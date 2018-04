Vier Punkte sind es noch - dann hat Schalke einen der beiden ersten Tabellenplätze in der U19-Fußballbundesliga und damit auch die Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft sicher.

Drei dieser Punkte kann und will der S04 am heutigen Samstag holen - dann stellt sich der Nachwuchs von Fortuna Köln um 11 Uhr auf die Sportanlage Ückendorf vor.

Der Tabellenerste empfängt also das Schlusslicht, das dazu auch noch bereits als Absteiger feststeht. Eine klare Kiste? Mitnichten, wenn es nach Schalkes Cheftrainer Norbert Elgert geht. Seit der Abstieg der Kölner feststeht, hat die Fortuna einige Punkte gesammelt, „sie spielen befreit auf“, warnt Elgert. Zwei der letzten drei Partien hat das Schlusslicht gewonnen, gegen Arminia Klosterhardt und Arminia Bielefeld durfte die Fortuna jeweils fünf eigene Treffer bejubeln. „Das Fortuna Köln der Hinrunde ist mit dem heutigen nicht vergleichbar“, so Elgert.

5:1-Hinspielsieg sagt nichts aus



Deshalb sei auch der klare 5:1-Erfolg aus dem Hinspiel alles andere als ein klares Vorzeichen. Zumal einzig und allein das Ergebnis deutlich war. Erst in der Schlussphase schraubten die Königsblauen das Resultat damals in die Höhe, „ein hartes Stück Arbeit“ sei das gewesen, sagt Elgert. Das erwartet der Schalker Trainer auch für das Rückspiel: „Fortuna Köln verfügt über ein gutes Umschaltspiel, stört und presst früh.“ Aber: „Wir sind gut drauf“, sagt Elgert, in dem Wissen: Schalke kann der Endrunde heute einen großen Schritt näher kommen.