspiel bei Genclerbirligi Resse auf dem Programm (Mittwoch, 19:00 Uhr). Als Nächstes steht die Westfalia Resse gegenüber (Sonntag, 15:00 Uhr).