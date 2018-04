Am Samstag (15 Uhr) ist Siegen im Stadion Wanne-Süd zu Gast. Die Herner arbeiten am Kader für die nächste Saison.

Das Leben ist eine Baustelle, hieß es mal. Beim SC Westfalia Herne ist das Stadion am Schloss seit Monaten bekanntlich ebenfalls eine, aber auch am Kader für die nächste Spielzeit werkeln die Herner.

Sie haben zuletzt einen Schwung an Namen junger Spieler herausgegeben, die auch in der kommenden Spielzeit für die Westfalia kicken werden. „Täglich“, so Trainer Christian Knappmann, plane die Westfalia für die Saison 2018/2019. Sportlich stand in dieser Woche die Vorbereitung auf das Heimspiel diesen Samstag (15 Uhr) gegen die Sportfreunde Siegen an. Diese Begegnung trägt die Westfalia nach Längerem mal wieder in der Mondpalastarena/Stadion Wanne-Süd aus.

Nach der 0:2-Niederlage beim 1. FC Kaan-Marienborn, so Knappmann, seien die Herner realistisch genug, um erst mal nicht mehr Richtung Platz zwei zu blicken. Das Maximum will Westfalia noch aus dieser Spielzeit herausholen, aber bis hierhin hält Knappmann schon einmal fest: „Wir haben das Kreispokalfinale erreicht und als Aufsteiger in der Oberliga eine gute Saison gespielt.“

Insgesamt, trotz des starken Saisonauftaktes, sei sein Team in den Spielen der Rückrunde stärker geworden: „Wir sind stabiler geworden. In der Hinrunde wäre es für uns noch nicht möglich gewesen, gegen eine Mannschaft wie Haltern zu dominieren und sie zu schlagen.“

Mit den Sportfreunden Siegen komme ein Gegner, so Knappmann, der mit den schönsten Fußball der Liga spiele – der Tabelle allerdings drücken die Siegener ihren Stempel mit 19 Punkten aus 21 Spielen lediglich auf Rang 13 ihren Stempel auf.

Zum Abschluss des sportlichen Teils dieser Woche erwartet der Westfalia-Trainer ein interessantes Spiel seiner Mannschaft gegen die Sportfreunde in der Mondpalastarena. Einige Ausfälle haben die Herner, darunter möglicherweise Nico Thier (Grippe) und auf jeden Fall Fatlum Zaskoku (Adduktorenprobleme), „aber wir haben viele gute Jungs, die viele Systeme spielen können“, so Knappmann.

Die Arbeit am Kader für die kommende Saison läuft währenddessen im Hintergrund weiter. Fatlum Zaskoku, Kapitän und Co-Trainer, wechselt zum FC Kray – ein Fortgang, der ihm weh tue, sagt Knappmann. Insgesamt aber verordnet sich die Westfalia einen Umbruch: „Der ist manchmal nötig, um den nächsten Schritt zu gehen“, sagt der Westfalia-Trainer. So werden für die neue Saison Sebastian Mützel und Marko Onucka keine neuen Angebote erhalten. Fatmir Fratis Vertrag laufe zwar noch, aber gemeinsam so Knappmann, sei man schon in Gesprächen, dass auch er den Verein verlasse.

Als Neuzugänge seien noch einige junge Spieler in der Herner Pipeline, sagt Knappmann – Akteure, die in das Anforderungsprofil des Oberligisten passen. „Gute Jungs, die viele Systeme spielen können“ dürfte eine der Anforderungen lauten.