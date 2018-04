Die U17 des BVB hat das Spiel gegen den Letzten MSV Duisburg mit 3:0 (0:0) gewonnen. Der nächste Schritt auf dem Weg zur West-Meisterschaft.

Zuvor hatte der FC Schalke, der durch die Dortmunder Dominanz nur noch einen Kampf mit Bayer Leverkusen, Gladbach und Köln um Platz zwei führt, beim Hombrucher SV gepatzt. 0:0 hieß es am Ende, das könnte zu wenig sein für die Ansprüche der Königsblauen. Zwar konnten auch Köln (nur 1:1 bei der SG Unterrath) und Gladbach (1:3 bei Fortuna Düsseldorf) nicht gewinnen, aber Bayer Leverkusen gewann seine Partie bei Viktoria Köln mit 4:1.

Damit hat die Werkself vier Zähler Vorsprung vor Schalke, wobei S04 noch ein Spiel weniger ausgetragen hat.

Zurück zum BVB. Der dreht an der Spitze einsam seine Kreise. Gegen den MSV konnte der Trainer sogar zu Beginn auf die Dienste seines Superstürmers Youssoufa Moukoko verzichten. Der 13-Jährige traf in 20 Spielen 34 Mal, gegen Duisburg durfte er sich das Spiel zunächst von der Bank aus ansehen, nachdem er im Nachholspiel am Mittwoch gegen den VfL Bochum (5:1) noch dreifach traf und das Revierderby fast im Alleingang entschied.

Als es nach 40 Minuten aber 0:0 zur Pause stand, da entschied sich Trainer Sebastian Geppert für die Einwechselung von Moukoko, der für Samuel Örs in die Partie kam. 15 Minuten später war der Ausnahmestürmer zur Stelle und traf zum 1:0 - Tor Nummer 35 im 21. Spiel. Der Junge ist nicht zu stoppen. Im Anschluss legte Dortmund nach. Rilind Hetemi traf zum 2:0, Alaa Bakir, zweitbester Torschütze beim BVB, erzielte das 3:0.

Bedeutet für die Tabelle: Dortmund liegt zehn Zähler vor Leverkusen, die sogar ein Spiel mehr ausgetragen haben als der BVB. Damit kann der Spitzenreiter in der kommenden Woche die Meisterschaft perfekt machen. Und zwar beim 1. FC Köln, das Spiel findet am Samstag (28. April, 11 Uhr) statt.