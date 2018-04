Schalkes Breel Embolo kämpft darum, fit für das Derby zu werden. Ein Tipp von Guido Burgstaller verhinderte wahrscheinlich Schlimmeres.

Beim Mittwochs-Training war Dribbelkünstler Amine Harit, der am Tag zuvor noch wegen leichter Beschwerden eine Pause eingelegt hatte, wieder dabei. Erfreulich: Stürmer Breel Embolo absolvierte knackige Sprints. Der Schweizer Nationalspieler war bei der 2:3-Niederlage in Hamburg zur Pause ausgewechselt worden, weil sich bei ihm muskuläre Probleme bemerkbar gemacht hatten. Schalkes Trainer Domenico Tedesco wollte kein Risiko eingehen und nahm seinen Angreifer vom Platz. Embolo sieht gute Chancen, dass er sein Fitness-Rennen gewinnt und rechtzeitig zum Derby am Sonntag gegen Borussia Dortmund (15.30 Uhr) wieder einsatzbereit ist.

„Es geht mir besser als Samstag nach dem HSV-Spiel. Es geht jetzt darum, von Tag zu Tag zu schauen, wie die Entwicklung weitergeht. Ich bin optimistisch, dass es für Sonntag klappt“, so Embolo. Möglicherweise hat ihn sein Teamkollege Guido Burgstaller vor Schlimmerem bewahrt.

Schalke-Spieler Embolo gilt als ehrgeizig

Embolo gilt als extrem ehrgeiziger Spieler, aber Burgstaller gab ihm folgenden Rat: „Er meinte: Breel, versuche noch zehn Minuten und wenn es nicht geht, dann gehst du raus. Sonst besteht das Risiko, dass du dir etwas reißt. Ich habe mir seinen Tipp zu Herzen genommen und das Zeichen zur Bank gegeben“, so Embolo.

Im Wochenverlauf will der Schweizer Nationalspieler sein Programm kontinuierlich steigern. Das Derby aktiv auf dem Platz zu erleben, wäre für Embolo das Größte. Beim 4:4 im Hinspiel war er nur Ergänzungsspieler – auch deswegen, weil er nach langer Verletzungszeit noch nicht hundertprozentig helfen konnte. „Die Physios und unser Mannschaftsarzt werden alles geben, ich natürlich auch“, verspricht er.

Schalke-Spieler Nastasic muss sich noch gedulden

Verteidiger Matija Nastasic, der sich in Hamburg eine Muskelverletzung zugezogen hatte, muss sich noch etwas gedulden. Auch am Mittwoch fehlte er beim Training. Da der Serbe wegen einer Gelbsperre gegen Dortmund ausfällt, muss Trainer Tedesco ohnehin zu Plan B mit Benjamin Stambouli in der Verteidigung greifen. „Wir hoffen, dass Matija im Pokal-Halbfinale gegen Frankfurt wieder spielfähig ist“, so Manager Christian Heidel.