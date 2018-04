Der SV Hilbeck sammelt mit dem 2:0-Sieg gegen die TuS Wiescherhöfen drei wichtige Punkte im Spiel zweier Kellerkinder.

Das Hinspiel war 2:1 zugunsten von Wiescherhöfen ausgegangen.

Der SV Hilbeck nahm in der Startelf zwei Veränderungen vor und begann die Partie mit Freitag und Köhler statt Wypyszewski und Toy. Auch Wiescherhöfen tauschte auf zwei Positionen. Dort standen Lorengel und Budde für Bouaid und Wündisch in der Startformation.

Nach nur 19 Minuten verließ Dominik Degelmann von der TuS Wiescherhöfen das Feld, Hicham Bouaid kam in die Partie. Bis zur Halbzeit änderte sich am Zählerstand nichts, sodass Hilbeck und Wiescherhöfen nach 45 Minuten torlos in die Kabinen gingen. 100 Zuschauer – oder zumindest der Teil, dessen Herz für den SV Hilbeck schlägt – bejubelten in der 52. Minute den Treffer von Bünyamin Tas zum 1:0. Philipp Schnettker versenkte die Kugel zum 2:0 für den Gastgeber (68.) Am Schluss fuhr die Hilbecker gegen die TuS Wiescherhöfen auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Hilbeck kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, von denen man mittlerweile 13 zusammen hat. Ansonsten stehen noch sieben Siege und fünf Unentschieden in der Bilanz.

Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte Wiescherhöfen nur vier Zähler. In der Verteidigung des Gastes stimmt es ganz und gar nicht: 56 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Der SV Hilbeck ist jetzt mit 26 Zählern punktgleich mit der TuS Wiescherhöfen, platziert sich jedoch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses von 39:60 auf dem 14. Rang etwas dahinter. Über eine sattelfeste Defensive verfügen beide Teams normalerweise nicht: Durchschnittlich 2,4 Gegentreffer von Hilbeck stehen 2,2 bei Wiescherhöfen gegenüber. Im heutigen Spiel gelang es ersteren aber zur Abwechslung, keinen Gegentreffer zuzulassen. Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Sonntag empfängt der SV Hilbeck Arminia Marten, während die TuS Wiescherhöfen am selben Tag gegen den VfB Günnigfeld das Heimrecht hat.