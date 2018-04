Das Spiel vom Samstag zwischen dem FC Frohlinde und der SpVgg Horsthausen endete mit einem 1:1-Remis.

Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Das Hinspiel bei Horsthausen hatte Frohlinde schlussendlich mit 2:1 gewonnen.

Beide Mannschaften begannen mit Veränderungen in der Startelf: Während bei Frohlinde Hoffmann, Brewko und Flaczek für Tielker, Lauth und Haji aufliefen, starteten bei Horsthausen Gerresheim, Dursun und Medkouri statt Werner, Pokorny und Rduch.

100 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den FC Frohlinde schlägt – bejubelten in der 27. Minute den Treffer von Dietrich Liskunov zum 1:0. Die SpVgg Horsthausen glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für Frohlinde in die Kabinen. Als Lars-Nico Kattner in der 60. Minute für Marcel Gerresheim auf das Spielfeld kam, war im zweiten Durchgang noch nicht viel passiert. Marcel Müller, der von der Bank für Abdel-Latif Boudhan kam, sollte für neue Impulse bei Horsthausen sorgen (75.). Kurz vor Ultimo war noch Müller zur Stelle und zeichnete für das erste Tor des Gastes verantwortlich (86.). Schließlich gingen der FC Frohlinde und die SpVgg Horsthausen mit einer Punkteteilung auseinander.

Frohlinde bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz elf. Der Gastgeber ist seit vier Spielen unbezwungen.

Nach 26 absolvierten Begegnungen nimmt Horsthausen den achten Platz in der Tabelle ein. Am Donnerstag, den 19.04.2018 (19:00 Uhr) reist der FC Frohlinde zum SV Sodingen, drei Tage später (15:00 Uhr) begrüßt die SpVgg Horsthausen den Hombrucher SV vor heimischer Kulisse.