Der FC Schalke II hat den Aufstieg abgehakt. Trainer Onur Cinel will die Saison nutzen, um das Team weiterzuentwickeln und nennt Gründe für die schwankenden Leistungen.

Es gibt viele Gründe, warum es in einer Saison nicht läuft. Zu viele Verletzte, die Transfers funktionieren nicht oder der Mannschaft fehlt die Moral. Onur Cinel, Trainer des FC Schalke II, kann nicht alle Gründe für das Abschneiden seines Teams nennen. Es sind verschiedene Faktoren, die zusammen gekommen sind. Dabei spielt die Zweitvertretung des FC Schalke 04 keinesfalls eine schlechte Saison.

Die Königsblauen stehen auf dem fünften Tabellenplatz und haben die beste Defensive der Liga. Doch Schalke hat das eigene Ziel verpasst: den Wiederaufstieg in die Regionalliga. "Der Aufstieg ist für uns kein Thema", sagte Cinel, nach einem 0:0 gegen den SC Paderborn II. Die Saison der Schalker hatte Höhen und Tiefen. Die Erfolge wechselten sich ab mit Spieltagen der Ernüchterung. "Es liegt einerseits an unserer Jugendlichkeit. Wir haben viele junge Spieler, denen es schwer fällt, dauerhaft konstant zu spielen. Andererseits waren wir von der Spielweise unserer Gegner und unserer eigenen Entwicklungsphase abhängig. Gegen körperlich starke Mannschaften tun wir uns noch heute schwer", begründet Cinel die schwankenden Leistungen.

Doch die Saison ist lang. Schalke hat noch zwölf Spieltage zu absolvieren. Die Zeit will der Trainer nutzen, um die Entwicklung der Mannschaft voranzutreiben. "Junge Spieler brauchen die Zeit", sagt er. Auch die gute Defensivquote will er beibehalten. Schalke hat in 22 Spielen erst 18 Gegentreffer kassiert. Dafür hat der Angriff noch Luft nach oben. Derzeit haben die Königsblauen 34 Tore geschossen. Der Tabellenerste ASC 09 Dortmund hat 54 Tore auf dem Konto.

"Vor dem ASC Dortmund muss ich aktuell den Hut ziehen"

Am Samstag spielt Schalke gegen Rot Weiss Ahlen. Der Absteiger konnte fast die komplette Regionalliga-Mannschaft zusammenhalten. Das Hinspiel gewann Schalke knapp 1:0. Erst in der 88. Minute erzielte Finn Heiserholt den Siegtreffer. "Das Hinspiel war ein typisches Kampfspiel. Die Partie hätte in beide Richtungen kippen können", sagte Cinel und ergänzt: "Ahlen ist offensiv sau-stark. Individuell sind sie auch gut aufgestellt." Die Schwachstellen meint der Trainer in der Verteidigung zu finden. "Die Defensive ist sehr körperlich, aber dort haben sie ihre Schwächen. Wir müssen uns die Anfälligkeiten einfach erspielen", sagte er.

Ohne Schalke sind nicht mehr viele Mannschaften im Aufstiegsrennen übrig. Die besten Chancen hat der ASC Dortmund. Das sieht auch Cinel so: "Ich hätte vor ein paar Wochen noch Haltern oder Hamm gesagt. Doch vor dem ASC Dortmund muss ich aktuell den Hut ziehen. Es ist beeindruckend, wie sie ihr Spiel durchziehen. Daher rechne ich ihnen die besten Chancen zu. Dann kommen Haltern und Hamm". Ob Schalke II nächstes Jahr ins Aufstiegsrennen eingreifen kann, ist noch unklar. In Kürze soll entschieden werden, ob die Mannschaft abgemeldet wird.