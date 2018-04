Schalkes Trainer Domenico Tedesco hat vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Köln (Sonntag, 15.30 Uhr) keine Aufstellungssorgen.

„Wir haben alle Mann an Bord. Breel Embolo trainiert heute noch einmal individuell“, so Tedesco. Nach seinem Muskelfaserriss könnte der Schweizer, der sowohl das Derby gegen Borussia Dortmund als auch das Pokal-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt verpasste, in Köln wieder zum Kader zählen. Allmählich heilen die Wunden, die der Pokal-K.o. bei den Königsblauen hinterlassen hat. „Gestern tat die Niederlage gegen Frankfurt noch weh“, sagt Tedesco, „aber ich hatte schon das Gefühl, dass die Mannschaft den Kopf oben hat.“

Tedesco weiter: „Wir haben unsere Schlüsse gezogen. Wir können uns nicht viel vorwerfen. In der guten Phase der zweiten Halbzeit mussten wir das Tor machen. Da lag der Hund begraben.“

Die Aussichten für Sonntag sind für Schalke verlockend. Mit einem Sieg in Köln könnte nicht nur der Frust weggeschossen werden, sondern auch die Teilnahme an der Champions League eingetütet werden. Genau dieses Szenario skizzierte Tedesco seinen Spielern in einer kleinen Sitzung. Dabei machte der 32-Jährige auch klar, dass die Saison bisher gut war und jetzt keinesfalls alles in Frage gestellt werden muss. „Es war wichtig, das Ganze einzuordnen. Ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft danach sehr gut drauf war.“ Das soll sich auch am Sonntag in Köln zeigen.