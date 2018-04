Nach der 0:4-Klatsche gegen den TuS Erndtebrück hat der Wuppertaler SV nicht viel Zeit sich auszuruhen. Denn schon am Mittwoch kommt Rot-Weiss Essen.

Anstatt seiner Mannschaft für die schwache Leistung gegen Erndtebrück Straftraining zu verordnen oder sie anderweitig zu bestrafen, hat der Trainer Christian Britscho andere Methoden. Er gab seiner Mannschaft für den Sonntag frei, anstatt wie geplant zu trainieren: "Wir werden jetzt erst einmal durchatmen und die Jungs zur Ruhe kommen lassen. Die Jungs werden von der medizinischen Abteilung jetzt gehegt und gepflegt. Dann werden wir uns vernünftig auf das Spiel vorbereiten und am Mittwoch mit Sicherheit ein anderes Gesicht zeigen. Es stand alles für das Training am Sonntag. Beim positiven Ausgang eines Spiels wird es immer abgefeiert, wenn man am nächsten Tag frei macht, aber darum geht es nicht, sondern darum zu erkennen, was die Mannschaft in welcher Situation braucht. Ich könnte jetzt drauf prügeln, aber das bringt nichts."

Wie wichtig ein Derbysieg wäre, damit die Stimmung im Verein und im Umfeld nicht kippt, wusste auch Kapitän Silvio Pagano, der die Leistung und die schlechte Vorstellung gegen den Tabellenvorletzten wiedergutmachen will. Auf die Frage, wie der Schalter umgelegt werden solle, reagierte er aber ratlos: "Gute Frage. Es liegt nicht an der Einstellung. Es gibt hier niemanden, der nicht will. Vielleicht weiß der Trainer da ein bisschen mehr." Dennoch sieht er das Derby als Chance, die Klatsche vergessen zu machen: "Das ist das einzig Gute an der Englischen Woche."

Andersherum hat er aber auch Angst, dass die Stimmung bei einer möglichen Niederlage gänzlich kippt, denn: "Entweder wird es vergessen oder es wird richtig scheiße." Auch Rot-Weiss hat die Generalprobe für das Derby verpatzt. Gegen den SV Rödinghausen verlor Essen zu Hause mit 1:2. Das macht dem WSV vielleicht ein bisschen Hoffnung.