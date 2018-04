Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto des SV Lippstadt 08.

Der Gast setzte sich mit einem 4:2 gegen die Zweitvertretung des SC Paderborn 07 durch. Paderborn II war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Das Hinspiel hatte Lippstadt mit 4:2 gewonnen.

Beim SCP II standen diesmal Woitzyk, Lütkemeier, Soethe, Kaiser, Sieben und Mannek statt Schallenberg, Brinkmann, Geurts, Neumann, Selkos und Stingl auf dem Platz. Auch der SVL veränderte die Startelf und schickte Hoffmeier für Serrone auf das Feld.

Das 1:0 des SV Lippstadt 08 stellte Gerrit Kaiser für Lippstadt sicher (11.). Bereits in der 15. Minute erhöhte Benjamin Klingen den Vorsprung des SVL. Vor 205 Besuchern gelang Janik Steringer in der 44. Minute der Anschlusstreffer zum 1:2 für den SC Paderborn 07 II. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Beim SV Lippstadt 08 kam zu Beginn der zweiten Hälfte Paolo Maiella für Hendrik Brauer in die Partie. In der 80. Minute brachte Tobias Puhl das Netz für Lippstadt zum Zappeln. Maiella schraubte das Ergebnis in der 84. Minute zum 4:1 für den SVL in die Höhe. Kurz vor Ultimo war noch Dardan Karimani zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Paderborn II verantwortlich (90.). Die 2:4-Heimniederlage des Gastgebers war Realität, als Schiedsrichter Bernd Westbeld die Partie letztendlich abpfiff.

Trotz der Niederlage behält die Paderborner den zwölften Tabellenplatz. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr des SCP II im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 50 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der Oberliga Westfalen.

Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den SV Lippstadt 08 zu besiegen. Die Lippstädter macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position vier. Kommenden Sonntag (15:00 Uhr) tritt der SC Paderborn 07 II bei der Hammer SpVg an. Für Lippstadt steht als Nächstes ein Gastspiel auf dem Programm. Es geht gegen Rot Weiss Ahlen (Mittwoch, 20:00 Uhr).