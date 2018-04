„Ich freue mich auf solche Spiele“, sagt Onur Cinel. Der Trainer der Schalker U 23 empfängt mit seinem Team am Samstag (15 Uhr) auf dem Trainingsgelände Rot Weiss Ahlen.

Harter Oberliga-Fußball steht auf dem Programm. Wenn Cinel über den Gegner spricht, kommt er um die Körperlichkeit der Ahlener nicht drumherum. „Eine sehr robuste Mannschaft“, die sein Team da empfängt. Mit solchen Gegnern hatten die Schalker zu Saisonbeginn große Probleme, in den letzten Wochen hat sich das etwas gelegt.

Die junge königsblaue Truppe hält nun besser dagegen, kommt besser gegen die Körperlichkeit in der Oberliga an. Cinel freut sich, dass sich mit Ahlen nun genau so ein Gegner im Schatten der Veltins-Arena präsentiert. „Das ist für uns eine weitere super Prüfung.“

Ahlen vorne stark und hinten „okay“

Rot Weiss Ahlen nur auf die Robustheit zu reduzieren, würde dieser Mannschaft aber nicht gerecht werden. Die Ahlener stiegen zusammen mit der Schalker U 23 im Sommer aus der Regionalliga ab und konnten ihren Kader weitestgehend zusammenhalten. Trotzdem kleben sie auf Platz elf. Das zeige einmal mehr, „wie stark diese Liga ist“, sagt Cinel. Ahlen sei in der Offensive individuell stark besetzt, defensiv „okay“, wie Cinel es ausdrückt. „Die Balance stimmt nicht so ganz“, soll heißen: Ahlen ist hinten durchaus anfällig.

Das wollen die Schalker ausnutzen und ihre Mini-Serie mit zehn Punkten aus den letzten vier Spielen ausbauen.