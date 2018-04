Zum 29. Spieltag der Regionalliga West empfing die SG Wattenscheid 09 Borussia Mönchengladbachs U23. Der Revierklub setzte sich mit einem 2:0 (2:0)-Sieg durch.

Nach der 1:2-Niederlage bei Schlusslicht Westfalia Rhynern ist Wattenscheid 09 die richtige Reaktion gelungen: Im Heimspiel gegen Borussia Mönchengladbachs Zweitvertretung fuhr die Elf von Trainer Farat Toku einen verdienten 2:0-Erfolg ein und behielt die Punkte durch die Treffer von Angelo Langer und Kapitän Nico Buckmaier im Lohrheidestadion.

Vor 521 Zuschauern präsentierte sich die SGW von Beginn an als die bessere Mannschaft. Gegen eine Gladbacher Elf, der es an Gelegenheiten vor dem schwarz-weißen Tor zwar nicht mangelte, die ihren Weg in die Partie aber dennoch nie so richtig finden wollte, gingen die Wattenscheider von Beginn an entschlossener zu Werke und brachten sich eine gute Viertelstunde vor dem Seitenwechsel durch die Tore von Langer und Buckmaier zur verdienten Pausenführung. "Wir wussten natürlich auch um die Stärke von Gladbach und dass sie individuell sehr stark besetzt sind. Ich denke, wir haben das sehr gut gemacht. Gerade auch, was die erste Halbzeit betrifft", erklärte SGW-Trainer Farat Toku auf der Pressekonferenz nach Spielschluss.

Bei der Borussia fiel der Rückblick auf den ersten Durchgang weitaus bescheidener aus: "Die erste Halbzeit war grottenschlecht von uns", brachte es Gladbachs Trainer Arie van Lent deutlich auf den Punkt. "Ich war sehr sprachlos", schob er kurz darauf nach.

Gladbach vermasselt sich den späten Anschlusstreffer

Nach dem Seitenwechsel änderte sich an dieser Lage vermutlich nicht sonderlich viel. Die Hausherren ließen aber auch kaum einen Zweifel daran aufkommen, dass sie sich für ihren starken Auftritt gegen die Fohlenelf mit einem Dreier belohnen würden. "Über die 90 Minuten gesehen denke ich, dass wir als verdienter Sieger vom Platz gegangen sind", gab Toku nach dem Spiel zu Protokoll.

Erst kurz bevor Schiedsrichter Cem Sayilgan die Partie beenden wollte, hätte Gladbach es beinahe noch einmal spannend gemacht: Nach einem Eckball nutzte ein an der Strafraumgrenze lauernder Borusse seine Chance, als der Ball aus dem Sechzehner vor seine Füße fiel. Allerdings warf sich Mannschaftskollege Thomas Kraus noch in den Schuss und drückte den Ball per Kopf über die Linie. Er stand dabei im Abseits, Schiri Sayilgan gab den Treffer nicht.

So blieb es beim 2:0-Endstand. Gladbachs Trainer Arie van Lent beglückwünschte Farat Toku nach dem Spiel zum verdienten Sieg: "Der Sieg für Wattenscheid geht absolut in Ordnung. Glückwunsch an den Verein, der heute mehr Mentalität gezeigt hat."